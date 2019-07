Metsähallitus korjaa takavuosien tekoja – palauttaa metsäksi muuttuneita soita takaisin luonnontilaisiksi

Valkmusan kansallispuisto on tunnettu suoalueistaan.

Suurista ja monipuolisista suoalueistaan tunnettuun Valkmusan kansallispuistoon kuuluva Munasuo on osittain pahasti metsiköitynyt metsäojituksien seurauksena.

Metsähallitus on aloittanut Kotkassa ja Pyhtäällä sijaitsevan Valkmusan kansallispuistoon kuuluvan Munasuon ennallistamisen. Taustalla on suoalueiden osittainen metsiköityminen istutetun männikön ja aikoinaan tehtyjen metsäojituksien seurauksena.

Ennallistamisen tavoitteena on palauttaa metsäksi muuttuneet suoalueet takaisin luonnontilaisiksi.

– Meidän on pakko tehdä tällainen kertaluontoinen ennallistamisprojekti, joka voi näyttää aika hurjalta silloin, kun työmaa on käynnissä, tai jopa vuodenkin sen jälkeen. Kiitos työstä odottaa 5–10 vuoden päässä, kun suo on palautunut alueelle, kertoo Metsähallituksen rannikon luontopalvelujen luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä.

Ennallistamisen yhteydessä Munasuon alueelta poistetaan sinne kasvanut puusto ja aikanaan tehdyt ojat laitetaan umpeen. Alue, joka pyritään palauttamaan takaisin suoksi, on noin 90 hehtaaria.

Ennakkoraivauksia ennen varsinaisia hakkuita

Metsähallitus pääsee aloittamaan varsinaiset hakkuut Munasuolla vasta, kun suopohja on talvella jäätynyt. Valmistelevat työt on kuitenkin jo aloitettu, ja ennakkoraivaukset käynnistyivät kesäkuussa.

– Sieltä on poistettu pientä puustoa eli läpimitaltaan alle kymmenen senttisiä puita. Tämä on välttämätön toimenpide, ennen kuin isot puut poistetaan alueelta, Heikkilä sanoo.

Valkmusan kansallispuistossa on eteläisen Rannikko-Suomen suurimmat ja monipuolisimmat suoalueet. Petri Lassheikki / Yle

Lisäksi alueen läpi menevä vanha tie, joka on aikanaan tehty metsätalouskäyttöön, on otettu nyt käyttöön, jotta suolle kuulumaton puu olisi mahdollista kuljettaa pois alueelta. Viime viikolla monitoimikone urakoi tiensivusta puustoa pois.

– Käytämme tämän tien nyt viimeisen kerran hyödyksi. Kun suolle kuulumaton puu on saatu ajettua pois ja ojat on laitettu tukkoon, se tie laitetaan taas poikki, Heikkilä selventää.

Suomaasto hankaloittaa työtä

Valkmusan kansallispuiston Munasuota ennallistetaan osana Metsähallituksen Hydrologia-LIFE-hanketta (siirryt toiseen palveluun), jonka tavoitteena on soiden, purojen ja lintuvesien turvaaminen.

Kaikkiaan Suomessa on 103 ennallistettavaa kohdetta. Tarkoitus on saada kaikkiaan ennallistettua yli 5 000 hehtaaria suota ja 34 km puroja. Kymenlaaksossa ennallistamisen kohteena on Valkmusan kansallispuiston lisäksi Kouvolassa sijaitseva Enäsuo.

Ennallistamiskohteet ovat Suomen Natura-alueilla, ja työ tehdään vuosien 2017–2023 aikana.

Ihannetapauksessa Valkmusan kansallispuiston Munasuolla tehtävät toimenpiteet voitaisiin saada valmiiksi jo syksyllä 2020, mutta Heikkilä ei usko näin käyvän.

– Suolla työskentely on erittäin haasteellista, sillä siellä on aina riski koneiden uppoamisesta. Kesällä työ ei onnistu, koska suopohja on liian märkä. Täytyy odottaa suopohjan jäätymistä eli toivotaan kunnon talvea.

Lopputuloksen pitäisi Heikkilän mukaan olla mahdollisimman alkuperäisen kaltainen luonnotilassa oleva suo.

– Suoalueet ovat vähentyneet ja jäljelle jääneiden soiden vesitalous on häiriintynyt ojitusten takia. Tämän projektin jälkeen Valkmusa alkaa olla sellaisessa luonnotilassa, että alue saa olla ilman ihmisen jatkuvaa puuttumista.

Yksi Suomen pienimmistä

Pyhtään ja Kotkan alueella sijaitseva Valkmusa (siirryt toiseen palveluun) on yksi Suomen vähemmän tunnetuista kansallispuistoista. Se on perustettu vuonna 1996 ja on vain 19 neliökilometrin kokoinen.

Valkmusan kansallispuistossa on eteläisen Rannikko-Suomen suurimmat ja monipuolisimmat suoalueet. Kymijoen läntinen haara virtaa kansallispuiston alueen pohjoisreunalla.

Viime vuonna Valkmusassa kävi reilut 17 000 vierailijaa. Suomen 40 kansallispuistossa (siirryt toiseen palveluun) kävijöitä oli yhteensi reilut 3,1 miljoonaa.

