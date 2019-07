Kolea sää ei näy kulutuksessa: Suomessa ahmitaan jäätelöä eniten Euroopassa

Jäätelöautoa ajava Aleksi Hämäläinen on jo oppinut muistamaan paljon jäätelöä ostavat asiakkaat.

Jokainen suomalainen syö jäätelöä laskennallisesti lähes 13 litraa vuodessa, mikä on enemmän kuin missään muussa eurooppalaisessa maassa.

Suomi pärjää tässä lajissa myös maailmanlaajuisesti: olemme jäätelön kulutuksessa neljännellä sijalla heti Yhdysvaltojen, Australian ja Uuden Seelannin jälkeen.

Tämä käy selväksi myös kuopiolaisessa lähiössä, jossa Kaija Ipatti laittaa kassiinsa jäätelöpaketin toisensa jälkeen.

Ipatti on juuri ostanut jäätelöt lapsenlapsilleen kotinsa edustalle pysähtyneestä jäätelöautosta.

– Tämä on kätevää, kun ei tarvitse olla mukana kylmälaukkuja, saa viedä suoraan pakastimeen.

Kuuden yrittäjän ketju

Jäätelöä on myynnissä tuhansissa eri myyntipisteissä, mutta useimmiten se otetaan kauppojen pakastealtaasta.

Suurimmat valmistajat ovat Froneri ja Unilever, ja oman osansa myynnistä ottaa 10 miljoonan euron liikevaihdollaan myös Suomen Jätskiauto.

Kyseessä on kuuden itsenäisen franchising-yrittäjän muodostama ketju, joka työllistää maaliskuusta syyskuuhun runsaat sata työntekijää.

Ketjun kauppa on käynyt hyvin koleasta kesästä huolimatta.

– Olemme tänä vuonna kasvaneet myynnissä kuusi prosenttia, kun viime vuonna kasvoimme kaksikymmentä prosenttia, myhäilee Suomen Jätskiauton toimitusjohtaja Veijo Laitinen.

Hän selittää menestystä ketjun uniikeilla tuotteilla ja niiden tuomisella lähes sananmukaisesti asiakkaan kotiovelle.

– Kyllä meillä kauppa käy, jos ei sada vettä. Vesisade leikkaa kaupankäyntiä, koska ihmiset eivät silloin lähde ulos.

Merkittävä tekijä ovat myös uutuustuotteet, joiden osuus voi Laitisen mukaan olla jopa 20–30 prosenttia koko kauden myynnistä.

"Kyllä niitä aina jokunen löytyy"

Jäätelölle on kysyntää myös maaseudulla, jossa esimerkiksi jäätelöauton asiakaskunta kasvaa silloin, kun moni kaupunkilainen on lomalla.

Yksi reiteistä kiemurtelee Kuopion Kaislastenlahdessa, jossa jäätelöautoa kuljettavalla Antti Happosella on tällä kertaa tavallista hiljaisempaa.

Auto on aikataulun mukaisesti pysähtynyt kahden hiekkatien risteykseen, mutta paikalla ei näy yhtäkään asiakasta.

– Nollareissuja ei tarvitse tehdä. Kyllä niitä aina jokunen löytyy, hän tuumii ja siirtyy kohti seuraavaa pysähdyspaikkaa.

Yksi Happosen mainitsemista jokusista on Kristiina Karhunen, joka on kävellyt jäätelöautolle runsaan kilometrin päästä. Matka on Karhusesta lyhyt, sillä lähimmän kaupan pakastealtaalle olisi hänen mukaansa yli kymmenen kertaa pidempi matka.

Karhusella on myös muita syitä tehdä ostoksia pyörillä kulkevasta myymälästä.

– Haluan pitää tällaiset palvelut myös täällä maalla, hän napauttaa.