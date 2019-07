Christina Aguileran ura vei mikkihiirikerhosta seksisymboliksi ja lopulta Las Vegasiin

Ääniala yli neljä oktaavia. Christina Aguilera, 38, tunnetaan poikkeuksellisesta lauluäänestään. Häntä ei ole turhaan verrattu Whitney Houstoniin ja Mariah Careyhin.

Amerikkalaisen Aguileran ura alkoi räjähdysmäisesti tasan 20 vuotta sitten hitillä Genie in the bottle. Vasta 18-vuotias laulaja oli jo tuolloin kokenut esiintyjä, sillä hän oli ollut suositussa The Mickey Mouse Club -ohjelmassa.

Christina Aguilera 38-vuotias amerikkalaislaulaja

julkaissut kahdeksan studioalbumia

levyjä myyty yli 75 miljoonaa kappaletta

voittanut viisi Grammy-palkintoa

tunnetuimpia hittejä mm. Genie in the Bottle, Fighter ja Beautiful

Vuosien varrella Aguilera on myynyt miljoonia levyjä ja voittanut Grammy-palkintoja. Hän on tehnyt myös hyväntekeväisyyttä esimerkiksi kotiväkivallan ehkäisemiseksi.

Viimeiset kymmenen vuotta hän on kuitenkin pysyttäytynyt poissa kiertuelavoilta keskittyessään lapsiinsa. Nyt laulajataituri nähdään vuosien tauon jälkeen esiintymässä Euroopassa ja ensimmäistä kertaa Suomessa. Pori Jazzin esiintyminen on ainoa Pohjoismaissa.

Lapsitähdestä teinipoppariksi

Perheväkivalta kuului Christina Aguileran lapsuuteen. Hänen ecuadorilainen isänsä ja juuriltaan irlantilainen äitinsä erosivat tytön ollessa 6-vuotias.

Christina ja hänen nuorempi siskonsa muuttivat äitinsä kanssa Pittsburghiin. Siellä lahjakas laulaja esiintyi ahkerasti ja kävi useissa kykykilpailuissa. Aguilera pyrki jo 9-vuotiaana The Mickey Mouse Club -ohjelmaan, mutta oli tuolloin liian nuori.

Hän pääsi mukaan suosittuun Disneyn ohjelmaan 12-vuotiaana. Hänen kanssaan samaan aikaan esiintyivät niin ikään tulevat supertähdet kuten Britney Spears, Justin Timberlake ja Ryan Gosling.

Christina Aguilera esiintymässä New Yorkissa uran alussa vuonna 1999. Canova / Mediapunch / REX / AOP

Vuonna 1998 Christina Aguilera valittiin esittämään Reflection-niminen kappale Disneyn Mulan-animaatioelokuvan soundtrackille.

Heti seuraavana vuonna julkaistiin levytyssopimuksen saaneen laulajan läpimurtohitti Genie in the Bottle. Se nousi listaykköseksi Yhdysvaltojen lisäksi ympäri maailmaa. Vuonna 2000 laulaja pokkasi parhaan tulokkaan Grammy-palkinnon.

Aguilera nousi yhdeksi vuosituhannen vaihteen teinipoppareiden aallon menestyneimmäksi artistiksi. Laulaja ei kuitenkaan tuossa roolissa pitkään viihtynyt.

Seksiä tihkuva Xtina

Ensimmäinen irtiotto teinipopparin puhtoisesta imagosta oli Moulin Rouge! -elokuvan soundtrackilta löytyvä biisi Lady Marmalade. Kappaleen musiikkivideolla (siirryt toiseen palveluun) Aguilera, Pink, Mya ja Lil' Kim tanssivat seksikkäissä asuissa.

Samaa linjaa jatkoi Aguileran kakkosalbumin esimmäinen single Dirrty (2002), jonka musiikkivideo (siirryt toiseen palveluun) on seksuaalisviritteinen.

Laulaja myös värjäsi hiuksensa mustaksi ja alkoi käyttää itsestään lempinimeä Xtina, joka on käytössä vieläkin. Hän julkaisi myös kappaleen Beautiful, joka on noussut seksuaalivähemmistöjen suosikiksi.

Christina Aguilera Golden Globe -gaalassa vuonna 2011. Mike Nelson / EPA

Stripped (2002) albumin jälkeen Aguilera on julkaissut vanhaan jazziin, bluesiin ja souliin pohjautuvan levyn Back to Basics (2006), elektronisemman albumin Bionic (2010) sekä studioalbumin Lotus (2012).

Lisäksi hän on tähdittänyt Burleski-musikaalielokuvaa vuonna 2010 sekä ollut mukana dokumenttielokuvassa Shine a Light.

Aguilera oli myös Amerikan The Voice -ohjelman tuomarina kolmella ensimmäisellä kaudella 2011–2012.

Seksisymboli ja hyväntekijä

Blueslaulaja Etta James on ollut Christina Aguileran inspiraation lähteenä koko hänen uransa ajan. Myös klassikkoartistit Billie Holliday, Aretha Franklin ja Nina Simone ovat olleet hänen innoittajiaan, kuten myös uudemmat artistit Whitney Houston, Mariah Carey ja Celine Dion. Esiintymistyyliinsä laulaja on ottanut mallia Madonnalta ja Janet Jacksonilta.

Vuonna 2008 Rolling Stone -lehti valitsi Aguileran kaikkien aikojen sadan parhaimman laulajan joukkoon. Toisinaan laulajaa on kritisoitu ylilaulamisesta ja korusävelten liiasta käyttämisestä.

Christina Aguilera on ollut viimeksi kiertueella Euroopassa 13 vuotta sitten. Kuva hänen esiintymisestään Zürichissä Sveitsissä. Stefen Schmidt / EPA

Christina Aguilera on tunnettu myös näyttävistä ja paljastavista esiintymisasuistaan. Laulajan mukaan hänen käyttämänsä seksuaalisuus esiintymisissä toimii naisille voimaannuttavana kokemuksena.

Laulaja on myös kertonut useissa haastatteluissa kokevansa vetoa samaan sukupuoleen. Hän onkin ollut näkyvästi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolestapuhuja.

Artisti on tehnyt hyväntekeväisyyttä myös perheväkivallan ja eläinoikeuksien puolesta. Hän on toiminut niin ikään Maailman ruokaohjelman (WFP) nälänvastaisena lähettiläänä.

Hinku esiintymislavoille

Viime vuonna Christina Aguilera aktivoitui vuosien tauon jälkeen keskityttyään perheeseen ja lapsiinsa. Hän julkaisi kahdeksannen studioalbuminsa Liberation ja teki ensimmäisen konserttikiertueen Yhdysvalloissa kymmeneen vuoteen.

Aguilera kertoi Ellen DeGeneresin ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), että oli edellisen kiertueen aikana raskaana. Hänen poikansa täytti juuri 11 vuotta. Veri vetää kuitenkin jälleen takaisin konsertoimaan yleisön eteen.

– Olen äitikarhu. Pidän huolta henkilökunnastani. Rakastan lapsiani ja pidän rutiineista. Olen onnellinen, jos he ovat onnellisia. Mutta minun oli palattava rakastamani asian pariin ja tehtävä se faneilleni ja bändilleni.

Christina Aguilera aloitti toukokuussa residenssiesiintymiset Las Vegasissa. X17online.com / AOP

Toukokuussa Aguilera aloitti residenssiesiintymiset Las Vegasissa. Tämä tarkoittaa konserttien sarjaa samassa esiintymispaikassa. Vastaavia ovat tehneet muun muassa Celine Dion ja Britney Spears.

Aguilera on sanonut, että hänelle järjestely sopii erinomaisesti, koska tällöin ei tarvitse matkustaa koko ajan pienten lasten kanssa. Laulajan nuorempi lapsi on 4-vuotias.

Laulaja lahjoittaa jokaisesta esiintymisestä hyväntekeväisyyteen yhden dollarin per katsoja. Kohteena ovat naiset ja lapset, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa perheessä.

Las Vegasin show'n ollessa kesätauolla, Christina Aguilera on konserttikiertueella Euroopassa.