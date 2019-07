"Mitä helkkarin väliä pitäisi olla, repsahtavatko tissit?" Terveyden kannalta rintaliivien käyttö on yksi lysti; silti liivittömyys voi kuohuttaa

Heinäkuun alussa rintaliivit – monille arkinen vaatekappale – päätyi raivoisan huomion keskipisteeksi.

Ensin somevaikuttaja Rosanna Kulju kertoi Instagramissa, miten rintaliivittä kulkeminen oli aiheuttanut hänelle epämukavaa huomiota (siirryt toiseen palveluun) huutelun muodossa (Iltalehti). Sitten sosiaalinen media kihahti, ja keskustelu rintaliivien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä alkoi velloa muun muassa Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin Sanomat).

Yllättävän monella tuntuu olevan mielipide siitä, pitääkö rintaliivejä käyttää vai ei, mutta makuasiat sikseen. Onko rintaliivien käytölle terveydellistä pakkoa? Tipahtaako rintakudos ilman liiviä? Ja miksi kaksi kangaspalaa olkaimien ja hakasten kera herättää niin voimakkaita tunteita?

Liivit pois kotona, töissä ja juhlassa?

Oululaista Satu Lapinlampea ei rintojen mahdollinen repsottaminen juuri kiinnosta. Lapinlampi kertoo kulkeneensa nuorempana paljolti ilman rintaliivejä: se oli pienirintaisen naisen helppo päätös. Aika oli 1990-luku, ja kukaan ei huudellut mitään hänen peräänsä liivittömyydestä.

Nykyään hyllystä löytyy topatut ja kaarituelliset liivit hyvin käytännöllisestä syystä. Lapinlampi palelee hyvin usein, ja jokainen lämmittävä vaatekerros on otettu käyttöön.

Mutta jos joku toinen valitsee toisin, siitä vain. Lapinlampi ajattelee, että kaikilla on oikeus kulkea tai olla kulkematta rintaliiveissä juuri niin kuin itsestä tuntuu.

– Ja jokainen, joka meinaa huudella, pistäköön kämmenen suunsa eteen ja pitäkööt turpansa kiinni. Toisten rintaliivien käyttöön ei yhdelläkään muulla ole mitään sanansijaa, Lapinlampi sanoo.

Rintaliivien hakaset saattavat hangata ikävästi herkkähipiäisen ihoa. Jaana Polamo / Yle

Yhteiskunnalliset käytännöt saattavat kuitenkin sanella, voiko rintaliivejä jättää pois tuosta noin vain.

Lapinlampi on itse ammatiltaan toimitusjohtaja. Hän arvelee, että muodollisissa tilaisuuksissa käytetyn jakkupuvun alta tuskin näkee, onko käyttäjällä rintaliivejä vai ei. Toisaalta hän pohtii, että tietyissä ammateissa on asiakasystävällisempää käyttää liivejä, jos riskinä on rintojen paljastuminen.

– Absurdina esimerkkinä tulee mieleen, että jos esimerkiksi sairaanhoitaja kumartuu potilasta hoitaessa, ei ole kiva, jos tissit ryöpsähtävät silmille.

Vaikka esimerkki on koominen, on sen takana aito kysymys yhteiskunnallisista pukeutumisnormeista. Lapinlampi muistaa, miten hänen edellisessä työpaikassaan seurakuntayhtymässä kierrätettiin ohjeistusta työpaikkapukeutumisesta.

Lapinlampi kuitenkin koki, että ohjeet koskivat pitkälti naisten pukeutumista. Tekstissä puututtiin spagettiolkaimiin ja säädeltiin hameen helman pituutta.

– Siellä ei sanottu mitään shortsien lahkeen pituudesta tai siitä, saako persvako näkyä, Lapinlampi toteaa.

Julkinen liivittömyys voi johtaa otsikoihin

Lisäksi naisten rintaliivittömyyteen puututaan aika ajoin julkisuudessa. Kotimaisia esimerkkejä löytyy viimeisimmän Rosanna Kuljun päivityksen lisäksi esimerkiksi Linnan juhlista kolme vuotta sitten. Silloin näyttelijä Jonna Järnefeltin rintaliivittä juhliminen päätyi isosti Aamulehden otsikoihin (siirryt toiseen palveluun).

Ja otsikkoa korjattiinkin pikaisesti, sillä alkuperäisestä otsikosta syntyi pieni kohu: Näyttelijä Jonna Järnefelt juhli ilman rintaliivejä – ikävä ilmiö yleistynyt linnassa, otsikossa sanottiin ensin (siirryt toiseen palveluun). Aamulehden kolumnissa (siirryt toiseen palveluun) ruodittiin sanavalintaa ja muisteltiin menneitä nännikohuja – kuten Jonna Tervomaan nännien läpikuultavuutta Linnan juhlissa vuosikertaa 2004 (siirryt toiseen palveluun) (Ilta-Sanomat).

Vapaaehtoinen rintaliivittömyys ei siis ole yhteiskunnallisen huomion perusteella aina läpihuutojuttu. Tosin eroa lienee sillä, jättääkö julkisuuden henkilö rintaliivit pois Linnan juhlista vai päättääkö naapuri olla liiveittä ajellessaan oman pihan nurmikkoa.

Satu Lapinlampi katsoo, että liivittömyys puhuttaa, koska siinä on pohjimmiltaan kysymys halusta hallita ja kontrolloida naisten pukeutumista ja tekemisiä.

– Jos ollaan oikeasti huolissaan siitä, saavatko naiset olla rauhassa, ei pitäisi säädellä naisten pukeutumista. Silloin pitäisi opastaa fiksumpaan käyttäytymiseen niitä ihmisiä, jotka eivät anna ihmisten kulkea rauhassa, Lapinlampi toteaa.

Satu Lapinlampi teki ensi kertaa rintaliivit ihan itse. Satu Lapinlammen kotialbumi.

Lapinlampi osallistui hiljattain alusvaatteiden tekokurssille ja ompeli elämänsä ensimmäiset itsetehdyt rintaliivit. Syynä oli paitsi käsityöinto, myös käytäntö: hänen on vaikea löytää sopivan pienikokoisia liivejä kaupasta.

Yksi kursseja järjestävä taho on tamperelainen MakeBra. Sen omistaja, vaatetusalan artenomi Annele Isomäki on vetänyt alusvaatteiden tekokursseja viitisen vuotta ja tekee kaavat muun muassa rintaliiveille itse.

Kursseille on kysyntää: esimerkiksi vastikään auennut kurssi meni Isomäen mukaan tunneissa täyteen. Kun jokaiselle kurssille voi osallistua 5–10 ihmistä, Isomäki arvioi vuodessa kurssittavansa noin satakunta ihmistä alusvaatteiden tekemisen saloihin.

Ihmisillä on kirjavia syitä tulla kursseille väkertämään rintaliivinsä itse. Yksi syy on Lapinlammenkin mainitsema kokojen löytämisen vaikeus.

– Toinen syy on rintaliivien tuntuma. Ihmiset kokevat, että rintaliivit ovat hankalia: ne painavat, tuuppaavat, työntävät ja pistävät, Isomäki kertoo.

Kursseja järjestävät Suomessa MakeBran lisäksi muutkin yksityiset tahot ja kansalaisopistot. Satu Lapinlampi kävi kurssinsa Oulussa, ja on tekemiinsä liiveihin erittäin tyytyväinen.

– Ne ovat älyttömän mukavat! Paitsi että ovat nätit ja täydellisesti istuvat, ne eivät kiristä, purista, ahdista eikä tunnu ollenkaan! Lapinlampi ilakoi.

Rintakudos löystyy, heikkenee, repsahtaa?

Rintaliivien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä löytyy melkoinen määrä mielipiteitä ja tietoa.

Yksi artikkeli lupaa kertoa, mitä rinnoille käy ilman liivejä (siirryt toiseen palveluun) (Ilta-Sanomat), toinen taas listaa 8 ihanaa asiaa jotka tapahtuvat rintsikoiden käytön lopettamisesta (siirryt toiseen palveluun) (Ilta-Sanomat). Yksi asiantuntija kertoo, että puolella suomalaisnaisista on vääränkokoiset liivit.

Ja kuinka moni onkaan kuullut, että rinnat alkavat riippua, jos liivit uskaltaa jättää kaappiin?

– Voi veikkonen, kyllä! Lapinlampi parahtaa.

Hän muistaa lukeneensa naistenlehdistä vuosikymmenten ajan siitä, kuinka rinnat repsahtavat ilman rintaliivejä. Toisaalta hän muistelee nähneenlohisä tutkimuksen, jonka tuloksena ilman liivejä kulkevien naisten rinnat riippuisivat lopulta vähemmän.

– Mutta sekin on mielenkiintoinen asia: mitä helkkarin väliä pitäisi kenellekään olla, repsahtavatko jonkun tissit vai eivät? Paitsi ihmiselle itselleen, jos se häntä kiinnostaa, Lapinlampi summaa.

Kaarituelliset liivit ovat toiselle ehdottomuus, kun taas toiset eivät kestä niitä kehollaan. Jaana Polamo / Yle

Varsinaista tutkimusta liivien käytöstä tuntuu olevan sangen vähän. Yksi usein esiin nostettu tutkimus on ranskalaisen urheilulääkärin ja professorin Jean-Denis Rouillonin selvitys, josta kirjoitettiin ranskalaisessa mediassa vuonna 2013. Rouillon tutki ja mittaili 320:n naisen rintoja 15 vuoden ajan selvittääkseen, miten rinnat kehittyvät ilman liivejä (siirryt toiseen palveluun) (Le Monde).

Erityishuomion tutkimuksessa sai noin viidenkymmenen 18–35-vuotiaan naisen ryhmä, jotka eivät käyttäneet liivejä. Rouillonin mukaan tässä ryhmässä olleiden naisten rinnat olivat kiinteämpiä, osallistujat huomasivat hengityksensä ja mukavuutensa parantuneen eikä suurin osa enää halunnut rintaliivejä (siirryt toiseen palveluun) (Le Monde).

Rouillon päätyikin alustavaan tutkimustulokseen, jonka mukaan rintaliivit eivät ole välttämättä hyviä rinnoille. Liivit kun estävät painovoiman vaikutusta, joka taas heikentää kudoksia. Ylipäätään naiset siis hyötyisivät liivittömyydestä (siirryt toiseen palveluun)(20 minutes).

Mutta toisaalta Rouillon totesi haastatteluissa, että hänen metodinsa oli heikko ja tutkimuksessa on siten aukkoja. Hän päätyi toteamaan, että jonkin suuren tutkimuskeskuksen pitäisi ottaa asia käsittelyyn (siirryt toiseen palveluun) (20 minutes).

Tokkopa siis kaikkien tulisi polttaa rintaliivinsä siksi, että ranskalainen urheilulääkäri on alustavasti kyseenalaistanut niiden tarpeellisuuden. Rouillon totesi itsekin, että rintojen rakenne vaihtelee, joten esimerkiksi ylipainoinen 45-vuotias lapsiperheen äiti tuskin haluaisi jättää rintaliivejä käyttämättä (siirryt toiseen palveluun) (Le Monde).

Kun jyväskyläläinen lääkäri ja Tunne rintasi ry:n asiantuntijalääkäri Anni Saukkola kuuli Ylen haastattelupyynnöstä, hän teki Instagram-tilillään kyselyn rintaliiveistä, niiden käytöstä ja mukavuudesta. Saukkola kertoi saaneensa noin 1000 vastausta, joiden mukaan noin 63% piti rintaliivejä mukavina, kun taas 37% epämukavina.

– Noin pari sataa ihmistä vastasi avoimeen vastauskenttään. Kommenteissa moni kertoi, että on hirveän vaikea tietää, millaiset liivit itselle sopii eikä tiennyt, millaiset pitäisi ostaa, hän kertoo.

Iso syy epämukavuuteen olivat siis vääränlaiset liivit.

Mitä taas tulee rintaliivien tarpeellisuuteen, Saukkola kertaa, ettei liivien käytölle ole varsinaisia terveydellisiä perusteita.

Hän kertoo, että iän myötä ihmisen kudos muuttuu vähemmän joustavaksi, ja rinnatkin muuttavat muotoaan. Aihe onkin jossain määrin kosmeettinen, eikä niinkään terveyteen vaan ulkonäköön liittyä.

– Ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että rintaliivit tekisivät rintoja kiinteämmiksi, tai ehkäisisivät niiden muotoa muuttumasta tai vastaavaa, Saukkola sanoo.

Hän lisää, että vaikka asiasta löytyisikin tutkimus, ei yhden tutkimuksen perusteella voida vetää suoria johtopäätöksiä asiasta.

Lääkäri Anni Saukkola kyseli rintaliivien mukavuudesta Instagram-tilillään, ja sai tuhatkunta vastausta. Moni valitteli sitä, miten vaikea on löytää mukavia ja oikeankokoisia liivejä. Jaana Polamo / Yle

Saukkola on törmännyt myös urbaanilegendoihin rintaliivien haittavaikutuksista. Yhden sitkeän huhun mukaan rintaliivit voivat aiheuttaa syöpää kiristämällä rintakudosta ja heikentämällä nestekiertoa (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Saukkola ampuu väitteen alas.

– Rintaliivien käyttö ei lisää rintasyöpiä, eikä ole väliä, minkälaisia liivejä käyttää, hän sanoo.

Saukkola kertoo löytäneensä tutkimustietoa, jossa vertailtiin erityyppisiä rintaliivejä ja niiden käyttöaikaa. Yhteyttä syöpiin ei löytynyt.

Tunnetun blogaaja Maria Nordinin viimevuotisessa kirjoituksessa taas viitattiin tutkimukseen (siirryt toiseen palveluun), jossa tarkasteltiin naisten rintaliivien päälläpitämisen ajankäyttöä ja rintaliivien tiukkuutta.

Tutkijat löysivät korrelaation tiukkojen rintaliivien monituntisen päivittäisen käytön ja kohonneen rintasyöpäriskin välillä. Lääkäri Anni Saukkola toppuuttelee kuitenkin tulkintojen vetämistä tutkimuksesta:

– Tästä ei pysty vetämään johtopäätöstä, että liivit aiheuttaisivat syöpää, hän toteaa.

Saukkola huomauttaa, että tutkimukseen oli valittu syöpää jo sairastavia naisia ja terveitä verrokkeja ja kysytty heiltä liivien käytöstä. On siis mahdollista, että rintasyöpään jo sairastuneet olivat alkaneet käyttämään erilaisia liivejä. Lihavuutta ei tutkimuksessa huomioitu tekijänä, eikä Saukkola katso tuloksien olevan yleistettävissä suomalaiseen väestöön.

– Yksittäisen tutkimuksen lisäksi tarvittaisiin paljon enemmän dataa, että väite olisi varteenotettava. Nykyisellään katsoisin tutkimusnäytön ja asiantuntijamielipiteiden olevan edelleen sillä kannalla, ettei liivien käytöllä ole mitään tekemistä rintasyövän kanssa, sillä syy-seuraussuhdetta ei ole löytynyt.

Mitä tulee muihin terveydellisiin näkökulmiin, on totta, että esimerkiksi isorintaiset kokevat usein tarvitsevansa liivejä ehdottomasti. Saukkola toteaa, että ilman niitä voi tuloksena olla niska-hartiaseudun särkyä, ja silloin on selvää, että liiveistä voi olla apua.

Toiselle ehdottomat, toiselle ehdottomasti ei

Jyväskyläläinen liikunnanopettaja, personal trainer Tiina Hakala on yksi niistä, joille erityisesti urheiluliivit ovat välttämättömät. Urheiluliiviosasto on monelle kirjaimellisesti tiukka paikka, sillä tarkoitukseen sopivat erityisliivit ovat usein kireämpiä ja tukevampia kuin arkikäyttöön tarkoitetut.

– Itse ajattelen, että on hyväksi rintojen terveydelle käyttää jotain tukevaa ja liikuntalajiin soveltuvaa, Hakala toteaa.

Liikunnanopettajana Tiina Hakala on tottunut urheiluliivien käyttöön, mutta tietää, että monen mielestä ne saattavat olla todella tiukka vaatekappale. Niko Mannonen / Yle

Hakala on liikunnallisen työnkuvansa puolesta jo tottunut jatkuvaan urheiluliivien käyttöön, eikä pidä niitä epämukavina. Päinvastoin: ne mahdollistavat miellyttävämmän liikuntakokemuksen. Vaikka valinta olisi vapaa, hän ei itse haluaisi jättää rintsikoita pois esimerkiksi töissä.

– Koulussa opettajilla on tietynlainen ääneen sanomaton ja määrittelemätön pukeutumisetiketti, hän toteaa.

Muutoin Hakala ajattelee, että rintaliivien käyttö on yksilön oma valinta, kuten muukin pukeutuminen on. Hän muistelee viimevuotista opettajiin liittyvää pukeutumiskohua. Se alkoi, kun eräs opettaja oli kulkenut koulussa bändipaidassa, jota Keskisuomalaisen päätoimittaja arvosteli pääkirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) (tilaajille).

Somekalabaliikin lopputuloksena järjestettiin Pukeudu bändipaitaan opettaja! -tapahtuma Facebookissa, ja sadat opettajat osallistuivat tempaukseen. Hakala vetää tapauksesta yhteyden rintaliivikeskusteluun.

– Voihan se olla jonain päivänä ihan normi, että oli rintsikat tai ei, siitä ei herää enää mitään kohua, Hakala toteaa.

Siinä missä Hakala kokee liivit työn kannalta olennaisiksi, bloggaaja, kokemusasiantuntija Anna Giss koki liiveistä pitkälti haittaa. Giss kirjoittaa Lusikoita kiitos -blogia ja kertoi kaksi vuotta sitten jättäneensä liivit, sillä ne aiheuttavat hänelle suoranaista kipua.

Pyörätuolia käyttävällä Gissillä on TOS-syndrooma eli rintakehän yläaukeaman pinneoireyhtymä (siirryt toiseen palveluun) (Duodecim), joka on aiheuttanut kaulan ja kainalon väliseen alueen hermopinteen. Lisäksi hänellä on monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä eli CRPS, jonka yhtenä oireena on ihotunnon yliherkkyys. Silloin esimerkiksi rintaliivien kosketus vaikkapa pyörätuolia kelatessa aiheuttaa kipua.

Rintaliivien käyttö aiheuttaa Gissille myös käsien puutumista sekä kipujen lisääntymistä molempien kipuoireyhtymien vuoksi.

– Rintaliivit kuitenkin puristavat jostain. Sekin, että rintsikan kangas hipaisee kättä, aiheuttaa kipua. Ne ovat tuottaneet paljon enemmän hankaluutta kuin mitä ne voisivat antaa, Giss sanoo.

Siispä rintaliivit ovat jääneet käytöstä. Jos joku on sen huomannut, ei siitä ole ainakaan Gissille tultu raportoimaan tai käskemään liivejä päälle.

– Alussa, kun jätin liivit pois, ajattelin: "Apua, ajattelevatko muut, että olen jotenkin epäsiisti, jos paidan läpi näkyy nänni?" Giss kuvailee.

Nyt hän ajattelee, että jos jotakuta asia kiinnostaa, he ovat tervetulleita tuijottamaan paremman tekemisen puutteessa.

Anna Giss pitää Lusikoita kiitos -blogia ja on kertonut siellä avoimesti rintaliivien jättämisestä kaapiin. Anna Gissin kotialbumi

Näyttää siis siltä, että liiviasioissa ratkaisevat tilanne ja ihminen itse.

Lääkäri Anni Saukkola muistuttaa, että saman ihmisen rinnan koko ja siten kuppikoko voi muuttua huomattavastikin esimerkiksi hormonien ansiosta. Toisilla rinnat taas ovat erikokoiset, tai ne on esimerkiksi poistettu.

– Ei varmasti ole yleispätevää ohjetta kaikille. Jokaisen kannattaa omalla kohdallaan pohtia asiaa, ja tarvittaessa kysellä liiveistä neuvolasta tai fysioterapeutilta. Liivikauppiaat ovat hyviä oikean koon ja mallin löytämisessä, Saukkola toteaa.

Rintojen lörpähtämistä ei kuitenkaan tarvitse pelätä rintaliivien takia, käyttipä niitä tai ei.

– Ja ihmisen keho ei ole muuttumaton, joten on ihan luonnollista, että kudos muuttuu. Eihän elämä lopu, vaikka rinnat löystyvätkin, Saukkola sanoo.