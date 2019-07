Lyhytaikaiset kalastusluvat kasvattaneet suosiotaan

Kalastusluvista on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä ennätyssumma.

Kalastusluvista on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä ennätyssumma. Kalle Purhonen / Yle

Kalastonhoitomaksuja on myyty jo noin 172 000 kappaletta ja lähes 7 miljoonan euron edestä. Kertymä on myyntivuoden alusta asti ollut suurempi kuin kertaakaan kalastonhoitomaksun historiassa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Kalastonhoitomaksuista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 6 974 000 euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan kertymä oli 6 591 000 euroa. Aiemmin kokonaismyynti on jäänyt hieman alle 9 miljoonaan euroon, mutta nyt on toivoa päästä vihdoin tuon haamurajan yli.

Vuosimaksuja on myyty 150 000, viikkomaksuja 11 000 ja päivämaksuja niin ikään 11 000 kappaletta. Eduskunnan korotettua kalastonhoitomaksun hintoja on lyhyiden lupien suosio kasvanut vuosilupien kustannuksella. Niin viikko- kuin päivälupien osalta näyttää siltä, että tänä vuonna tehdään uudet ennätykset: esimerkiksi viime vuonna määrä on tässä vaiheessa ollut noin tuhat kappaletta vähemmän.

Loppukesän aikana lyhyiden lupien myynti todennäköisesti kiihtyy entisestään. Metsähallituksen mukaan kasvuvaraa on edelleen.

Kalastusmaksut kalavesien hyväksi

Kalastuslain mukaan kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Eri tutkimusten perusteella on arvioitu, että kalastonhoitomaksun jättää syystä tai toisesta maksamatta suuri joukko maksuvelvollisia. Nyt kuitenkin suunta näyttää olevan muuttumassa.

Yleisimmin kalastonhoitomaksu maksetaan, koska sen tiedetään olevan edellytys lailliselle kalastamiselle. Yli kolmannes maksaa kalastonhoitomaksun, koska sen tuotot menevät kotimaisten kalavesien ja kalakantojen kehittämiseen sekä kalastajien neuvontaan ja valvontaan. Tänä vuonna on erityisesti tullut suosituksi ostaa kalastonhoitomaksu lahjaksi, kertoo Metsähallitus.