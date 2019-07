Kuopion tori julistautui universumin keskipisteeksi – kunnat janoavat näkyvyyttä: “Tehkää meille video, josta tulee yhdessä yössä somehitti”

Kuopiossa tehtiin alkukesästä katumaalaus, jonka avulla torikävijät on saatu yllättävän aktiivisiksi sosiaalisessa mediassa. Keskelle toria maalattiin kalakuvioinen pyöreä merkki, "mualimannapa", jonka ajateltiin houkuttelevan ihmisiä kuvaamaan ja jakamaan kuvia somessa.

Varsinaista markkinointikampanjaa ei kuitenkaan tuolloin vielä käynnistetty. Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtajan Tilla Martikaisen mukaan somekampanja käynnistyi itsestään ja se yllätti.

– Merkin ympärillä on käynyt kova kuhina. Sinne on pysähdytty kuvaamaan ja tapaamaan toisia ihmisiä. Onpa mualimannavalla nähty myös suudelmia ja halaamisia, Martikainen nauraa.

Mualimannapa-hästägillä on jaettu lyhyessä ajassa julkisesti kymmeniä kuvia.

– Etenkin turistit ovat ottaneet kuvia paljon, kiittelee torivalvoja Johannes Teppo tyytyväisenä.

Kunnat toivovat yhden yön ihmettä

Kuopiossa ja myös monissa muissa kunnissa on ryhdytty hakemaan näkyvyyttä sosiaalisen median avulla aiempaa enemmän. Viime vuonna esimerkiksi päijäthämeeläinen Padasjoki julkaisi somevideon, jossa kuntaa verrattiin maailman metropoleihin kuten New Yorkiin ja Pariisiin.

Helsinkiläinen tubettaja Inari Fernández puolestaan houkuteltiin perheineen Sodankylään, mistä hän raportoi videoillaan elämänmuutoksestaan. Sodankylän kunta maksaa Fernándezille videoista 2500 euroa kuukaudessa.

Joensuulainen Rookie Communications on toteuttanut somekampanjoita useille kunnille.

–Kuntien yleisin toive on tehdä video, josta tulee yhdessä yössä valtava somehitti, kertoo sisällöntuottaja Ville Moilanen.

– Se on vähän sama kuin säveltäjälle soitettaisiin, että tee meille huomiseksi hittibiisi, joka nousee heti listojen kärkeen. Ei siis onnistu kuin ehkä kerran miljoonasta yrityksestä, hän jatkaa.

Moilanen arvioi, että kunnat ovat kyllä nykyisin kiitettävästi mukana sosiaalisessa mediassa, mutta usein some mielletään vain kanavaksi jakaa linkkejä kunnan tiedotteisiin.

– Kuntien tapa on vielä ehkä aloittelevaa ja hapuilevaa, arvioi kuntien mainetta ja mainetekoja väitöskirjassaan tutkinut Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Kuntien pitäisi viestiä samoista asioista pitkään

Sekä Halonen että Moilanen korostavat somemarkkinoinnissa jatkuvuutta.

– Yhdellä kampanjalla voidaan saada hetkellinen kiinnostus herätettyä, mutta varsinaisia vaikutuksia saadaan viestimällä samasta asiasta pitkään, usein ja monissa eri kanavissa, vinkkaa Moilanen.

Kuopion torin ympärille rakennettu somemarkkinointi ei jää pelkän mualimannapamerkin varaan.

Kuopion torin brändiä on tarkoitus tuoda nykyaikaan. Tilla Martikainen

Jatkoa seuraa jo syksyllä, kun tarkoituksena on julkistaa kirjailija Antti Heikkisen kirjoittama mualimannavan syntytarina. Luvassa on myös somevideoita ja kuvasarjoja, joissa ihmiset pääsevät ääneen.

– Kuopion torin brändiä on tarkoitus tuoda nykyaikaan. Torihan on aina ollut legendaarinen, tunnettu ja tärkeä erityisesti meille savossa. Haluamme jakaa toriin liittyviä positiivisia mielikuvia muuallekin, visioi Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen.

Kajaanilainen Timo Kela kävi Kuopiossa tapaamassa kummipoikaansa Joopi Hokkasta. Toni Pitkänen / Yle

Pelkkä somemarkkinointi ei riitä

Samaan aikaan, kun keskelle Kuopion toria maalattiin mualimannapamerkki, ryhdyttiin toria leikkimielisesti kutsumaan myös koko universumin keskukseksi. Merkissä mualimannapa on ulkomaalaisia turisteja ajatellen käännetty The Centre of the Universeksi.

Tähän torikävijät suhtautuvat huumorilla.

– Kyllähän savolaisista uskoo, että ne voi keksiä jopa tämmöistä. Onhan se, jos niin halutaan. Sehän on meistä itsestämme kiinni, virnistää kajaanilainen Timo Kela.

Helsinkiläisen Ulla Petjoin mielestä tämmöisellä kampanjoinnilla Kuopion maine ja kunnia sen kuin kasvavat.

– Aion jakaa kuvan somessa, kertoo juuri mualimannapa-merkin äärellä kuvan ottanut Petjoi.

Timo Kelan mielestä Kuopion torin ympärille rakennettu somemarkkinointi on tätä päivää.

Kunnille markkinointia suunnitellut joensuulainen Ville Moilanen muistuttaa, ettei pelkkä somekampanja tee autuaaksi. Muutakin viestintää tarvitaan.

– Esimerkiksi nettisivuille pitäisi saada kampanjaa tukevaa sisältöä. Lisäksi saatetaan tarvita mainostamista muissa medioissa, tempauksia tai suoramarkkinointia.