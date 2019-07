70-luvun trendilaji ei houkuttele nuoria harrastajia: "Kyllä lentokirja takataskussa olisi paljon hienompi kuin mopokortti!"

Pudasjärven lentokenttä on niin sanottu korpikenttä, jonka ympärillä on paljon valvomatonta ilmatilaa. Näin ollen se on ihanteellinen paikka lähteä purjelentämään. Siellä ei tarvitse varoa reittilentoja, mutta hornetteja kylläkin. Jutta Huovinen / Yle