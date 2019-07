Lyönti ja potku tuhosivat Toni Tammisen uran portsarina – nyt eletään päivä kerrallaan uudessa ammatissa

Fyysiset vammat ovat pääosin parantuneet, mutta henkinen toipuminen on vaatinut pitkiä terapiajaksoja.

Siitä on nyt kaksi ja puoli vuotta. Tapaninpäivän iltana vuonna 2016 Toni Tamminen oli töissä portsarina Hyvinkäällä pääkadun varrella. Se jäi kolmikymppisen Tammisen viimeiseksi työpäiväksi ravintolan ovimiehenä.

– Siinä oli vähän epäselvä tilanne. Mulle tultiin jonosta ilmoittamaan, että on jonkinlainen hässäkkä ja sinne tarvittaisiin järjestyksenvalvojaa selvittämään asiaa.

Vielä tässä vaiheessa Toni Tamminen ei osannut aavistaa, että tämän työtehtävän seurauksena hän tulisi menettämään työkykynsä.

– Ei se ensimmäisenä mielessä ollut, että huonosti voisi käydä. Ihan kuten jokaista työtehtävää hoidettaessa lähdin suorittamaan tätäkin hommaa.

– Työkavereille yläkertaan ilmoitin radion välityksellä, että menen selvittämään jonoon asiaa. Että tulkaa joku katsomaan alaovi, ettei se jää vahtimatta. Menin jonon perälle katsomaan, mikä tilanne on.

Sitten Tammisen elämä kirjoitettiin uudelleen.

Fyysiset vammat ovat suurimmaksi osaksi parantuneet peukaloa lukuunottamatta. Timo Leponiemi / Yle

Kova potku suoraan päähän

Oikeuden pöytäkirjojen mukaan ovijonossa ollut mies oli repäissyt toiselta mieheltä kaulakorun ja heittänyt tämän puhelimen kadulle. Sitten sama mies löi miehen avopuolisoa. Sen jälkeen nyrkki iski paikalle saapunutta portsaria Toni Tammista niin, että tämä kaatui katuun ja menetti ainakin osittain tajuntansa.

Lyöjä tehosti hyökkäystään kovalla potkulla Tammisen päähän.

– Olin päättänyt, että kiinniotto tulee ja ilmoitin siitä kavereille. Kun otin kiinni takinkauluksessa olleesta tangentista, näin sivusilmällä, että lyönti tuli. Sen jälkeen "peli" oli käytännössä siinä. Tosi hatarat muistikuvat on sen lyönnin jälkeen.

Tuo lyönti ei suinkaan ollut ensimmäinen lyönti, joka Tammiseen oli ovimiehen työssä kohdistunut.

– Niitä on niin monta kertaa eri voimakkuuksilla tullut, ettei pysty edes laskemaan. On tullut nyrkistä. On tullut "litsaria". Olen saanut tuopista. Nyt lyönti oli kuitenkin poikkeuksellisen kova ja se tuli vielä aivan "puskista" henkilöltä, jota en ollut ehtinyt edes ottaa puhutteluun.

Fyysiset vammat paranevat pikkuhiljaa

Lyönnin ja potkun seurauksena Toni Tamminen sai vakavia vammoja. Myös työkaverit saivat osansa iskuista.

– Multa meni siinä rytäkässä useita hampaita, peukalon jänteet menivät poikki, erilaisia ruhjeita tuli pitkin kehoa ja haavoja pitkin naamaa. Jälkikäteen iskivät psyykkiset ongelmat. Ne johtivat työkyvyttömyyteen portsarin töissä.

Tammisen fyysiset vammat ovat suurimmaksi osaksi parantuneet peukalon vammoja lukuunottamatta. Etusormen ja peukalon pihtiote katoaa täysin, kun kädet saavat kylmää. Sen kanssa kylmillä ilmoilla joutuu taistelemaan, sanoo Toni.

Tamminen sanoo, että portsarin työssä ei voi lähteä siitä oletuksesta, että sinne lähdetään ottamaan selkään ja että turpaan tulee. Tänä päivänäkään hän ei ajattele, että olisi pitänyt jättää menemättä tilanteeseen.

– Se, minkä takia siellä ovella järjestyksenvalvojan työssä ollaan, on se, että yritetään luoda turvallisuuden tunnetta. Se kuului minun työhöni, se oli minun velvollisuus puuttua siihen asiaan. En olisi osannut olla menemättä siihen. Ajattelin enemmän, että on pakko mennä, kuin että en mene.

Henkiset vammat jäivät

Henkisten vammojen osalta Toni Tammisen toipuminen on ollut hitaampaa. Ne ovat vaatineet pitkiä terapiajaksoja. Tapauksesta jäi traumaperäinen stressihäiriö ja vihanhallintaongelma.

– Tämän vuoksi en pysty entistä työtäni tekemään. Tietyntyyppiset ihmiset saavat jo ulkoisella olemuksellaan minut tietynlaiseen lataustilaan niin, että suunsoittoa ja väkivallan uhkaa en kestä käytännössä yhtään. Saatan olla äkkipikainen ja ympäristölleni jopa vaaraksi.

– Tilanne aiheuttaa jokapäiväiseen arkeen haasteita, kun joudun miettimään, missä liikun ja mihin kellonaikaan, Tamminen myöntää.

Hän toteaa aivan suoraan, että yhden lyönnin ja yhden potkun jälkeen hän ei enää ole sama ihminen kuin aiemmin. Nyt hän joutuukin opettelemaan elämää uuden minänsä kanssa. Nykyisin siihen kuuluu myös yöelämän välttäminen.

Saamaansa henkiseen hoitoon Tamminen on tyytyväinen, vaikka olisikin toivonut sen käynnistyvän nopeammin.

– Kun jonkin aikaa oli kulunut, asiat alkoivat muotoutua ja sitä kautta sain vähän "kypärää päähän". Ennen sitä arki oli melkoista haastetta. Kun lääkäreissä oli alkanut käydä, hoitavat tahot alkoivat huomata, että mies tarvitsee apua näihin ongelmiin. Sen jälkeen oli helpompaa ja kaikki meni jouhevasti. Siitä olen kiitollinen.

Pahoinpitelijälle ehdotonta vankeutta

Toni Tammisen pahoinpitelijä tuomittiin vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Tekijä oli aiemmin tuomittu kolmeen ehdolliseen ja yhteen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Vuoden ja kahden kuukauden mittaisen ehdollisen vankeustuomion koeaika oli vielä voimassa Tammisen pahoinpitelyn aikaan. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että tuomio oli tullut erityyppisestä teosta, eikä sitä pantu täytäntöön.

Tamminen ei suoraan ota kantaa siihen, oliko tuomio riittävä, mutta toteaa, että jokainen voi kohdallaan miettiä, miten halvalla ihmiselämä voidaan pilata.

Pahoinpitelyt yleisiä ravintolahumussa

Tämän vuoden alkupuolella pelkästään Hämeen poliisi kirjasi nelisenkymmentä portsareihin kohdistunutta pahoinpitelyä. Eniten niitä kirjattiin isoissa kaupungeissa Lahdessa ja Hämeenlinnassa.

Määrä saattaa olla suurempikin, sillä osa teoista on saatettu kirjata järjestystä ylläpitävän henkilön vastustamiseksi.

Useimmiten järjestyksenvalvojan ja asiakaan väliset rähinät liittyvät asiakkaan paikalta poistamiseen tai pääsyn estämistilanteeseen. Kaikkiaan hämäläisissä ravitsemusliikkeissä tapahtuneita pahoinpitelyjä ilmoitettiin poliisille alkuvuodesta lähes 100.

Toni Tammisen arki jatkuu hyvinkääläisessä automaalaamossa. Timo Leponiemi / Yle

Elämä jatkuu automaalarina

Toni Tamminen ihmettelee, miten jotkut ihmiset eivät ymmärrä lyönnin tai potkun aiheuttamia riskejä.

– Se on aina vaarallista, kun lyödään, tönäistään tai potkaistaan. Siinä ihan harmittomastakin tilanteesta vastapuoli voi vammautua tosi vakavasti tai jopa menettää henkensä.

Nyt Tamminen pyrkii menemään päivä kerralla eteenpäin. Portsarin hommiin ei ole enää paluuta. Sen sijaan hän kouluttautuu oppisopimuksella automaalariksi.

Ilta- ja yötyöt ovat vaihtuneet päivätöiksi kahdeksasta neljään.

Lue myös:

Yli puolet sote-alan työntekijöistä raportoi väkivallasta – Ensihoitaja: "Uhkailu on päivittäistä, kiinni käydään joka kuukausi"