USA: Venäjä otti diplomaattien lapset pelinappuloikseen – Venäjä: USA valehtelee törkeästi

Vuonna 1949 perustetussa anglo-amerikkalaisessa koulussa on noin 1 200 oppilasta. Kuva on otettu joulukuussa 2016. Sergei Ilnitsky / EPA

Yhdysvaltain mukaan Venäjä on kieltäytynyt myöntämästä viisumeja anglo-amerikkalaisen koulun 30 opettajalle poliittisista syistä.

Yhdysvaltain ja Venäjän välille on puhjennut kiista diplomaattien lasten opettajista. Yhdysvaltain mukaan Venäjä on kieltäytynyt myöntämästä viisumeja Moskovassa toimivan anglo-amerikkalaisen koulun 30 opettajalle poliittisista syistä. Viisumiongelma koskee noin viidennestä koulun opettajista, uutisoi New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

– Lapsia ei pitäisi käyttää pelinappuloina diplomaattisissa kiistoissa, Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläs John Huntsman sanoo.

Venäjä tyrmää Yhdysvaltain väitteet poliittisesta pelistä ja kutsuu niitä törkeiksi valheiksi. Venäjän ulkoministeriön mukaan koulun opettajat ovat saapuneet Venäjälle diplomaattipasseilla, vaikka koulu on yritystoimintaa.

Venäjä sanoo yrittäneensä turhaan saada yhdysvaltalaiset jo vuosien ajan istumaan neuvottelupöytään käsittelemään koulun asemaa.

Anglo-amerikkalaisella koululla on noin 1 200 oppilasta yli 60 eri maasta. Joukossa on useiden eri maiden diplomaattien lapsia, mutta myös venäläisiä oppilaita. Yhdysvaltain, Britannian ja Kanadan hallinnoima koulu on perustettu vuonna 1949.

Lähteet: AP, Tass