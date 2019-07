Pääkaupunkiseutulaiset viettivät viikon lammaspaimenina – sadat havittelivat Perämeren kansallispuistoon paimenviikolle

Lammaspaimenet nauttivat aamupalaa paimentuvan katolla Perämeren kansallispuistossa aamuauringon paistaessa jo korkealla. Viikko luonnonhelmassa on kulunut leppoisasti.

– Olemme olleet täällä lähinnä mökkeily- ja rentoutumismielessä. Olemme käyneet tutustumassa saareen, saunoneet ja grillanneet. Aika perus mökkijutut, viikon lammaspaimenena Perämeren kansallispuistossa viettänyt helsinkiläinen Paula Mitikka kuvailee mennyttä viikkoa.

Kansallispuistoissa ja suojelualueilla kesäisin järjestettävät paimenviikot kasvattavat suosiotaan. Tänä vuonna hakijoita oli lähes 12 000. Etenkin pohjoisessa sijaitsevat kohteet kiinnostavat hakijoita.

Lampaat pitävät huolta perinnemaisemasta. Antti Ullakko / Yle

Tänä kesänä uutena paimenkohteena Lapissa on Perämeren kansallispuistossa sijaitseva Pensaskarin saari, jonne yli 500 hakijan joukosta arvottiin paimenia seitsemälle viikolle.

Perämeren kansallispuistossa aloitettujen paimenviikkojen suosio tuli yllätyksenä myös järjestäjille, vaikka jo ilmoituksessa asumisoloja kuvailtiin vaatimattomiksi.

– Oli se vähän yllätys meillekin, kun puistoon on aika vaikea saavutettavuus ja kun merellä kelit on, mitä on, niin ei ole ihan varmaa pääsyä aina. Ainakin nyt kahden ensimmäisen viikon perusteella paimenet ovat olleet erittäin tyytyväisiä, valvoja Keijo Mild Metsähallituksesta kertoo.

Mitikka kertoo odottaneensa kuvailun perusteella karumpaa saarta ja yllättyneensä positiivisesti saaren luonnon monimuotoisuudesta.

– Olin olettanut, että olisi enemmän kivikkoa tai ainoastaan kivikkoa, mutta täällähän on todella monipuolisesti kasveja.

Aikamatka menneisyyteen

Perämeren kansallispuiston rakennuksia on kunnostettu matkailukäyttöä varten. Saarille matkaavat pääsevät 1800-luvun kalastajan mielenmaisemaan.

– Kaikki rakennukset pyritään pitämään alkuperäiskuosissa ulkoa päin. Käytämme mahdollisimman paljon saaressa olevia materiaaleja. Hyödynnämme niitä kalustuksellisesti kämppien sisällä ja vaihtelemme kämpästä toiseen sen mukaan, mikä sopii mihinkin. Koitamme kunnioittaa vanhaa hyvin pitkälle, Keijo Mild kertoo.

Lampaat saa houkuteltua luokseen ruokaämpärin turvin. Antti Ullakko / Yle

Rakennusten kuntoa ja laatutasoa on tarkoitus kohentaa jatkossa lisää. Parannukset keskittyvät Selkäsarveen ja Pensaskariin.

– Nyt kun saavutettavuus on parantunut ja on vuokraveneitä, taksiveneitä ja muutamia matkustaja-aluksia, jotka ajavat tilausristeilyjä, niiden rantautumismahdollisuuksia pitää vielä parantaa, Mild sanoo.

Lammaspaimenviikkoja on suunnitelmissa jatkaa Perämeren kansallispuistossa myös tulevina kesinä. Pohdinnassa on myös suursuosion saavuttaneiden paimenviikkojen tarjonnan lisääminen.

Kesän saarella viettävät lampaat tekevät samalla arvokasta maisemanhoitotyötä pitämällä yllä perinnemaisemaa.

Sähkötön saari mahdollistaa rentoutumisen

Viikko sähköttömällä Pensaskarin saarella on tuonut lammaspaimenille taukoa sosiaalisen median käyttöön, kun sähköä on ollut saatavilla vain mukaan otettujen varavirtalaitteiden verran.

– Kännykkä on ollut lentokonetilassa, mutta illalla avaan sen puoleksi tunniksi ja katson, onko jollakin ollut jotakin tärkeää asiaa. Totean, että ei ole. Siellä on noin 500 keskusteluviestiä lukematta, mutta eivät ne jaksa nyt kiinnostaa, espoolainen Joona Jalava sanoo.

Lammaslaumassa on vain yksi musta lammas. Antti Ullakko / Yle

Pääkaupunkiseudulta pohjoiseen lammaspaimeniksi saapuneet Paula Mitikka sekä Joona Jalava olivat miettineen vaihtoehtona paimenviikolle myös matkaa eteläiseen Eurooppaan.

– Olimme puhuneet alustavasti Italiasta, mutta suuntasimmekin pohjoiseen sen sijaan.

Viikko merellisessä kansallispuistossa osoittautui heidän mukaansa hyväksi lomakohteeksi. Viikko rauhallisella saarella mahdollisti aikaa myös rentoutumiselle.

– On vain hyvä, jos aika käy pitkäksi. Silloin voi vain istua, katsella merta tekemättä mitään ja rentoutua, Jalava sanoo.

Lue lisää:

Ekomatkailusta povataan matkailun seuraavaa suurta ilmiötä – entistä useampi turisti etsii aitoja elämyksiä