Millaista on asua paikassa, jossa käy yli puoli miljoonaa turistia vuodessa? “Suurimman sesongin aikaan emme käy Levillä kaupassa ollenkaan"

Hiihtokeskuksessa asumisessa on monia hyviä puolia, mutta välillä täytyy mennä metsään tai tunturiin nollaamaan päätä.

Kevättalvella Levillä vieraillessa tuntuu, että siellä on karnevaalit yötä päivää, eikä ihme, onhan Levi Suomen suosituin laskettelukeskus. Alueella on noin 60 ravintolaa ja vuosittain siellä vierailee noin 600 000 ihmistä.

Saara Proksi on jo kauan asunut Levillä. Hänen perheensä koti on viiden kilometrin päässä Levin keskustasta. Siellä ei ihmismääriä näy kuten keskustassa. Eivätkä matkailijat eksy pihoille, kuten pienemmillä paikkakunnilla.

Kittilän Levillä sesonki määrää elämisen tahdin, kertoo Proksi.

– Suurimman sesongin aikaan emme käy Levillä kaupassa ollenkaan. Silloin menemme esimerkiksi parinkymmenen kilometrin päähän Kittilään, tai sitten Muonioon. Siellä pääsee nopeammin ulos kaupasta, kertoo Proksi.

Talvisin Levin syke on nopea ja kiivas. Toukokuussa ja lokakuussa on hiljaista. Proksi ei osaa valita, mikä kuukausi on parasta aikaa Levillä.

– Jos tykkäät olla paljon tekemisissä ihmisten kanssa, silloin on mukavaa olla täällä sesongin aikaan. Jos taas haluat rauhallisempaa menoa, silloin kannattaa tulla toukokuussa tänne, silloin saat olla melkein yksin täällä, kertoo Proksi.

Koti-ikävä painaa välillä jokaista, asuinpaikasta riippumatta. Proksi muistuttaa, että koti on siellä mihin sen tekee.

– Kyllähän ihminen asettuu sinne, minne sen kodin tekee. Siellä missä sinulla on lapset, talo ja tavarat. Kyllä se on silloin koti.

Aikio ei muuttaisi Levin keskustaan, vaikka paikka onkin kuin elävä kaupunki

Ante Aikio toimii Levillä yrittäjänä. Hänkin asuu keskustan ulkopuolella, eikä millään muuttaisi ihan ydinkeskustaan. Aikion mielestä Levillä asumisessa on paljon hyviä puolia.

Ante Aikio on toisen polven yrittäjänä Levillä ja on tottunut hulinaan. Silti sielu kaipaa välillä totaalista hiljaisuutta ja poroja. Kaija Länsman / Yle

– Hauskaa, että täällä on hyvät palvelut ympäri vuoden. Puoli vuotta tämä on kuin elävä kaupunki. Minun mielestäni täällä on ihmisen hyvä, vakuuttaa Aikio.

Parhaimman sesongin aikaan hänellä ja muilla yrittäjillä on pitkiä päiviä. Matkailijavirrat eivät ole hiljentymään päin. Ski.fi -sivuston mukaan kaudelle 2018–19 Levi on investoinut 2,6 miljoonaa euroa.

– Joskus täällä on todella paljon ihmisiä. Joskus tuntuu, että melkein jo liikaakin. Varsinkin joulun ja uuden vuoden aikaan ihmisiä on paljon. Joskus stressaannun, mutta ei täällä asumisessa silti moitittavaa ole, sanoo Aikio.

Aslak-Ilkka Niittyvuopion mielestä Levillä asumisessa on hyviä puolia, kunhan asuu jossain, missä on omaa rauhaa.

Niittyvuopio viihtyy perheensä kanssa hyvin Levin kupeessa. Oma rauha tulee kuitenkin enemmän kuin tarpeeseen. Kaija Länsman / Yle

Niittyvuopio toimii myös yrittäjänä Levillä. Niittyvuopion perhe on asunut alueella jo vuosia. Kesällä, kun on rauhallisempaa, yrittäjäkin ehtii lomalle.

– Olen viihtynyt täällä hyvin. Täällä on perhe ja oma talo. Asumme kymmenen kilometrin päässä keskustasta. Siellä on omaa rauhaa, sanoo Niittyvuopio.

– Lasten kannalta on hyvä, että palvelut ovat lähellä ja täältä löytyy melkein kaikkea mitä ihminen voi tarvita, jatkaa Niittyvuopio.

Hiljaisemmat tunturit ja porotyöt toimivat vastakohtana vilkkaalle hiihtokeskuselämälle

Vaikka matkailu tuokin leivän Aikion perheelle, niin joskus hiljaisuus tulee todella tarpeeseen. Saamelainen Aikio on yrittäjyyden lisäksi myös poromies.

– Lapsuuden kotini on tunnin ajomatkan päässä. Käyn kotipaikassani Ivalon-Matissa usein. Varsinkin kesällä viihdyn siellä.

– Aita- ja porotyöt tyhjentävät pään kaikesta muusta. Porot ovat minulle todella tärkeitä, kertoo Aikio.

Myös Proksi hyppää autoon ja suuntaa kotituntureille, jos vilkas meno käy hermoille.

– Eihän täällä kilometrit paina, naurahtaa Proksi.