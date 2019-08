Nettikirppikset saivat hyvätuloisetkin myymään käytettyä tavaraa – perinteinen kirpputori pitää pintansa, vaikka netti on tehnyt loven myyntiin

Vantaalaiselle Anna-Leena Vänskälle kirppisten kiertely on eläkeläisen ajanvietettä sekä ympäristöteko. Kirpparivaatteiden materiaali on hänen mukaansa laadukkaampaa kuin nykyisin kaupassa myytävien. "Minusta on kiva katsella vanhoja tavaroita", hän sanoo. Laura Hyyti / Yle