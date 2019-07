Tämä kasvi pärjää vain kahdessa kunnassa Suomessa – uhkea lehtojen kukka on terveinen rajan takaa Karjalasta

Lehtoukonhatun kukinta tekee vaikutuksen. Jopa kolmen metrin korkeudessa huojuvat hiippalakit ja karvahatun tapaan lerpottavat lehdet ovat tuttu näky Laatokan Karjalassa, mutta Suomen puolella kasvia esiintyy vain samaan kasvillisuusvyöhykkeeseen kuuluvassa Keski-Karjalassa eli nykyisten Tohmajärven ja Kiteen kuntien alueilla Pohjois-Karjalan maakunnassa.

Rauhoitetun lehtoukonhatun tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä kasvi on levittäytynyt maanviljelyksen vähentymisen jälkeen umpeen kasvaviin lehtometsiin.

Pohjois-Karjalassa on vaalittu lehtoukonhattua. Tohmajärven Piilovaaran lehtoa suojeltiin jo 1970-luvun alkupuolella ja suojelualuetta on sittemmin laajennettu.

Lehtoukonhattu kukkii Kiteen Papinniemessä. Tanja Perkkiö / Yle

Uusia lehtoukonhattuesiintymiäkin löytyy. Eläkkeellä oleva kiteeläinen biologian opettaja ja luontoaktiivi Veikko Makkonen on havainnoinut ja tutkinut lehtometsien elämää Keski-Karjalassa jo yli puoli vuosisataa.

– Lehtoja on Kiteellä jo ainakin puoli tusinaa ja Tohmajärvellä vielä enemmän.

Tohmajärven ja Kiteen alueille jatkuu sama kallioperä kuin Venäjän Karjalassa. Lehtoukonhattua (Aconitum septentrionale) on Venäjän puolella jo Ruskealan paikkeilla muutaman kymmenen kilometrin päässä Suomen rajalta todella runsaasti. Mineraalipitoinen kallioperä, kosteat puronotkelmat ja ravinnerikas maaperä ovat kasvien mieleen.

Pohjolan lehtoja on vähän

Suomen metsistä lehtoja on vain noin prosentti, ja ne ovat lähes kaikki Etelä- ja Lounais-Suomessa. Laatokan Karjalan vaikutuksesta lehtoukonhattujen elinalue ulottuu Suomen puolelle Keski-Karjalaan. Ukonhattulehdot mainitaan esimerksiksi WWF:n ja metsäyhtiö Metsä Groupin arvioissa erityisinä. Lehtoja onkin suojeltu niin vapaaehtoisesti yksityismailla kuin valtionkin toimesta.

Lehtoukonhatulla menee moniin muihin lehtokasveihin verrattuna varsin hyvin.

Veikko Makkonen lehtoukonhattujen keskellä. Tanja Perkkiö / Yle

– Aika hyvin kasvi säilyy ihmisen myllerryksessäkin. Nyt, kun esimerkiksi monet pellot ovat metsittyneet, "Karjalan lokkaheinä" on levinnyt niille entisille alueilleen, jotka ovat välillä olleet peltoina, selittää Veikko Makkonen.

Kiteen Papinniemen Saarekkeeksi kutsutulla viljelysalueella on enää muutama maatila. Metsästä löytyy vanhojen talon kivijalkoja ja kaskimaasta on tullut järeää koivikkoa.

– Ukonhatun häviämisestä ei ole tällä hetkellä pelkoa, arvioi pitkän linjan luontoaktiivi Veikko Makkonen.

Ukonhattukimalainen elää nimikkokukallaan

Kiteen Papinniemi on Ätäskön ja Karjalan Pyhäjärven välinen niemi, jonka keskellä kulkee korkea ja pitkä kallioketju. Avokallioiden kupeessa virtaa puroja ja kilometrejä pitkä lehtometsä on monen kasvin ja eläimen turvapaikka. Perhosharrastajat etsivät seudulta häiveperhosia, ja lehdossa elää muitakin harvinaisia hyönteisiä. Lehtoukonhatullakin on oma, juuri sen pöyttämiseen erikoistunut ukonhattukimalainen.

Vaikkei lehtoukonhattua uhkaa sukupuutto, Veikko Makkonen toivoo lehtojen suojeluun myötämielisyyttä.

Keski-Karjalan lehdot ovat tulleet tutuiksi Veikko Makkoselle. Hän on tehnyt luontopolkuja eri puolille, myös ukonhattulehtoon Papinniemeen. Tanja Perkkiö / Yle

– Toivon, ettei lehtoukonhattua hävitetä mistään. Toivon sitä juuri siksi, että siitä ja muistakin lehtokasveista riippuvaisia hyönteisiä on olemassa. Muutenkin lehdoissa on sellaisia hyönteisiä, joita ei ole missään muualla.

Tohmajärvi on ottanut lehtoukonhatun osaksi kuntamarkkinointiaan uudessa logossaan. Uusilta monitoimiretkeilyreiteiltäkin pääsee poikkeamaan ukonhattulehtoon Piilovaarassa. Kookkaan kasvin kukinta-aika jatkuu juhannukselta heinäkuun loppupuolelle suotuisan kosteana kesänä.

– On tämä uhkea näky kaikenkaikkiaan siellä missä tätä on, sanoo reilusti parin metrin korkeuteen kurottavan kukkavarren vieressä Veikko Makkonen.

*Lue lisää:

* Ukonhattukimalaisen ja lehtoukonhatun suhteen salaisuus