Nordean liikevoitosta hupeni kolmannes – antelias osingonjakolinja saattaa muuttua

Finanssikonserni Nordean liikevoitto heikkeni huhti-kesäkuussa kolmanneksella verrattuna viime vuoden samaan jaksoon. Liikevoittoa kertyi 900 miljoonaa euroa, kun viime vuoden samalla jaksolla konserni ylsi 1 365 miljoonaan euroon.

Konsernijohtaja Casper von Koskullin mukaan tulokset eivät ole vielä tyydyttävällä tasolla, joten Nordealta tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä niiden parantamiseksi. Nordea tulee von Koskullin mukaan käymään läpi taloudelliset tavoitteensa sekä pääomaa ja osingonjakoa koskevat periaatteet. Uudet linjaukset on määrä esitellä seuraavan osavuosikatsauksen jälkeen.

Nordean antelias osingonjakopolitiikka on merkinnyt, että osake on tuottanut omistajilleen hyvin, vaikka osakkeen kurssi on viipottanut parin viime vuoden aikana selvästi alaspäin. Eilinen päätöskurssi oli 6,62 euroa. Osinkoa maksettiin tänä keväänä 69 senttiä, joten tuotto nousi yli kymmeneen prosenttiin.

Osingonjaon odotettavissa oleva kutistuminen vaikuttaa tuntuvasti myös finanssikonserni Sammon tulokseen, sillä Sampo omistaa Nordeasta reilut 21 prosenttia.

"Näkyvissä rohkaisevia merkkejä"

Von Koskull on jäämässä eläkkeelle ensi vuoden loppuun mennessä. Uuden konsernijohtajan haku on käynnissä.

Hän totesi katsauksessaan, että Nordea on viime vuosina käynyt läpi muutosprosessia, jossa pankin riskejä on vähennetty, digitaalisuutta kehitetty ja toimintaa keskitetty Pohjoismaihin.

– Viimeksi kuluneen vuoden aikana tekemämme työ alkaa tuottaa tulosta, ja näkyvissä on rohkaisevia merkkejä siitä, että pankki on saamassa takaisin menetettyjä markkinaosuuksia ja kuluja saadaan karsittua. Vie kuitenkin aikansa ennen kuin tämä näkyy täysimääräisesti taloudellisissa tuloksissa.

Konsernin rahoituskate pieneni viime vuoden toisesta neljänneksestä neljä prosenttia ja oli 1 071 miljoonaa euroa.

