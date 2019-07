Turkkilaisia diplomaatteja ammuttiin ravintolassa Irakissa

Erbilin kaupunki sijaitsee Pohjois-Irakin kurdialueella. Kuva on otettu huhtikuussa 2018.

Verityön tapahtumapaikka on Erbilin kaupunki Irakin kurdialueella.

Ainakin yksi turkkilainen diplomaatti on ammuttu hengiltä Pohjois-Irakin Erbilissä. Useiden tiedotusvälineiden, muun muassa uutiskanava Al-Jazeeran (siirryt toiseen palveluun), mukaan ammuttuja turkkilaisia konsulaatin työntekijöitä on kolme. Turkin ulkoministeriö on kuitenkin vahvistanut yhden diplomaarin kuoleman.

Verityö tapahtui ravintolassa, joka paikallisten tiedotusvälineiden mukaan sijaitsee lentokentälle johtavan tien varrella.

Turvallisuuslähteet kertovat Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että ampujat pakenivat paikalta. Vielä ei ole tiedossa, keitä tekijät olivat.

Lähteet: Reuters, AFP, AP