Salainen kaksoiselämä paljastui – Slushissa palkitun teknologiayhtiön osakasta epäillään rahanpesusta Sihteeriopisto-tutkinnassa

Sihteeriopisto-seksisivustoon liittyvässä kansainvälisessä rikostutkinnassa yksi rikoksista epäilty on palkitun suomalaisen teknologiayhtiön merkittävä osakas ja perustajajäsen.

MOT:n tietojen mukaan Espanjan poliisi epäilee miestä rahanpesurikoksista.

Rahanpesulla tarkoitetaan tapaa, jolla rikollisin keinoin hankitun rahan alkuperä pyritään häivyttämään.

Seksisivuston ylläpitäjiä epäillään rikoksista Espanjan poliisi pidätti maaliskuussa neljä suomalaista. Heitä epäillään parituksesta, rahanpesusta ja rikollisjärjestöön kuulumisesta.

Rikosepäilyjen taustalla on Suomessa suositun seksinmyyntisivusto Sihteeriopiston toiminta.

Keskusrikospoliisin arvion mukaan parituksen avulla saatu rikoshyöty on ollut jopa 40 miljoonaa euroa.

IQ Payments Oy:n toimitusjohtajan Tuomo Parjasen mukaan yhtiö ei liity rikostutkintaan mitenkään.

– Meillä ei ole mitään tekemistä hänen salaisisissa privaattibisneksissään. Tämä tuli täytenä yllätyksenä kaikille hallituksen jäsenille ja osakkaille. Alaleuka loksahti auki, kun kuulin tästä, Parjanen sanoo.

Keskusrikospoliisi vahvisti Ylelle, ettei sen tekemä tutkinta liity mihinkään suomalaiseen yhtiöön.

Suomen ja Espanjan poliisi epäilee neljää ulkomailla asuvaa suomalaista rikoksista tapauksessa. Kolme muuta epäiltyä ovat Ylen tietojen mukaan poliisin vanhoja tuttuja.

Yksi miehistä on esiintynyt aikanaan Suomen mediassa Sihteeriopiston sivujen ylläpitäjänä.

Kotietsintä yhtiön tiloihin

Tuomo Parjasen mukaan yhtiö sai tiedon asiasta, kun keskusrikospoliisi teki yhtiön tiloihin kotietsinnän 26. maaliskuuta. Keskusrikospoliisi kuuli Parjasta myös todistajana.

– Heti kun saimme tietää asiasta, käynnistimme toimenpiteet eli poistimme häneltä kaikki oikeudet ja velvoitteet yhtiössä, Parjanen kertoo.

Miehen työsuhde on lopetettu ja hänet on irtisanottu yhtiön hallituksesta. Mies on kuitenkin edelleen iQ Paymentsin osakas.

Yle ei kerro rikoksesta epäillyn miehen nimeä, koska hän ei ole julkisuuden henkilö ja kyse on vasta rikosepäilystä.

Yle ei kyennyt tavoittamaan Espanjassa tutkintavankeudessa olevaa miestä.

Suomessa tutkintaa johtava Keskusrikospoliisi ei kommentoi epäiltyjen henkilöllisyyttä muun muassa esitutkinnan keskeneräisyyden takia.

Espanjan poliisin kotietsinnästä julkaisemissa kuvissa näkyy pöydällä suomalaisia passeja. Lehtikuva

Suuri kansainvälinen poliisioperaatio

Espanjan poliisi pidätti neljä suomalaismiestä Marbellassa Aurinkorannikolla maaliskuun 26. päivä. Kolmea miehistä epäillään myös paritusrikoksista Suomessa.

Pidätykset liittyivät laajaan kansainväliseen rikostutkintaan, jossa selvitetään paritusta, rikollisjärjestöön kuulumista ja rahanpesua.

Toimintaa on pyöritetty suositun seksinmyyntisivuston Sihteeriopiston ja toisen seksipalveluita myyvän sivuston kautta.

IQ Paymentsin osakkaan rikosepäily käy ilmi välillisesti myös Espanjan poliisin julkaisemasta videosta. Se on kuvattu kotietsinnässä, jonka poliisi suoritti maaliskuussa 2019 Marbellassa.

Videolla näkyvälle työpöydälle on laskettu iQ Paymentsin osakkaan luottokortti ja käyntikortti.

Ylen tietojen mukaan muut suomalaisepäillyt ovat poliisin aiemmin tuntemia henkilöitä. Yksi miehistä on pyörittänyt aiemmin bordellia Suomessa, toinen on aikanaan esiintynyt Suomen mediassa Sihteeriopiston ylläpitäjänä.

Rikoksista epäillyt suomalaiset ovat asuneet Espanjan Aurinkorannikkolla. YLE/Arja Lento

Muutto Espanjan Aurinkorannikolle

Turusta kotoisin oleva mies oli vuonna 2013 perustamassa maksunvälitysyhtiö iQ Paymentsiä.

Yhtiö markkinoi PayiQ-nimellä maksunvälityspalvelua, jota käytetään esimerkiksi mobiililippujen myynnissä. Yhtiön kehittämä teknologia on kerännyt kiitosta.

Vuonna 2018 sen sovellus valittiin tekologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa parhaimmaksi mobiilipalveluksi (siirryt toiseen palveluun). Useat suomalaiset kunnat käyttävät yhtiön palveluita joukkoliikenteen mobiililipuissa.

Yhtiö on saanut satojatuhansia euroja myös julkista tukea, kuten Tekesin myöntämiä lainoja.

Rikoksista epäilty mies on asunut viime vuodet Espanjan Marbellassa, josta käsin hän teki töitä iQ Paymentsille. Myös seksisivusto Sihteeriopistoa pyörittäneet suomalaismiehet asuvat Espanjan Aurinkorannikolla.

Sihteeriopisto-sivuston palvelin aiemmin Suomessa, josta myös toimintaa johdettiin. Vuonna 2012 Suomen parituslainsäädäntöä kuitenkin tiukennettiin. Tämän jälkeen Sihteeriopiston palvelin siirrettiin ensin Hollantiin ja sen jälkeen Espanjaan.

Ilmeisesti iQ Paymentsin osakas tutustui Sihteeriopiston pyörittäjiin juuri Espanjan Aurinkorannikolla.

Sihteeriopiston ylläpitäjänä Suomessa esiintyneellä miehellä ja iQ Paymentsin perustajalla on Espanjassa myös yhteinen yritys.

Keskusrikospoliisi ei ole päässyt kuulustelemaan vielä Suomessa paritusepäilystä epäiltyjä miehiä, koska he ovat edelleen tutkintavankeudessa Espanjassa.

