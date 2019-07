Istutettiinko borrelioosi punkkeihin laboratoriossa? Yhdysvaltain edustajainhuone vaatii Pentagonia selvittämään, tekikö asevoimat hyönteisistä bioaseita

Yhdysvaltain edustajainhuone haluaa Pentagonin tutkivan väitteet, joiden mukaan borrelioosin leviäminen johtui maan asevoimien kokeista, joissa punkeista olisi tehty bioaseita, kertovat The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja CBS News (siirryt toiseen palveluun).

Edustajainhuone on hyväksynyt republikaaniedustaja Chris Smithin ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan puolustusministeriön tulee käynnistää selvitys, tekikö Yhdysvallat vuosina 1950–1975 kokeita, joissa tutkittiin puutiaisten ja muiden hyönteisten käyttämistä biologisina aseina.

Selvityksen pitäisi arvioida kokeiden laajuus sekä ottaa selvää, vapautuiko laboratorioista tarkoituksella tai vahingossa bioasekokeisiin liittyviä punkkeja tai muita hyönteisiä.

Edustajainhuone hyväksyi viime viikolla Smithin ehdotuksen osaksi tulevia puolustusmenoja käsittelevää lakiehdotusta.

Toistaiseksi on epäselvää, päätyykö Smithin ehdottama selvitys osaksi lopullista puolustusbudjettia. Edustajainhuoneen lakiehdotus täytyy vielä sovittaa yhteen senaatin vastaavan aloitteen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan punkkien levittämä borrelia-bakteeri voi aiheuttaa borrelioosiksi kutsutun infektiotaudin ihmiselle. Hoitamaton borrelioosi voi aiheuttaa monenlaisia oireita ihossa, hermostossa, nivelissä tai sydämessä.

Asevoimia syytetään hyönteisbioaseiden kehittämisestä

CBS Newsin mukaan tieteiskirjallisuudesta repäistyltä vaikuttava teoria väittää, että biologisten aseiden asiantuntijat olisivat laittaneet punkit kantamaan taudinaiheuttajia, jotka voivat aiheuttaa vakavia sairauksia, vammoja ja kuolemaa Yhdysvaltain vihollisille.

Kongressiedustaja Smithin mukaan useissa kirjoissa ja artikkeleissa on esitetty, että hyönteisten käyttämistä bioaseina olisi tutkittu merkittävissä määrin Yhdysvaltain tutkimuslaitoksissa muun muassa Fort Detrickissä Marylandissa ja Plum Islandissa New Yorkissa.

The Guardian kertoo, että toukokuussa julkaistu kirja Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons kyseenalaistaa borrelioosin alkuperän. Kirjan on kirjoittanut Stanfordin yliopiston tiedekirjoittaja ja entinen borrelioosipotilas Kris Newby.

Kirjan mukaan borrelioosia aiheuttavan bakteerin löytänyt sveitsiläissyntyinen Willy Burgdorfer olisi vihjannut, että borrelioosiepidemia johtui epäonnistuneesta sotilaskokeesta.

Kirjan mukaan Burgdorfer työskenteli bioasetutkijana Yhdysvaltain asevoimille. Hän kertoi Newbylle, että hänen tehtävänään oli jalostaa kirppuja, punkkeja, moskiittoja ja muita verta imeviä hyönteisiä ja tartuttaa niihin patogeeneja, jotka aiheuttavat tauteja ihmisille.

Willy Burgdorfer kuoli vuonna 2014, joten hänen suuhunsa laitettuja väitteitä ei voida enää tarkastaa häneltä itseltään.

Tutkittavia punkkinaaraita Ansesin eläinterveyslaboratoriossa Ranskassa huhtikuussa 2017. Lab Santé Animale-Anses / Phanie / REX / AOP

Väitteitä salaisista sotilasohjelmista

Bitten-kirjan mukaan Yhdysvalloilla oli sotilasohjelmia, joissa bioasepunkkeja ja muita ötököitä olisi pudotettu ilmasta käsin. Toisissa ohjelmissa taudittomia hyönteisiä olisi vapautettu yhdysvaltalaisille asuinalueille, jotta tutkijat pystyivät jäljittämään niiden leviämistä.

Kirjassa vihjataan, että jokin tällaisista ohjelmista olisi voinut mennä pieleen ja aiheuttaa borrelioosin leviämisen Yhdysvalloissa 1960-luvulla.

CBS Newsin mukaan jotkin asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet tällaiset väitteet ja kutsuneet niitä salaliittoteorioiksi.

Kongressiedustaja Chris Smith tunnetaan borrelioosin vastaisesta työstään. Hän on muun muassa esitellyt lakialoitteen, jonka avulla Yhdysvaltoihin luotaisiin borrelioosin vastainen kansallinen strategia.