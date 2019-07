Sähköautokuski, käännätkö keulasi kohti Poria? Varaudu ruuhkiin pikalatauspisteillä

Porilainen Mikko Kurppa on täysin myyty sähköautolle, eikä paluuta bensa-autoon enää ole.

Porilaisella parkkipaikalla komeilee kolme noin sadantuhannen euron hintaista autoa. Harvinainen näky jo senkin puolesta, että ne ovat sähköautoja.

Satakunnassa on Sähköautoilijat ry:n mukaan 162 sähköautoa, mutta SuomiAreena ja Pori Jazz muuttavat hetkellisesti tilannetta. Tapahtumat tuovat eliittiä kaupunkiin, ja sen vuoksi liikenteessä näkyi jo alkuviikosta tavallista enemmän sähköautoja.

Viime vuonna Suomessa oli liikennekäytössä 2 404 sähköautoa ja 13 095 ladattavaa hybridiä, selviää Autoalan Tiedotuskeskuksen tilastosta (siirryt toiseen palveluun). Määrä on kasvanut kovasti viidessä vuodessa, sillä vuonna 2013 sähköautoja oli 169 ja ladattavia hybridejä piirun alle 300.

Tunnettuja sähköautoilijoita ovat esimerkiksi mobiilipelien kehittäjä, Viro-tunnelimies Peter Vesterbacka, viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner ja viihteen monitoimimies Marco Bjurström. Ainakin Vesterbacka ja Jungner ovat tällä viikolla Porissa.

Porissa on kymmenkunta yleistä sähköautojen latauspistettä, joista kaksi on pikalatauspisteitä. Paikalliset sähköautoilijat uumoilevat erityisesti loppuviikolle ruuhkaa latauspisteille.

Kilowatteja "tankkiin"

Porilaiset sähköautoilijat, turvalaiteasentaja Mikko Kurppa, 32, ja kunnossapitoinsinööri Jani Ruippo, 36,ovat katsomassa, miltä näyttää kaupungin uusin latauspaikka lentokentällä.

Kentän latauspistellä voi ladata samanaikaisesti neljä autoa täydellä teholla. Lentokentällä teho on toistaiseksi rajoitettu 80 kilowattiin.

Sellaiselle, joka ei käytä sähköautoa, luku ei kerro juuri mitään. Selvennykseksi Ruippo valottaa, että asiaa voi ajatella kuin bensa-auton tankkaamista.

– Valitaanhan siinäkin, ottaako ysivitosta, ysikasia tai dieseliä.

Porin lentokentällä on uusi pikalatauspiste, jossa voi ladata useita autoja kerrallaan. Johanna Manu / Yle

Latauspisteiden ruuhkaa voi tarkkailla reaaliaikaisesti sovellusten kautta. Mikko Kurppa uskoo, että Porin superviikko aiheuttaa jonoja.

– Tällä hetkellä latauspaikkoja on riittävästi autojen määrään nähden. Veikkaan, että kuluvalla viikolla tulee ruuhkaa.

Muualla Suomessa pärjää hyvin Ouluun saakka, Kurppa tietää. Hän ajeli juhannuksena sähköautollaan Pohjois-Norjaan saakka.

– Oulun jälkeen latauspisteet ovat keskinopeita. Lataaminen voi kestää kolmatta tuntia, mikäli akku on lähes tyhjä. Sen jälkeen voi taas ajella nelisensataa kilometriä.

Sähköautojen käyttäjiltä kysytään usein, että onko auto jättänyt tien päälle. Kurppa ja Ruippo pyörittävät päätään niin kuin eivät olisi kuulleet mitään hölmömpää.

– Jos päästää akun tyhjäksi, niin totta kai. Sama asia, jos ajelee tankki tyhjänä.

Sähköautoihin liittyy paljon ennakkoluuloja, käyttäjät tietävät. Heidän mielestään sähköautoilu ei ole sen kummempaa kuin älypuhelimen käyttö.

Lataamisen voi hoitaa vaikka kauppareissun aikana

Mikko Kurppa ja Jani Ruippo ovat tutustuneet toisiinsa vastikään sähköautoilun myötä. Kun latauspisteelle kurvaa vielä kolmaskin sähköautoilija, juttu lähtee heti liitoon.

Miehet nauravat, että sähköautoilijat ovat kuin karavaanareita.

– Kaikki sähköautoilijat pyrkivät moikkaamaan toisiaan, Ruippo kertoo.

Sähköautoilu yhdistää. Porilaiset Mikko Kurppa ja Jani Ruippo tapasivat vastikään, ja juttua riittäisi tuntikaupalla. Johanna Manu / Yle

Kurpalla on ollut sähköauto nyt kahdeksan kuukautta, Ruipolla kolme kuukautta. Kumpikaan ei enää halua palata bensa-auton käyttäjiksi.

– Tuntuu tyhmältä tankata autoa, Kurppa toteaa.

Ruippo lisää säästävänsä päivittäin 10–15 euroa, kun ei tarvitse tankata.

Tesla-kuljettajille merkin omat latauspisteet ovat ilmaisia, ja niillä voi ladata vain Tesloja. Muuten lataaminen maksaa 25 senttiä kilowattitunnilta.

Kurpalla ei ole kotilatauspistettä, mutta hän on pärjännyt hyvin julkisilla pisteillä. Vajaan tunnin kauppareissun aikana saa ladatuksi sen verran, että autolla pääsee taas 50–100 kilometriä.

Kotilatauspisteet eivät näy naapurin sähkölaskussa

Suomalaiset sähköautoilijat ylläpitävät latauskarttaa Suomen latauspaikoista. Niitä on kaikkiaan 818.

Latauspaikoista suurin osa, 266, sijaitsee Uudellamaalla. Varsinais-Suomessa paikkoja on 71 ja Satakunnassa 40.

Latauspisteitä on yhdellä latauspaikalla on useita, joten todellinen määrä koko Suomessa on kolmatta tuhatta.

Tesla Club Finlandin varapuheenjohtaja ja Sähköautoilijat ry:n jäsen Kirsi Immonen asensi kotonaan lämmitystolpan tilalle latauspisteen. Kustannuksia tuli 550 euroa, ja sähkömittari raksuttaa omaan piikkiin.

Naapurin ei siis tarvitse huolehtia, että sähköauto vaikuttaa hänen sähkölaskuunsa.

Immonen toivookin, että tietoutta sähköautojen kotilataamisesta saataisiin lisättyä ja taloyhtiöt innostuisivat niiden asentamisesta.

– Ei se ole kummempaa kuin lohkolämmittimen käyttö.

Yleisten latauspisteiden puuttuminen hidastaa osaltaan sähköautojen hankkimista.

– Sehän on kuin puuttuisi bensa-asemia, Immonen vertaa.

Sähköautojen latauspaikkoja löytyy myös kauppakeskuksista, joissa lataamisen voi hoitaa vaikka kauppareissun aikana. Johanna Manu / Yle

