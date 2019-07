Game of Thronesille ennätysmäiset 32 Emmy-ehdokkuutta – HBO:lle kaikkiaan 137 ehdokkuutta

Game of Thronesin Arya Starkia näytellyt Maisie Williams on yksi Emmy-ehdokkaista.

Game of Thronesin Arya Starkia näytellyt Maisie Williams on yksi Emmy-ehdokkaista. HBO Nordic

Juuri päättynyt fantasiasarja Game of Thrones on kahminut ennätysmäärän televisioalan Emmy-palkintoehdokkuuksia (siirryt toiseen palveluun). Kun ehdokkaat paljastettiin tiistaina Los Angelesissa, sai GOT niitä peräti 32 kappaletta.

Sarja on ehdolla parhaaksi draamasarjaksi ja sen päätähtiin lukeutuvat Kit Harington ja Emilia Clarke ovat ehdolla parhaiden pääosanäyttelijöiden kategorioissa.

Sivuosapalkintojen ehdokkuuksia sarjan näyttelijöistä saivat Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Lena Headey, Sophie Turner, Gwendoline Christie ja Maisie Williams.

Sarjaa esittänyt HBO menestyi muutenkin erinomaisesti ehdokasvalinnoissa. HBO:n sarjat ja elokuvat saivat peräti 137 ehdokkuutta, mikä on enemmän kuin yksikään kanava on aiemmin saanut, kertoo Deadline (siirryt toiseen palveluun).

Paljon ehdokkuuksia saaneisiin HBO-sarjoihin lukeutuvat muun muassa Chernobyl, 19 ehdokkuutta, ja Barry, 17 ehdokkuutta.

Kanava kukisti nyt kilpailijansa Netflixin, joka vuosi sitten sai ensimmäisen kerran enemmän ehdokkuuksia kuin HBO. Netflix sai nyt 117 ehdokkuutta. Netflix-sarjoista ehdokkuuksia kahmi muun muassa Russian Doll eli Juhlat, joka sai 13 ehdokkuutta.

Palkinnot jaetaan syyskuussa.