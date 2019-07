Heinävedellä juuri kukaan ei halua muistella tapahtumia nimellään. Edelleen elossa olevat ja Tulilahden surmapäivän menojaan poliisille selvittämään joutuneet vanhemmat heinäveteläiset sulkevat oven tai laskevat luurin nopeasti sanan "Tulilahti" kuultuaan.

Asia nostaa edelleen tunteet pintaan.

Heinäveteläisten mukaan historiasta ei ole opittu, eikä tulla oppimaan.

Toistaan kamalammat henkirikokset eivät ole kadonneet mihinkään. Syyttömien maine kärsi kesän 1959 tapahtumien vuoksi turhaan. Ne, joiden nimeä ei ole sotkettu tapahtumiin, eivät halua vielä tänäkään päivänä tehdä sitä. Se halutaan viimein unohtaa.

Siitäkin on monta tulkintaa, sotkiko Tulilahden tutkinta naapurisopua, vai tiivistikö koettelemus kyläläisten yhteishenkeä entisestään. Vastaus riippuu siitä, millä alueella henkilö on asunut.

Vuoden 1959 Heinävedellä lapsen silmin tapahtumia seuranneille ja myöhemmin toisen käden tietona tapauksesta kuulleille asian käsittely on helpompaa.

Esimerkiksi tapahtuma-aikaan 9-vuotiaan Raimo Ikosen mielestä kaksoismurha ei sotkenut ihmisten välejä. Vaikutuksensa voi olla sillä, etteivät Tulilahdella surmatut olleet Heinäveden asukkaita.

------------ Jos he olisivat olleet täältä kotoisin, se olisi varmasti järkyttänyt vieläkin enemmän. ------------

Murha ei vanhene koskaan. Siksi myös tutkinta on avattu useamman kerran uudelleen. Vuonna 1997 Tulilahden tapahtumia tutkittiin rintaliivikätkön arvoituksen vuoksi ja muun muassa vuonna 2000 kansalaisten yhteydenottojen perusteella. Vuonna 2009 julkisuuteen astui "yllätystodistaja", joka vihjasi Stasi-virkamiehen kyselleen naisten perään.

Olemassa on myös teoria, joka yhdistää Kyllikki Saaren, Tulilahden, Bodomin ja Sirkka-Liisa Waljuksen murhatapaukset. Neurologian professori Jorma Palon ja rikoskomisario Matti Paloaron kirjassa Luottamus tai kuolema kaikkien tapausten tekijäksi niputetaan saksalaissyntyinen KGB:n agentiksi väitetty Hans Assman. Kirja perustuu Assmanin Ruotsissa kuolinvuoteellaan tekemään tunnustukseen. Tämäkään teoria ei ole täysin aukoton.

Kansalaisten vihjepostissa tekijäksi on epäilty milloin ketäkin – tuttavia tai jopa omaa perheenjäsentä. Vinkkejä on valtava määrä ja niissä omiin traumaattisiin kokemuksiin on yhdistetty uskottavalta tuntuva tapahtumankulku Tulilahden mysteeriin.

Airo rikkoo puuston takana aaltoilevan Kermajärven pinnan.

Ihmismassat, markkinatunnelma, poliisit ja toimittajien parvi ovat poissa. Murhaajan arvoitus on edelleen ratkaisematta. Jos surmaaja olisi ollut Einen ja Riitan kaksoismurhan aikaan 20-vuotias, tänä vuonna hän juhlisi 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Kenties hän onnistui kantamaan synkeän salaisuutensa hautaan saakka.

Ensimmäisen kymmenen vuoden ajan vanhalle leirialueelle ja suohaudalle sai paikallisten mukaan opastaa turisteja jatkuvasti. Nyt paikkaa ei kaipaa juuri kukaan, tai se löytyy netin keskustelupalstojen ohjeiden avulla. Samoille palstoille on siirtynyt kaksoissurmasta käytävä keskustelukin.

Niin brutaalilta kuin se kuulostaakin, Tulilahden mysteeri on muuttunut osaksi populaarikulttuuriamme. Muiden selvittämättömien tapausten lailla Tulilahdesta on tullut fantasian sytykettä siinä missä se on historiaakin.

60 vuotta on pitkä aika elää epätietoisuudessa. Pahinta se on omaisille. Riitta Pakkasen nuoremmat sisarukset ovat vuosien aikana heittäneet toivonsa tekijän löytymisestä. Enää se ei edes tunnu niin merkitykselliseltä kuin ennen.