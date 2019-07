Leijonakuninkaan filmaamisessa riitti tekemistä – Ohjaaja Ylelle: "kehitimme uusia simulaatiokeinoja virtuaalisille karvoille"

LONTOO. Kun alkuperäinen Leijonakuningas sai ensi-iltansa vuonna 1994, oli Walt Disney -yhtiö jälleen pinnalla 1980-luvun suurien vaikeuksien jälkeen. Edeltävät elokuvat Pieni merenneito (1989), Kaunotar ja hirviö (1991) ja Aladdin (1992) olivat viitoittaneet tietä uuteen perinteisen piirrosanimaation renessanssiin jättimäisten kassamenestysten myötä. Ne niittivät myös Oscareita.

Niinpä alkuperäiselle Leijonakuninkaalle oli sälytetty valtavasti ennakko-odotuksia sekä itse Disneyn että elokuvayleisön suunnalta. Animaationteko oli ollut myös kulissien takana myrskyisää: elokuvaa taiteellisesti luotsannut tuottaja Jeffrey Katzenberg ei tullut lainkaan toimeen tuolloisen Walt Disney -yhtiön toimitusjohtajan Michael Eisnerin kanssa.

Katzenberg jättikin eronpyyntönsä juuri ennen Leijonakuninkaan ensi-iltaa. Hän liittyi yhteen Steven Spielbergin ja levymoguli David Geffenin kanssa luodakseen upouuden Hollywood-studion, DreamWorks SKG:n.

Leijonakuningas sai kuitenkin haltioituneen vastaanoton elokuvayleisöjen ja -kriitikoiden taholta. Elokuva palkittiin vuonna 1995 kahdella Oscarilla, parhaasta musiikista (Hans Zimmer) ja parhaasta laulusta (Can You Feel the Love Tonight, Elton John ja Tim Rice). Myös Leijonakuninkaan Broadway-musikaalia, joka pyörii yhä Lontoossa ja New Yorkissa, pidettiin taiteellisena voittona upean lavastuksen ja puvustuksensa ansiosta.

Veteraaniohjaaja jättituotannon takeeksi

Nyt kun Disney kuvaa uusiksi vanhoja klassikoitaan, ei Leijonakuninkaan tekeminen ollut taaskaan ollut täysin ongelmatonta. Tällä kertaa haasteet olivat teknologisia.

Elokuvassa ei ole ainuttakaan ihmishahmoa. Fotorealististen eläimien ja luontomaisemien luominen uskottavasti tietokoneella ei ole kovin helppoa. Eikä missään nimessä halpaa. Elokuvan budjetin kerrotaan olleen yli neljännesmiljardi dollaria (yli 230 miljoonaa euroa).

Simba ja hänen nuoruudenystävänsä Timon (äänenä Billy Eichner) ja Pumba (äänenä Seth Rogen). The Walt Disney Company

Tiedostaen haasteet Disney päätti palkata kokeneen veteraanin, Iron Man -elokuvillaan vakuuttaneen Jon Favreaun, joka on entinen näyttelijä ja sympaattinen, Hollywoodissa pidetty persoona. Kaikkein eniten Favreaun vaa’assa painoi kuitenkin hänen vankka kokemuksensa tietokoneanimaatiosta Viidakkokirjan (2016) uusintafilmatisoinnissa. Siinä oli jo käytetty virtuaalisia viidakkoympäristöjä ja eläinhahmoja Oscarin arvoisesti.

Favreau ja tuotantoryhmä loivat uudenlaisen elokuvastudion, joka hyödynsi virtuaalitodellisuutta loihtiakseen henkiin uuden Leijonakuninkaan digitaaliset ihmeet.

– Käytimme virtuaalitodellisuutta kuin kyseessä olisi ollut aito kuvauspaikka. Toimme siis kamerat ja kuvausryhmän suoraan virtuaaliseen tilaan. Se oli meille todella merkittävä teknologinen läpimurto, Favreau kuvailee Ylelle.

– Kehitimme myös uudenlaisia simulaatioita muun muassa virtuaalisille karvoille ja vedelle. Nämä teknologiset ratkaisut eivät ehkä kuulosta järin jännittäviltä, mutta ne auttoivat meitä tekemään itse eläimistä paljon tavanomaista todentuntuisimpia.

Peräti viisi kertaa Oscar-ehdokkaana ollut Hollywoodin legendaarinen kameramies Caleb Deschanel palkattiin elokuvan tuotantotiimiin kehittämään uuden Leijonakuninkaan dramaattisimpien kohtausten virtuaalista valaistusta ja kuvakulmia.

– Emme halunneet näyttää Simban isän, leijonakuningas Mufasan kuolemaan liittyvää väkivaltaisuutta. Caleb Deschanelin uraauurtava kameratekninen osaaminen ja Hans Zimmerin tunteikas musiikki auttoivat meitä luomaan juuri oikean tunnelman, jotta voisimme vihjata enemmän kuin näyttää. Näissä dramaattisissa kohtauksissa annoimme Calebille digitaalisen työkalusetin, jotta hän voisi auttaa meitä luomaan ehkäpä kaikkien aikojen vaativimman tehoste-elokuvan tähän mennessä, Favreau sanoo.

Simban setää, vallananastaja Scaria ääninäyttelee mm. 12 Years a slave -elokuvaa tähdittänyt Chiwetel Ejiofor. The Walt Disney Company

Mufasan opit iskivät 25 vuotta myöhemmin

Alkuperäinen Leijonakuningas merkitsee paljon myös uuden version näyttelijöille.

Uuden version konnahahmoihin lukeutuvaa naispuolista hyeenajohtajaa, Shenzia esittävä Florence Kasumba kertoo, että piirrosversion syvälliset teemat aukenivat hänelle kunnolla vasta aikuisena.

– Olin 18-vuotias ensimmäisen Leijonakuninkaan ilmestyessä. Näin elokuvan kuitenkin vasta pari vuotta ensi-illan jälkeen. Olin tuolloin kiinnostunut aivan eri asioista, mutta ihastuin elokuvan musiikkiin ja tarinaan. Nuorempana halusin pelkästään viihtyä elokuvan parissa. Tuolloin Leijonakuninkaan merkitys ei ollut minulle yhtä syvä.

Päähenkilön isän opetukset aukenivat Kasumballe paremmin nyt 25 vuotta myöhemmin.

– Nyt olen paljon vanhempi ja minulla on omia lapsia. Minulla on ennen kaikkea huomattavasti enemmän elämänkokemusta. Ymmärrän Mufasan lausumia viisauksia paljon paremmin nyt, Kasumba myöntää.

Koko Jylhäkallion eläinkunta saapuu uuden kruununprinssin esittelytilaisuuteen. The Walt Disney Company

Hans Zimmer: Beyoncé kysyi nöyrästi, saako laulaa elokuvassa

Oscar-palkittu 61-vuotias elokuvasäveltäjä Hans Zimmer on yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi Leijonakuningas vetoaa niin voimakkaasti katsojien tunteisiin. Zimmer on myös tottunut työskentelemään supertähtien ja lahjakkaiden muusikkojen kanssa oman live-orkesterinsa yhteydessä.

– En halunnut lähteä korjaamaan mitään konkreettista Leijonakuninkaan uudessa versiossa. Sen sijaan annoimme tässä uusfilmatisoinnissa paljon aiempaa enemmän tilaa improvisoinnille ja esityksen merkitykselle. Halusin soittaa uuden musiikin ikään kuin olisin esittänyt sen suorana, live-konsertissa.

Poptähti Beyoncé esittää uudessa Leijonakuninkaassa aikuista naarasleijonaa, Nalaa. Mutta myös uusi laulu, Beyoncén esittämä Spirit kuullaan elokuvassa.

– Beyoncé pyysi nöyrästi saada laulaa elokuvassa. Hän luuli, että hänen laulunsa tulisi lopputeksteihin. Mutta laulu säestikin hyvin tunteikasta ja dramaturgisesti merkittävää hetkeä elokuvassa. Tuo laulu, Spirit vaikutti todella syvästi minuun, koska ymmärsin että muuten hyvin miesvoittoisessa elokuvassa naispuolinen henkilöhahmo pääsi vaikuttamaan kohtaukseen. Se oli ihanaa, Zimmer innostuu.

– Elton John ja Tim Rice sävelsivät uuden laulun lopputeksteihin, mikä on aina hankalaa. Circle of Life -laulusta on miltei mahdotonta pistää paremmaksi, koska se on filosofisessa mielessä niin nerokas. Tein ensimmäisen Leijonakuninkaan musiikin tyttärelleni. Nyt tuntuu mahtavalta saada uudet sukupolvet laulamaan näitä lauluja.

Alkuperäisessä versiossakin kuningas Mufasaa ääninäytellyt James Earl Jones palasi rooliin. Uuden version ohjaaja Jon Favreau on kiitellyt vuolaasti 88-vuotiaan näyttelijän suoritusta. The Walt Disney Company

Juhani Nurmi