Jätevesiä valui Onkilahteen Vaasassa puoli vuotta – kerrostalokiinteistön jätevedet oli kytketty virheellisesti hulevesiviemäriin

Vaasalaisesta kerrostalosta on vuotanut jätevettä Onkilahteen.

Vaasan Veden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Kirkkopuistikon varressa olevan uuden kerrostalokiinteistön jätevesiviemäri on kiinteistön sisällä ollut kytketty virheellisesti niin, että asumajätevedet ovat menneet hulevesiviemäriin. Hulevesilinjaa pitkin ne ovat kulkeutuneet Onkilahteen.

Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyryn mukaan on arvioitu, että jäteveden määrä on ollut noin viisi kuutiota vuorokaudessa. Asunnot on otettu käyttöön viime joulukuussa, joten jätevettä on vuotanut hulevesiviemäriin noin puolen vuoden ajan.

Hyryn mukaan Vaasan kaupungin ympäristötoimesta on arvioitu, että mereen vuotaneen jäteveden määrä ei ole niin suuri, että sillä olisi vaikutusta eliöstöön alueella.

Kiinteistön isännöitsijä ja urakoitsija on tavoitettu ja korjaustoimenpiteet aloitetaan torstaina aamulla kiinteistöosakeyhtiön toimesta.

Ylimääräiset vesinäytteet

Onkilahdesta sekä Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannoilta on otettu keskiviikkona ylimääräiset vesinäytteet, joiden tulokset saadaan perjantaina.

Vastuu asiasta siirtyy Vaasan kaupungin ympäristöviranomaisille. Kyse on yksityisen kiinteistöosakeyhtiön vahingosta, jonka maksettaviksi ohjautuvat esimerkiksi Vaasan Vedelle asiasta koituneet kustannukset.

Vuodon jäljille päästiin, kun ohikulkija teki ilmoituksen Onkilahden Kirkkopuistikon päässä tuntuvasta jäteveden hajusta.

Onkilahteen valui viime kesänä satoja kuutioita jätevettä ja esimerkiksi Hietasaaren uimaranta oli poissa käytöstä. Hyryn mukaan viime kesäisen vahingon vaikutukset eivät enää tunnu vedessä. Uusi vahinko on kuitenkin aina harmillinen.

– Erittäin harmillista. On kuitenkin tosi hyvä, että ulkoilija ilmoitti asiasta ja pääsimme siihen kiinni, Hyry sanoo.