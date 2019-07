Antti Rinne EU-komission puheenjohtajavalinnasta: "On hieno asia, että kahteen kärkitehtävään on valittu nainen"

Pääministeri Antti Rinne (sd.) pitää Ursula von der Leyenin valintaa EU-komission johtoon hienona asiana tasa-arvon kannalta. Von der Leyenistä tulee ensimmäinen nainen EU-komission puheenjohtajana. Toiselle vaikutusvaltaiselle paikalle, Euroopan keskuspankin johtoon nousi jo aiemmin ranskalainen Christine Lagarde.

– Suomen näkökulmasta ja koko Euroopan unionin näkökulmasta on hieno asia, että kahteen kärkitehtävään on valittu nainen ensimmäistä kertaa koko unionin historiassa. Näen, että sillä on iso merkitys tasa-arvon näkökulmasta, Rinne toteaa.

Rinne kertoo olevansa tyytyväinen, että EU-johto on pitkien keskusteluiden jälkeen saatu valittua. Nyt alkaa keskustelu Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ohjelmasta.

– Päästään keskustelemaan ilmaston lämpenemisestä ja mitä sille pitää eurooppalaisittain lähteä tekemään, siitä miten oikeusvaltiota vahvistetaan Euroopassa ja lisäksi monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitten Brexitistä jossain vaiheessa, Rinne summaa.

Rinne: Tiukka äänestys ei tarkoita riitaista EU:ta

EU-parlamentti äänesti Saksan entinen puolustusministeri Ursula von der Leyenin komission puheenjohtajaksi tiistai-iltana. Äänestys oli tiukka: von der Leyen valittiin komission johtoon äänin 383–327. Valituksi tulemiseen hän tarvitsi vähintään 374 ääntä.

Rinteen mukaan tiukka äänestys ei kerro EU:n riitaisuudesta, vaan parlamentin kritiikistä valintamenettelyä kohtaan. EU-valtionjohtajat hylkäsivät parlamentin vaatiman kärkiehdokasmenettelyn ja nostivat von der Leyenin komission johtoon kärkiehdokkaiden ulkopuolelta.

– Tiukka äänestys kertoo mielestäni siitä kritiikistä, mitä parlamentilta tuli valintaprosessia kohtaan. Kyllä siinä minunkin mielestäni oli parantamisen varaa, Rinne sanoo.

Pohjoismaille painavia komissaarinsalkkuja?

Kun komissiota seuraavaksi lähdetään rakentamaan, Rinne uskoo Pohjoismailla olevan hyviä ehdokkaita raskaimmille salkuille. Suomi on nimennyt komissaariehdokkaakseen Jutta Urpilaisen (sd.).

Hänelle tavoitellaan Rinteen mukaan budjettikomissaarin, ulkosuhdekomissaarin tai Afrikka-asioista vastaavan komissaarin salkkua.

Tuleva komission puheenjohtaja von der Leyen on toivonut, että kaikki EU-maat esittäisivät sekä mies- että naiskomissaaria. Suomi on toistaiseksi nimennyt Jutta Urpilaisen. Rinne ei kommentoi mahdollista toisen komissaariehdokkaan nimeämistä.

– En ole kuullut muuten kuin median välityksellä, että tämmöinen pyyntö on esitetty. Nyt kun von der Leyen on valittu niin hän voi kertoa omia valintojaan komissaarin nimissä. Jäämme odottamaan niitä, Rinne toteaa.

