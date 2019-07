Tuhkarokkorokotteesta on tulossa pakollinen Saksassa – uusi laki koskee kouluja, päiväkoteja ja vastaanottokeskuksia

Rokotteesta kieltäytyviä uhkaa 2 500 euron sakko. Lain on määrä astua voimaan ensi vuonna.

BerliiniSaksan hallitus on hyväksynyt lakiesityksen (siirryt toiseen palveluun), joka velvoittaa rokottamaan päiväkotia tai koulua käyvät lapset tuhkarokkoa vastaan. Rokottamatta jättämisesta saattaa mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) seurata jopa 2 500 euron sakko.

Lakiesityksen mukaan myös vastaanottokeskuksissa asuvien on otettava rokote. Pakollinen tuhkarokkorokote koskee lisäksi päiväkodeissa, kouluissa ja vastaanottokeskuksissa työskenteleviä.

Lakiesitys tarvitsee vielä Saksan parlamentin eli liittopäivien hyväksynnän. Lain on määrä astua voimaan vuoden 2020 maaliskuussa.

Laumasuojaa ei ole saavutettu

Saksassa on huolestettu tuhkarokkotapausten lisääntymisestä. Viime vuonna maassa todettiin 543 tuhkarokkotapausta ja tänä vuonna tapauksia on raportoitu yli neljäsataa (siirryt toiseen palveluun).

Tutkimuslaitos Robert-Koch-Institut kertoi saksalaislehdille alkuvuodesta (siirryt toiseen palveluun), että riittävän suojan tuhkarokkoa vastaan on saanut noin 93 prosenttia koulun aloittavista lapsista. Laumasuojaa varten tarvitaan 95 prosentin peitto.

Laumasuoja tarkoittaa, että kun riittävän suuri osa väestöstä on rokotettu, tauti ei pääse tarttumaan eteenpäin ja rokottamattomatkin ovat suojassa. Tuhkarokko leviää äärimmäisen herkästi.

Kyse ei ole vain siitä, että seitsemän prosenttia lapsista olisi jäänyt täysin ilman tuhkarokkorokotetta. Heikko peitto johtuu osin siitä, että kaikki lapset eivät ole saaneet toista tuhkarokkorokotetta.

WHO on huolissaan

Saksassa tuhkarokkopakkoa on myös arvosteltu. Lastenlääkärien mukaan rokotepakko olisi pitänyt laajentaa koskemaan samalla muitakin rokotteita, sillä tuhkarokkorokotteen yhteydessä annetaan rokote myös sikotautia ja vihurirokkoa vastaan.

Pelkkää tuhkarokkorokotetta ei ole ollut Saksassa saatavilla, lastenlääkäreitä edustava järjestö kertoi Funke Mediengruppen lehdille (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa tämä MPR-rokote on kaikille maksuton ja osa kansallista rokoteohjelmaa. Maailman terveysjärjestö WHO on ollut huolissaan tuhkarokkotapausten lisääntymisestä. Viime vuonna tuhkarokkotapausten määrä kasvoi 50 prosenttia.

Rikkaissa maissa ongelmana on yleistynyt rokotevastaisuus ja köyhissä maissa rokotteiden puute.

