Ari-Pekka Jeskanen leikkasi nurmikkoa aiemmin 72 tuntia kesässä – Nyt pihan siistii "Topi", joka häätää tontilta myyrät ja käärmeet

Robottiruohonleikkurin turvallisuutta tarkastellessa, kannattaa katsoa koneen alle. Ari-Pekka Jeskasen robottiruohonleikkurissa on yksi noin 40 senttimetriä pitkä, pyörivä terä.

Robottiruohonleikkurin turvallisuutta tarkastellessa, kannattaa katsoa koneen alle. Ari-Pekka Jeskasen robottiruohonleikkurissa on yksi noin 40 senttimetriä pitkä, pyörivä terä. Pauliina Tolvanen / Yle

Kontiolahtelainen Ari-Pekka Jeskanen seuraa vieressä, kun robottiruohonleikkuri tekee töitä. Pihalla pyörivä laite on saanut omistajaltaan lempinimen.

– Minulla oli aluksi paljon ennakkoluuloja, mutta Topi on paras kesäapulainen, mitä ikinä on ollut. Jälki on moitteetonta, eikä se valita työajoista tai jos vähän vettä sataa.

Jeskanen ajattaa toista kesää nurmikkoaan robottiruohonleikkurilla, eikä enää suostuisi luopumaan laitteesta. Itse asiassa käytössä on jo toinen robottileikkuri. Ensimmäinen meni rikki juhannuksena, kun salama iski Jeskasten pihamaalle.

– Sen jälkeen jouduin yhden kerran leikkaamaan itse nurmikon. Tuli robottia ikävä.

Jeskanen on laskenut, että aiemmin ruohonleikkuu vei häneltä 72 tuntia kesässä. Topi-robotin ansiosta työhön menee enää murto-osa: Pihalla oleva rinne on robotille liian jyrkkä, joten sen Jeskanen ajaa käsin. Samoin pihatien reunaan jäävän pienen kaistaleen. Työ on tehty alle 10 minuutissa.

Puskaradio paras markkinoija

Valmistajat ja jälleenmyyjät ennustavat robottiruohonleikkureista seuraavaa pihojen hittituotetta.

Elektroniikkaketju Gigantissa leikkureiden myynti on kasvanut tänä kesänä 25 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Valmistajista ruotsalainen Husqvarna kertoo kesän kysynnän olleen Suomessa huomattavasti aiempia parempi. Yritys toi ensimmäisen robottiruohonleikkurinsa markkinoille jo vuonna 1995.

– Viime vuonna robottiruohonleikkureiden kysyntä oli kauden alussa erittäin lupaavaa, mutta kuivan ja kuuman kesän takia moni siirsi ostopäätöstään. Tänä vuonna kiinnostus on ollut entistäkin suurempaa, Husqvarnan markkinointikoordinaattori Satu Kontio kertoo.

Eniten laitteita myydään lännessä ja etelässä. Itä-Suomi tulee kysynnässä perässä, kertoo myymäläpäällikkö Pasi Kärkkäinen Kone ja Tarvike Mika Hiltunen Oy:stä. Yrityksellä on myymälät Joensuussa, Kuopiossa ja Outokummussa.

– Länsirannikolla myydään pienemilläkin paikkakunnilla 100–200 konetta joka kesä. Joensuussa emme pääse vielä samoihin lukemiin, mutta ehkä ensi kesänä, Kärkkäinen arvioi.

Robottiruohonleikkureita on tänä kesänä myyty etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Naapurimaihin verrattuna robottileikkurien käyttö on Suomessa edelleen vähäistä. Pauliina Tolvanen / Yle

Syitä kysynnän kasvuun on useita. Robottiruohonleikkurit ovat kehittyneet ja tarjonta kasvanut. Samalla hintahaitari on venynyt: halvimmillaan robottiruohonleikkurin saa runsaalla 500 eurolla. Keskimäärin hinnat liikkuvat 1 000–2 700 euron välillä.

Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela arvioi, että suurin myyntiä vauhdittava tekijä on puskaradio.

– Kun niitä näkyy naapureiden pihoilla, niin tulee itsellekin tarve hankkia oma robottileikkuri.

Epätasainen piha ei haittaa, mutta yllätykset ovat robotille ongelma

Ari-Pekka Jeskasen Topi-robotti pysyy omalla tontilla. Maahan niiteillä kiinnitetty ohjauslanka kertoo, missä robotin pitää kääntyä.

– Jos naapurin kanssa on yhteistä nurmikkorajaa, niin aivan hyvin voisi hankkia yhteisen robotin, Jeskanen sanoo.

Topin varastaminen on turhaa, sillä se on ohjelmoitu omalle pihalle. Lisäksi robottiruohonleikkureissa on lähes poikkeuksetta paikannin, joten mahdolliset varkaat löytyvät helposti.

Topi-robotti on isolle pihalle tarkoitettu ruohonleikkuri, joten se selviää helposti pienistä epätasaisuuksista. Puihin ja muihin esteisiin robotti törmää, mutta osaa sitten kääntyä. Kovalla sateella robotti hakeutuu latauspisteeseen.

– Ylhäältä päin tuleva vesi ei haittaa, mutta alhaalta päin tuleva vesi on ongelma. Tonttimme on joen rannassa, ja kevättulvien takia meillä pitää olla korkeammalla toinen ohjauslanka, ettei Topi aja jokeen, Jeskanen kertoo.

Myös sateisen kesän takia nurmikolle syntynyt kostea lämpäre tuottaa robotille ongelmia: robotti jää helposti kiinni vettyneeseen maahan.

Perinteisiin polttomoottorileikkureihin verrattuna sähköllä toimiva robottiruohonleikkuri on hiljainen. Myös päästöt ovat pienemmät. Pauliina Tolvanen / Yle

Robotti antoi lähtöpassit myyrille ja käärmeille

Robottiruohonleikkurit toimivat sähköllä, joten päästöt ovat matalammat kuin perinteisissä polttomoottoreissa. Samoin äänitaso on huomattavasti matalampi. Halutessaan leikkurin voi ohjelmoida työskentelemään öisin ilman, että se häiritsee naapureita.

Ari-Pekka Jeskasen Topi-robotti työskentelee maanantaista perjantaihin aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Lauantaina robotin työpäivä päättyy kolmelta iltapäivällä ja sunnuntaina se pysyy latausasemassa.

– Terän leveys on vain noin 40 senttimetriä, joten viikossa robotti leikkaa nurmikon ehkä 2,5 kertaa, Jeskanen laskee.

Robottileikkuri leikkaa ruohon pieneksi silpuksi, joka toimii nurmikon lannoitteena. Lisäksi valtaosa malleista leikkaa nurmikon joka kerta eri suunnasta, mikä takaa tasaisen lopputuloksen.

– Sammal hävisi jo ensimmäisenä kesänä tyystin pois, Jeskanen kertoo.

Robottiruohonleikkurin valinnassa tärkein tieto on nurmialueen koko. Pauliina Tolvanen / Yle

Robottiruohonleikkureiden turvallisuus on parantunut, mutta lasten leluja ne eivät ole. Turvallisuustesteissä kaikki leikkurit eivät tunnistaneet maassa makaavan lapsen kättä.

Pasi Kärkkäinen kehottaa katsomaan koneen alle.

– Leikkurin reunan ja terän välissä tulee olla riittävän pitkä turvaetäisyys. Tällöin terä ei pääse osumaan varpaisiin, vaikka leikkuri ajaisi vahingossa lapsen jalan yli.

Myös lemmikkieläimet kannattaa pitää turvallisen matkan päässä robottileikkurista. Ari-Pekka Jeskanen kertoo, että Topi-robotti antoi parissa kuukaudessa lähtöpassit tontilla viihtyneille myyrille ja kyykäärmeille.

Itse tekemisen kulttuuri hidastaa robottien yleistymistä

Suomessa robottiruohonleikkurit eivät ole yleistyneet yhtä nopeasti kuin muissa Pohjoismaissa tai Virossa.

Husqvarnan markkinointikoordinaattori Satu Kontio arvioi, että suomalaiset uskovat naapureitaan enemmän itse tekemiseen.

– Lisäksi monet pitävät hintaa kalliina. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa ja Tanskassa ajan säästöä ja helppoutta arvostetaan ihan eri tavalla, Kontio miettii.

Euroopassa robottiruohonleikkureiden käyttö on lisääntynyt myös julkisilla alueilla. Suomessa robottileikkureita on kokeiltu ainakin Tampereella Hatanpään arboretumissa.