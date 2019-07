Miksi on niin vaikeaa saada suoria junayhteyksiä eri Euroopan maiden välille? Yle listasi viisi syytä

Junamatkustaminen kasvaa monissa maissa ja matkustajat kaipaisivat lisää suoria vuoroja ja yövuoroja eri maiden välille.

Tällä hetkellä yhteinen eurooppalainen raideliikenne ei ole kuitenkaan kovin yhteistä.

Liikenneinsinööri Iiro Vainikainen on tutkinut raideliikenteen esteitä.

1. Tekniset ongelmat

– Jokainen maa on rakentanut aikanaan sellaisen teknisen järjestelmän, joka on sopinut heille. Naapurissa voi olla käytössä eri jännite, eri kulunvalvonta ja signaalijärjestelmä.

– Tekniikan yhteensovittaminen on monimutkaista ja kallista. Se voi vaatia esimerkiksi erikoiskaluston käyttöä.

2. Protektionismi

– Vaikka EU-tasolla on halua saada yhteinen raidejärjestelmä, on maita, joissa suojellaan tiukasti kotimaisia toimijoita. Ranska on yksi esimerkki näistä maista.

3. Investointien hinnat

– Ratayhteydet ja kalusto maksavat maltaita. Kustannus on miljardeja lyhyilläkin väleillä.

4. Trendit muuttuvat nopeasti

– Kolme vuotta sitten Saksan DB-rautatieyhtiö möi makuuvaununsa ja lopetti kaikki yövuoronsa, koska näytti siltä, että yöjunilla ei haluttu matkustaa. Nyt yöjunat ovat hyvin kysyttyjä.

– Raideliikenteen investoinnit nielevät valtavia summia rahaa ja investoinnit tehdään vuosikymmeniksi. Tästä syystä raideliikenteessä ei pystytä vastamaamaan nopeisiin trendien muutoksiin.

5. Lentoliikenteen tuet

– Raideliikenteen kannattavuuteen vaikuttaa suuresti se, miten paljon lennetään. Jos lentolippuja saa halvalla, se syö junamatkustamisen suosiota. Lentämisen hintaa tuetaan muun muassa verotuksella.

