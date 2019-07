Kuoleman lautat Välimerellä haastavat Euroopan unionia – Suomi avaa jälleen kerran keskustelua yhteisvastuusta

EU:n puheenjohtajamaana Suomi on avaamassa jälleen keskustelua tiiviimmästä yhteistyöstä siirtolaiskysymyksessä. Yhteistä linjaa on EU:ssa etsitty ilman tuloksia syksyn 2015 pakolaiskriisin jälkeen.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan Euroopan unionissa ollaan mukana yhteisvastuullisesti tai sitten ei ollenkaan.

– Euroopan unionissa ei voi olla oletus, että yhdet kantavat vastuuta yksin, Ohisalo tiivistää Suomen linjan Yle uutisten haastattelussa.

Sisäministeri Maria Ohisalo korostaa, että Välimeren maita ei saa jättää siirtolaiskriisissä yksin. Karoliina Simoinen / Yle

Ohisalo muistuttaa, että Välimeren tilanne on koko ajan uhkaava.

– Satoja ihmisiä on hukkunut ja kadonnut Välimerellä tämän vuoden aikana. Meidän tehtävä eurooppalaisina on varmistaa, että kukaan ei kuole Välimerellä Ja siinä me tarvitaan yhteistä näkemystä, Ohisalo huomauttaa.

Välimeren maita ei jätetä yksin

Puheenjohtajamaana Suomi yrittää koota EU-maita siirtolaispolitiikassa yhteenliittymään, jossa jäsenmaat olisivat valmiita kantamaan vastuuta yhdessä.

– Ja samalla kertomaan se viesti sinne Välimeren jäsenvaltioille, että teidän ei tarvitse yksin tehdä tätä koko asiaa, Ohisalo lähettää viestiä Italialle, Maltalle ja Kreikalle.

Ohisalon mukaan Välimeren tilanne vaatii EU-maiden välitöntä huomiota. Puheenjohtajamaana Suomi on jo aiemmin keskustellut Välimeren siirtolaistilanteesta muutamien asiasta kiinnostuneiden jäsenmaiden kanssa.

Ohisalo on kutsunut kaikkien EU- ja Schengen-maiden sisäministerit tänään illalliselle keskustelemaan siirtolaistilanteesta Välimerellä. Epäviralliseen illalliskokoukseen osallistuu myös EU-komissiossa siirtolaisasioista vastaava kreikkalainen Dimitris Avramopoulos.

Hyvä hetki tulevaisuuskeskustelulle

Ohisalo arvioi, että tulevaisuuskeskustelulle on nyt hyvä aika, kun Euroopan parlamentti aloittaa työtään ja uutta EU-komissiota odotetaan.

– Tarkoituksena on keskustella tulevaisuudesta, millaista Eurooppaa me haluamme yhdessä rakentaa. Yritämme koota ihmisiä saman pöydän ääreen ja löytää edes pienimpiä yhteisiä tekijöitä ja rakentaa luottamusta, Ohisalo kuvailee ministeritapaamisen tavoitteita.

Puheenjohtajamaan äänellä Ohisalo korostaa EU-maiden yhteistä vastuuta taakanjaossa.

– Joko toimitaan eurooppalaisittain yhdessä, tuetaan toinen toisiamme tai sitten ei tehdä sitä, Ohisalo toteaa.

Tavoitteena yhteinen siirtolaispolitiikka

Keskustelut jäsenmaiden yhteistyön vahvistamisesta aloitetaan tänään sisäministerin epävirallisessa illalliskokouksessa.

– Edetään niin, että keskustelu alkaa tänään. Kasataan ensimmäiset jäsenvaltiot yhteen ja jatketaan keskusteluja. Pyritään saamaan mahdollisimman paljon jäsenmaita mukaan ja sitten mietitään, mikä on se käytännön järjestely, Ohisalo kertoo suunnitelmista.

Nykyisin komissiosta soitetaan jäsenvaltiot yksitellen läpi joka kerta, kun uusi lautta tulee. Ohisalo uskoo, että yhteisen järjestelmän myötä tilanne olisi paremmin ennakoitavissa sekä komissiolle että jäsenvaltioille.

Tapauskohtaiset toimet eivät riitä

Ohisalon mielestä etulinjan maihin kohdistuvaa siirtolaispainetta helpottamaan tarkoitetut tapauskohtaiset toimet eivät enää riitä.

– Nyt tarvitaan etsintä- ja pelastustoimien jälkeisiä pysyvämpiä järjestelyjä, jotta tilanteisiin voitaisiin reagoida nopeasti siirtolaisten poistuttua aluksilta ja siten välttyä siltä, että he joutuisivat kokemaan lisää vastoinkäymisiä. Tämän toimintaperiaatteen on perustuttava vastuunjakoon, ja mukaan on saatava riittävä määrä jäsenvaltioita, sisäministeri Ohisalo linjasi maanantaina sisäministeriön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

EU:n sisäministerit ja oikeusministerit kokoontuvat torstaina ja perjantaina Helsinkiin epäviralliseen ministerikokoukseen, jonka aiheina ovat muuttoliike, sisäisen turvallisuuden suunta sekä yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen.

