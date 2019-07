Tv-koomikko presidenttinä, rocktähti puoluejohtajana – Uudet puolueet lupaavat Ukrainaan uutta poliittista kulttuuria

KiovaLämpimässä illassa tuhannet ihmiset täyttivät Kontraktova-aukion historiallisella Podilin alueella Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

He olivat tulleet kuulemaan ilmaiskonserttia, jolla upouusi Holos-puolue paketoi vaalikampanjansa perjantai-iltana, viimeisenä kampanjapäivänä ennen sunnuntain parlamenttivaaleja.

Tapahtuma ei jättänyt epäilystä, ketä pidetään puolueen suurimpana vetonaulana. Holosin johtaja ja keulakuva on huippusuosittu rocktähti Svjatoslav Vakartšuk, Okean Elzy -yhtyeen laulaja-lauluntekijä.

Tunteikkaassa puheessaan ennen konserttiosuutta Vakartšuk siteerasi Ivan Frankoa (1856–1916), ukrainalaista runoilijaa: Murtakaa tämä kallio älkääkä antako helteen tai kylmyyden pysäyttää teitä.

– Samoin teidän ääntänne ja Holosin tiimiä eivät pysäytä kuumuus tai kylmä, eivätkä vanhat poliitikot, Vakartšuk lupasi.

Vanhat poliitikot ovat totisesti viime aikoina olleet helisemässä Ukrainassa. Uudesta parlamentista saattaa tulla keski-iältään nuorin Ukrainan historiassa, ja sinne on nousemassa paljon uusia kasvoja.

Varsin äskettäin luotu Holos (Ääni) näyttää olevan ylittämässä äänikynnyksen ja nousemassa parlamenttiin, vaikka puolue on käytännössä toiminut vain kahden kuukauden ajan.

Tuhannet ihmiset kuuntelivat Svjatoslav Vakartšukin konserttia Kiovassa. Kristofer Andersson / Yle

Kun Vakartšuk omisti kappaleensa Itä-Ukrainan sodassa kuolleille sotilaille, nopeasti tummuvassa illassa yleisömeressä tuikkivat ylös nostettujen sytyttimien liekit.

Illan huipennukseksi Vakartšuk vielä johdatti kannattajansa marssimaan Ukrainan parlamentin, Verhovna Radan, talolle. Tämä ruuhkautti suurkaupungin keskustan liikenteen iltamyöhään.

– Svjatoslav on hyvin tunnettu ei vain Ukrainassa vaan muissakin maissa, mutta hän myös hyvin suosittu ja tunnettu kansalaisaktivisti, Holos-puolueen kärkiehdokkaisiin kuuluva Julia Klymenko luonnehtii puolueen keulakuvaa.

Klymenko muistuttaa, että Vakartšuk oli aktiivisesti mukana nyky-Ukrainan molemmissa vallankumouksissa ja on kampanjoinut muun muassa korruptiota vastaan

– Ihmiset tuntevat hänet maamme sieluna, ei vain laulajana ja show-miehenä.

Julia Klymenko sanoo, että parlamenttivaalit ovat vasta ensi askel uudelle puolueelle, ja tähtäimessä ovat tulevat paikallisvaalit.

Itsenäisyyden aukio, Maidan Nezaležnosti oli 2013–2014 suurmielenosoitusten näyttämö. Aukiolla muistetaan edelleen Maidanin kansannousua ja väkivaltaisuuksien kuolonuhreja. Pekka Koli / Yle

Ukrainalaiset haluavat poliitikot vaihtoon

Ukrainalaiset ovat pettyneet syvästi maan perinteiseen poliittiseen eliittiin.

Se näkyi huhtikuussa presidentinvaalien toisella kierroksella, jossa televisiokoomikkona tunnetuksi tullut Volodymyr Zelenskyi rökitti pahoin istuvan presidentin Petro Porošenkon.

Nyt Zelenskyi hakee ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa itselleen selkänojaa parlamenttiin. Mielipidemittaukset lupaavat sitä hänelle.

Kun ukrainalaiset menevät sunnuntaina vaaliuurnille, panokset ovat kovat.

Ukrainalla on presidentillis-parlamentaarinen hallintomalli. Käytännössä se merkitsee, että presidentin ja parlamenttienemmistöön nojaavan hallituksen vastakkainasettelu voi helposti halvaannuttaa Ukrainan päätöksenteon.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2007, kun presidentti Viktor Juštšenko ja pääministeri Viktor Janukovytš kamppailivat keskenään.

Zelenskyin lakialoitteet ovat törmänneet nykyparlamentissa muuriin eikä hänellä ole ollut toiveita ministerinimityksiensä läpiviemisestä.

Halvaannukseen ei oikein olisi varaa niiden ongelmien keskellä, joiden kanssa Ukraina painii: Itä-Ukrainan sota kytee virallisesta tulitauosta huolimatta, ja samaan aikaan Ukrainan talous tarpoo liian hitaan kasvun oloissa, olkoonkin että tilanne onkin hieman piristynyt pahimmasta alhosta. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet hakeutumaan työn perässä ulkomaille.

Zelenskyi on sanonut, että hänen hallintonsa ensisijainen tehtävä on saada tulitauko Itä-Ukrainaan. Jonkinlaisena ensiaskeleena Venäjän suuntaan Zelenskyin hallinto on käynyt keskusteluja vankienvaihdosta.

Kansan palvelija vahvassa johdossa

Mielipidemittaukset ovat jatkuvasti luvanneet presidentin Sluga narodu eli Kansan palvelija -puolueelle yli 40 prosentin kannatusta, mikä toisi sille suurimman puolueen aseman.

Mahdollisuuksien rajoissa on jopa näyttänyt olevan ehdoton enemmistö, mikä olisi ensimmäinen kerta nyky-Ukrainan historiassa.

– Saatan sanoa jotain epäsuosittua, mutta uskon, että emme saa yhden puolueen enemmistöä parlamenttiin, puolueen ehdokas Dmitri Nataluha sanoo puolueen toimistolla.

Hän suhtautuu tilanteeseen filosofisesti.

– Ehkä se ei ole huonoin asia. Ukraina on osoittanut olevansa hyvin demokraattinen maa siinä mielessä, että kukaan ei kykene ennustamaan, mitä tapahtuu. Meidän pitäisi tukea demokratiaa siinä, että meidän pitäisi antaa muille ihmisille mahdollisuus kantaa vastuuta päätöksistä parlamentissa kanssamme.

Kun häneltä kysyy mahdollisista liittolaisista, Nataluha rajaa ulkopuolelle vain Venäjä-mieliset puolueet.

Dmitri Nataluha on yksi Sluga Narodu -puolueen ehdokkaista. Hän kertoo päättäneensä liittyä puolueeseen, kun kuuli, että Volodymyr Zelenskyi aikoo olla presidenttinä vain yhden kauden. Kristofer Andersson / Yle

– Uskon, että olemme valmiita työskentelemään eri aloitteiden eteen muiden puolueiden kanssa, kunhan he hyväksyvät arvomme – länsisuuntautuneisuuden, yhteistyön Euroopan kanssa ja pyrkimyksen lopettaa sota Venäjän kanssa, Nataluha muotoilee.

Näin ollen kumppaniksi ei kelpaisi Opposition ohjelma – Elämän puolesta -puolue, jonka johtajiin kuuluva liikemies Viktor Medvedtšuk on toistuvasti käynyt tapaamassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.

Siitä huolimatta mielipidemittaukset ennustavat, että puolue olisi nousemassa toiseksi suurimmaksi parlamentissa. Se jäisi silti kauas Sluga Narodun takana.

Holos-puolueen ehdokas Julia Klymenko sanoo, että on ennenaikaista pohtia mahdollista hallituskoalitiota ennen vaaleja. Hän korostaa, että Holos on valmis tekemään yhteistyötä kaikkien ukrainalaismielisten puolueiden kanssa myönteisten muutosten eteen.

Puolueita ilman aatepohjaa

Ukrainan poliittiselle kartalle ovat olleet ominaisia johtohahmon ympärille rakennetut puolueet, jotka ovat aatteellisesti varsin joustavia.

Parlamenttiehdokas Dmitri Nataluha sijoittaisi puolueensa Kansan palvelijan poliittisella kartalla keskustaoikeistoon, talouskysymyksissä oikeistoon, sosiaalisissa kysymyksissä keskustaan.

Protestiliikkeisiin perehtynyt kiovalainen sosiologi Volodymyr Ištšenko katsoo, että nopeasti laajentuneen uuden puolueen linja on edelleen epäselvä.

– Zelenskyi ei halua hajottaa hyvin laajaa, moninaista joukkoa ihmisiä, jotka äänestivät häntä eri syistä. Jos hän sanoisi mitään täsmällistä varsinkaan Ukrainan politiikan herkistä kysymyksistä, vaarana olisi menettää osa mahdollisesta äänestäjäkunnasta, Ištšenko arvioi.

– Ehkä näemme Zelenskyin todellisen politiikan vasta vaalien jälkeen.

On vaikea ennakoida, miten Zelenskyin puolue, itsessään hyvin laaja ja kirjava koalitio, oikeasti käyttäytyy parlamentissa: löytääkö se yhtenäisen linjan vai hajoaako keskenään kamppaileviin ryhmiin.

Kansanmiehen ottein esiintyvää Zelenskyiä voi pitää populistina ilman populistista liikettä. Toisin kuin monet Euroopan oikeistopopulistit hän on varonut ottamasta jyrkän nationalistisia, repiviä kantoja.

Hellittääkö oligarkkien ote?

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisenä itsenäisyyden aikana Ukrainan politiikkaa on jatkuvasti varjostanut oligarkkisten klaanien kamppailu vallasta.

1990-luvulla valtionomaisuuden yksityistämisissä rikastuneet vaikutusvaltaiset suurliikemiehet ovat kyenneet manipuloimaan poliittista järjestelmää omaksi ja liittolaistensa hyödyksi.

Dmitri Nataluha sanoo, että Kansan palvelija -puolue on vapaa oligarkkien otteesta.

– Monet ihmiset tiimissämme eivät ole koskaan aiemmin olleet politiikassa. Se merkitsee, että mitkään heidän liiketoimensa eivät ole kytköksissä vallassa pysymiseen. Se on vastakkaista aiemmille parlamenteille, Nataluha sanoo.

– Tuntemani ihmiset ovat professoreita, lakimiehiä, markkinoinnin asiantuntijoita, mutta kenellekään heistä ei ole liiketoimia, jotka olisivat sidoksissa valtion resursseihin. Sen takia he voivat jättää huomiotta oligarkkien uhkaukset.

Nataluha itse kertoo liittyneensä presidentin puolueen riveihin, koska Zelenskyi sanoi pyrkivänsä vain yhden kauden presidentiksi. Nataluha tulkitsee, että Zelenskyi on valmis tiukkoihin uudistuksiin, jotka eivät kosiskele kansaa.

Usein on kiinnitetty huomiota Zelenskyin liikesuhteisiin tunnettuun ja varsin pahamaineiseen oligarkkiin Ihor Kolomoiskiin, jonka omistama televisiokanava esitti Zelenskyin kansansuosioon nostanutta televisiosarjaa.

Sosiologi Volodymyr Ištšenko kuitenkin katsoo, että Zelenskyiä ei voi suoraan tuomita Kolomoiskin sätkynukeksi.

– Yllättävän vähän Kolomoiskiin kytkeytyviä on henkilöitä otettiin presidentinhallintoon tai puoluelistalle, Ištšenko pohtii.

– Jos Kolomoiskilla olisi enemmän vaikutusvaltaa Zelenskyiin, hän yrittäisi tuoda sisään enemmän väkeään. Nyt ei näytä siltä. Zelenskyi näyttää kykenevän tasapainottelemaan Kolomoiskin ja muiden vaikutusvaltaisten ryhmien etuja.

Puoluelistalta löytyy toki muun muassa Kolomoiskin televisiokanavan johtaja.

Holos-puolueen kärkiehdokas Julia Klymenko keskusteli puoluekollegansa kanssa puoluetoimistossa Kiovassa. Kristofer Andersson / Yle

Holos-puolueen Julia Klymenko sanoo, että tavalliset kansalaiset ja yrittäjät ovat alkaneet tajuta tarpeen osallistua puolueiden rahoittamiseen.

– Ihmiset ovat alkaneet ajatella poliitikkojen rahoittamista tehdäkseen politiikasta läpinäkyvää. Jos et rahoita politiikkaa, oligarkit tekevät sen ja he haluavat siitä itselleen etua.

Ukrainan mediassa on toisaalta esitetty väitteitä, että Holosin taustalla vaikuttaa oligarkki Viktor Pintšuk.

– On esitetty paljon väitteitä Pintšukista tai (George) Sorosista, mutta voin vakuuttaa, että meillä ei ole penniäkään Pintšukin tai kenenkään muunkaan oligarkin rahaa, Julia Klymenko sanoo.

Rakenteelliset ongelmat ovat syvällä

Eri asia on, onko oligarkkisten klaanien vaikutusvallan historia Ukrainassa lopussa.

Koska Zelenskyillä ei ole takanaan vahvaa kansanliikettä, hän voi joutua oligarkkien armoille, sosiologi Volodymyr Ištšenko varoittaa. Hänen mielestään oligarkkien vallan heikentäminen vaatisi kansallistamisten kaltaisia radikaaleja otteita, joihin Zelenskyi ei välttämättä ole valmis.

Toisaalta Ukrainassa on noussut toiveita muutoksesta.

– Ensi kertaa pitkiin aikoihin mielipidemittauksissa on enemmän ihmisiä, jotka uskovat maan kehittyvän oikeaan suuntaan, kuin heitä, joiden mukaan maa on menossa väärään suuntaan, Volodymyr Ištšenko huomauttaa.

– On vahvoja optimistisia odotuksia, mutta on myös hyvin vahvoja rakenteellisia rajoitteita. Mitä tahansa Zelenskyi lupaakin, talouspolitiikan määrittää ukrainalaisten oligarkkien ja kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n voimien tasapaino.