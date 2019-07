Polta, katkaise tai hukuta– asiantuntija kannustaa sotaan villisti lisääntyviä tappajaetanoita vastaan: "Nyt on aika toimia"

Espanjansiruetanaa ei pidä sekoittaa ukkoetanaan, joka on vaaraton ja Suomen suurin etanalaji. Espanjansiruetanalla hapenottoaukko on kilven etupuolella, ukkoetanalla taaempana. Ukkoetanalla on usein myos juovia värityksessään, kun espanjansiruetana on yksivärinen, punaruskeasta aina mustaan saakka. Marko Melto / Yle