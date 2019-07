Metallica tuli ja otti yleisönsä Hämeenlinnassa – Fani: "Paras näkemäni Metallican keikka"

Noin 55 000 raskaan musiikin ystävää kokoontui tiistaina 16. heinäkuuta Hämeenlinnan Kantolan tapahtumapuistoon tarkastelemaan Metallican keikkakuntoa.

Fanipaitoihin sonnustautuneita kuulijoita valui kaupunkiin jo tiistaiaamusta alkaen. Myös lukuisat kaupungin yrittäjät olivat varustautuneet palvelemaan konserttivieraita.

Päivän jatkunut odotus palkittiin, kun illan pääesiintyjä Metallica nousi lavalle hieman kello yhdeksän jälkeen illalla. Keikkaa Porista katsomaan saapuneiden Janin ja Peten mukaan bändi oli iskussa. Myös järjestelyt ja äänentoisto saivat miehiltä kiitosta.

– Todella hyvät soundit oli. Muutoinkin paras näkemäni Metallican keikka. Tämän jälkeen kenenkään on vaikea pistää paremmaksi!

Myös Olli ja Minttu pitivät kuulemastaan ja näkemästään.

– Kerran aikaisemmin olemme nähneet Metallican ja nyt oli kyllä jopa vielä parempi kuin silloin!

Euro hyväntekeväisyyteen jokaista myytyä lippua kohden

Metallican esiintyminen Kantolassa oli järjestyksessään yhtyeen 19. kerta Suomessa.

Viime vuosina yhtyeellä on ollut tapana lahjoittaa perustamansa All Within My Hands Foundation -järjestön kautta rahaa hyväntekeväisyyteen jokaisessa vierailemassaan maassa.

Yhtye ei tehnyt poikkeusta Hämeenlinnassa. Metallica lahjoitti 55 000 euroa vähävaraisten perheiden lapsia tukevalle Hope ry:lle. Summa vastaa yhtä euroa jokaista Kantolaan myytyä lippua kohden.

– Lahjoitus käytetään lasten harrastusten tukemiseen. Rahaa jaetaan alueellisesti tarpeen mukaan, mutta tietenkin Hämeeseenkin jää osa, lupaa Hope ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

– Lahjoitus tuli meille täytenä yllätyksenä. Kyllä siinä taisi muutama kyynelkin vierähtää, kun kuulimme, millaisesta summasta on kyse.

Hope ry toimii Hämeen seudulla Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Lahdessa.

Edellisellä Suomen vierailulla, toukokuussa 2018 Metallica lahjoitti 25 000 euroa Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:lle.

Hämeen poliisi: Yö sujui melko rauhallisesti

Hämeen poliisi tiedotti tiistai-iltana Twitterissa, että se joutui poistamaan tapahtuma-alueelta useita päihtyneitä henkilöitä. Päihtyneet henkilöt työllistivätkin poliisia pitkälle yöhön.

Putkaan päätyi kaikkiaan yli 20 henkilöä ja rikosilmoituksia kirjoitettiin muutamia. Muutoin konsertin jälkeinen yö sujui melko rauhallisesti ja merkittäviltä järjestyshäiriöiltä vältyttiin.

Niin ikään suuren ihmismassan purkautuminen Kantolasta ja kaupungista jatkui pitkälle yöhön. Parkkipaikoilta poistuminen aiheutti ruuhkia ja kirvoitti sosiaalisessa mediassa vilkasta keskustelua.