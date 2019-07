Lämpö hellii viikonlopun festareilla – heinäkuusta tulossa koko maapallon kuumin kuukausi ikinä

Ruisrockia vietettiin viileissä tunnelmissa, mutta tänä viikonloppuna on festareilla eri meininki.

Ruisrockia vietettiin viileissä tunnelmissa, mutta tänä viikonloppuna on festareilla eri meininki.

Suomessa tehtiin päinvastainen ennätys kuin muualla maailmalla: hallaöitä on ollut 15 kappaletta heinäkuussa.

Sää lämpenee päivä päivältä koko maassa. Viikonlopun kesätapahtumissa voidaan nauttia lempeistä lukemista kaikkialla Suomessa.

Helsingissä vietetään Weekend-festareita lauantaina 25 asteen lämmössä. Porin tapahtumiin on luvassa 24 astetta, samoin kuin Tampereen Tammerfesteihin.

Savonlinnan Oopperajuhlilla lauantain ylin lämpötila huitelee 20 asteessa. Pohjoisessa alkaa Inariviikot, joille on lauantaina luvassa myös 20 asteen lukema.

Festareilla tosin juhlitaan usein yöhön asti, jolloin lämpötila putoaa kymmenen asteen liepeille.

Helle tulee takaisin

– Huomenna torstaina tulee vielä paikoin sadekuuroja, mutta ne vähenevät kohti viikonloppua. Viikonloppuna lämpötilat ovat pohjoisessa 20 asteen kieppeillä ja Etelä- sekä Keski-Suomessa 20–25 astetta, Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi ennustaa.

Eteläisimmässä Suomessa helleraja saattaa mennä rikki lähipäivinä.

– Mahdollisuudet hellerajan ylittymiselle on torstaista eteenpäin joka päivä ja viimeistään sunnuntaina laajemminkin, Kotakorpi sanoo.

Ilma lämpenee siis vielä lisää ensi viikon alkupuolella.

Kerttu Kotakorpi / Yle Sää

Monille lämpö on tervetullutta viime viikkojen viileyden jälkeen. Kotakorven mukaan heinäkuussa on eniten hallaöitä sitten vuoden 1995. Silloin oli 15 hallayötä, samoin kuin tänä vuonna heinäkuussa.

Ennätys on vuodelta 1987, jolloin Suomessa oli 17 hallayötä.

Maapallolla ei ole koskaan ollut näin kuumaa

Ilmastotieteilijöiden mukaan tästä heinäkuusta tulee kuumin kuukausi koko maapallon historiassa, kertoo Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka Suomessa on ollut viileää, muualla maailmassa on ollut ennätyslämmintä. Oxfordin yliopiston ilmastotieteilijä Karsten Haustein kollegoineen ennustaa, että jos sää jatkuu samanlaisena, luvassa on vuoden 2017 heinäkuun lämpöennätyksen ylittäminen 0.025 Celsius-asteella.

Nasan satelliiteista saatu data vahvistaa ilmastotieteilijöiden arviot.

Yhdeksän kymmenestä kuumimmasta vuodesta maapallolla ovat olleet vuoden 2000 jälkeen, kertoo Yhdysvaltain ilmastoviranomainen (siirryt toiseen palveluun).