Edustajainhuone: Trumpin tviitit rasistisia – demokraattiedustaja nosti virkarikossyytteen presidenttiä vastaan

Kuvituskuva. Presidentti Donald Trumpin tviitit demokraattien kongressiedustajista on tuomittu rasistisiksi edustajainhuoneessa. AOP

Yhdysvalloissa edustajainhuone on tuominnut presidentti Donald Trumpin kommentit demokraattien kongressiedustajia kohtaan. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone kutsui Trumpin kommentteja rasistisiksi ja sanoi niiden lietsovan vihaa ja pelkoa vähemmistöjä vastaan.

Lausuman puolesta äänestivät kaikki edustajainhuoneen 235 demokraattia sekä neljä republikaania ja yksi sitoutumaton edustaja.

– Joka ikisen tämän instituution jäsenen, niin demokraattien kuin republikaanienkin, pitäisi tuomita presidentin rasistiset tviitit, edustajainhuoneen demokraattien puhemies Nancy Pelosi sanoi ennen äänestystä.

Heti äänestyksen jälkeen demokraattien kongressiedustaja Al Green teki mitä oli aiemmin päivällä luvannut ja käynnisti virkasyytemenettelyn Trumpia kohtaan tämän tviittien takia.

Trump kehotti sunnuntain tviiteissään demokraattien edistysmielisiä naiskongressiedustajia menemään takaisin niihin maihin, joista he ovat tulleet. Kyseisistä neljästä edustajasta kolme on syntynyt Yhdysvalloissa, mukaan lukien yhdeksi edustajainhuoneen näkyvimmistä demokraateista noussut Alexandria Ocasio-Cortez.

Trump itse on kiistänyt olevansa rasisti ja kutsui etukäteen edustajainhuoneen äänestystä demokraattien vehkeilypeliksi. Trump sanoi tiistaina, että hänessä ei ole "rasistista luutakaan", mutta Ocasio-Cortez vastasi tähän tviittaamalla, että presidentillä on "rasistinen mieli ja rasistinen sydän."

Republikaanien johto on pysynyt presidentin tukena, mutta yksittäiset republikaanien kongressiedustajat ovat tuominneet Trumpin kommentit.

Virkarikossyyte jakaa demokraatteja

Tuomitsevan lausuman läpimeno oli odotettua, mutta Greenin alullepanema virkasyytemenettely voi tuoda demokraateille vielä harmaita hiuksia.

Texasilaisedustaja Greenin ratkaisu merkitsee sitä, että edustajainhuoneen demokraattijohdon täytyy lähipäivinä joko viedä asia äänestykseen tai yrittää viivyttää sitä esimerkiksi viemällä se komiteakäsittelyyn.

Demokraattien keskuudessa on ollut jo pidempään erimielisyyttä siitä, pitäisikö Trump asettaa virkarikossyytteeseen. Puolueen johto puhemies Pelosia myöten on suhtautunut virkasyytemenettelyyn nihkeästi.

Jos demokraattien hallussa oleva edustajainhuone asettaa presidentin virkarikossyytteeseen, etenee asia republikaanienemmistöiseen senaattiin. Trumpin viraltapanoon vaadittaisiin senaatissa kahden kolmasosan enemmistö, mikä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä.

Moni demokraatti pelkääkin, että virkarikossyyte jäisi poliittiseksi eleeksi, joka pahimmillaan maksaisi puolueelle ääniä ensi vuoden vaaleissa etenkin maltillisissa vaalipiireissä.

Green: Presidentiltä ei pidä hyväksyä tällaista

Greenin mielestä Trump ylitti tviiteillään sopivaisuuden rajan.

– Yhdysvaltain presidentin ei pitäisi osoittaa tuollaista suvaitsemattomuutta. Hänen kommenttinsa ovat selvästi rasistisia. Kysymys onkin: mitä me teemme asialle? Green sanoi Washington Postille.

– Suvaitsemattomuuden – tässä tapauksessa rasismin – sietäminen vain pitää sellaista yllä. Meidän ei pidä hyväksyä tällaista käytöstä presidentiltä, ja jos emme tee mitään, hän jatkaa.

Jotkut pitävät Greenin ajoitusta huonona, sillä ensi viikolla on vuorossa erikoissyyttäjä Robert Muellerin kuumeisesti odotettu kuuleminen kongressissa liittyen Venäjä-tutkintaan. Osa demokraateista on odottanut kuulemisen tarjoavan lisää todisteita siitä, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Lisätodisteet taas voisivat tuoda virkarikossyytteelle uusia kannattajia. Siksi syytteestä äänestäminen ennen Muellerin kuulemista on joidenkin mielestä strategisesti epäviisasta.

Demokraattien johto voi pyrkiä jäädyttämään virkasyyteasian käsittelyn toistaiseksi, mutta se voi aiheuttaa riitoja puolueen sisällä ja suututtaa jotkut liberaalin siiven kannattajat. Toisaalta myös äänestys virkarikossyytteestä todennäköisesti jakaisi puoluetta.

Jotkut poliittiset kommentaattorit ovatkin arvioineet, että hyökkääminen vasemman laidan edustajia vastaan on Trumpilta tietoinen strategia ensi vuoden vaaleja ajatellen. Presidentti pyrkii maalaamaan demokraatit vasemmistolaisen Ocasio-Cortezin näköiseksi puolueeksi ja innostamaan näin omia kannattajiaan sekä vieraannuttamaan maltillisia äänestäjiä demokraateista.

