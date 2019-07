Muumit haluavat kerätä miljoona euroa Itämeren suojeluun – Viime kesän kaltaiset sinilevämäärät ovat mahdollisia myös tänä kesänä

Jos muumien luoja Tove Jansson näkisi Itämeren vuonna 2019, hän haluaisi tehdä kaikkensa meren tilanteen parantamiseksi.

Näin uskoo Moomin Charactersin taiteellinen johtaja, Tove Janssonin veljentytär Sophia Jansson.

Muumihahmojen käyttöoikeuksia valvova Moomin Characters aikoo ensi vuoden aikana kerätä miljoona euroa Itämeren suojeluun. Toimitusjohtaja Roleff Kråkström sai ajatuksen muumeista Itämeren suojelijoina, kun hän havahtui viime kesän sinilevämääriin.

Nyt mukana on yli 50 yritystä ja organisaatiota ja yhteistyökumppanina Itämeren suojelukampanjoistaan tunnettu John Nurmisen säätiö.

Ensi vuonna tulee myös kuluneeksi 75 vuotta ensimmäisen muumitarinan, Muumit ja suuri tuhotulva -kirjan julkaisusta. Sophia Janssonin mukaan meri oli Tove Janssonille tärkeä elementti.

– Meri on hyvin läsnä kaikissa muumitarinoissa, ja hyvin suuri osa sekä Toven persoonaa, tuotantoa ja sydäntä. Hän eli meren äärellä ja saaristossa koko ikänsä, Sophia Jansson sanoo.

Lehtikuva

Maatalouden ravinnekuorma on iso ongelma

Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen, jota ylläpitää tällä hetkellä ennätyksellisen laaja happikato.

Ravinnekuormitus on lisännyt rehevöitymistä ja levän määrää Itämeressä. Kun kuollut levämassa laskeutuu pohjalle, se kuluttaa happea. Hapettomilta alueilta puolestaan vapautuu rehevöittävää fosforia uudelleen kiertoon.

– Puhutaan sisäisestä kuormituksesta. Ollaan noidankehässä, joka pitää Itämeren rehevöitymistilannetta vaikeana huolimatta siitä, että paljon ollaan myös tehty maalla tilanteen parantamiseksi, sanoo Suomen ympäristökeskus SYKEn erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Paljon on myös saavutettu. Suomenlahdella fosforikuorma on alentunut tällä vuosituhannella 60 prosenttia, mikä Knuuttilan mukaan on pitkälti Venäjän tehostuneen jätevedenpuhdistuksen ansiota. Maatalouden aiheuttama fosforikuorma on silti yhä suuri ongelma.

Yksikään Itämeren valtio ei ole saanut merkittävästi leikattua maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa.

– Jos siinä ei onnistuta, Itämeren suojelukomissio HELCOMin asettamaa meren hyvän ekologisen tilan tavoitetta tuskin tullaan saavuttamaan, Knuuttila sanoo.

Myös ilmaston lämpeneminen näkyy jo Itämerellä. Kesä 2018 oli todellinen sinileväkesä.

Tänä kesänä levää ei ole näkynyt samassa mittakaavassa, mutta Knuuttilan mukaan Itämeren tila ei ole muuttunut viime vuodesta.

– Ravinnetilanteen puolesta tänäkin kesänä on edellytykset voimakkaalle sinileväkukinnalle. Nyt sääolosuhteet eivät ole olleet suotuisat voimakkaalle sinileväkukinnalle, mutta lähiviikkojen sää ratkaisee.

"Aikaa odotteluun ei ole"

Muumikampanjan kautta kerätyt rahat ohjataan John Nurmisen säätiön suojeluhankkeisiin. Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardtin mukaan yksi konkreettinen keino ravinnekuorman pienentämiseksi on peltojen kipsikäsittely.

– Sillä voidaan leikata peltojen ravinnekuormaa huomattavasti. Tämä täytyisi ottaa Suomessa käyttöön kaikilla sopivilla pelloilla, ja testata myös Puolassa ja Ruotsissa, jotka ovat suuria maatalouden ravinnekuorman aiheuttajia.

Arrakoski-Engardt uskoo, että Itämeren tilaa voidaan saada paremmaksi.

– Tiedän, että Itämeri voidaan pelastaa. Olen huolestunut siitä, onko toimia riittävästi ja onko vauhti tarpeeksi kova. Ilmastonmuutos on tuonut painetta meriensuojeluun, ja meidän pitäisi tehdä enemmän. Aikaa odotteluun ei ole, Arrakoski-Engardt sanoo.

Moomin Charactersin Sophia Jansson uskoo, että suomalaisille tutut muumit voivat saada ison määrän ihmisiä kiinnostumaan Itämerestä.

– Muumithan yleensä ratkaisevat asioita hyvin harmonisella ja hyvällä tavalla, ja sillä positiivisella asenteella uskon, että saadaan paljon aikaiseksi, Jansson sanoo.

