Suomi luottaa neuvoloihin, vaikka Saksa voi sakottaa pian tuhkarokkorokotteesta kieltäytyvää – Kiuru Ylelle: Huolestuttavan moni pohtii rokotuksen välttämistä

Vie lapsesi tuhkarokkorokotukseen, tai saat mojovat sakot!

Tässä hengessä etenee lakiesitys Saksassa. Suomalaisilta asiantuntijoilta se ei saa vastakaikua, vaikka tuhkarokon tartuntatapauksia on havaittu meilläkin.

Rokote voidaan kyllä Suomessa tehdä ihmisille pakolliseksi, tartuntatautilain nojalla, jos kyseessä on kansanterveydellinen uhkatilanne.

– Mutta sen pitää olla pernarutto tai jokin muu isorokkoon verrattava tauti. Näiden muiden, kuten tuhkarokon, kohdalla en näe perusteita pakollisuudelle, sanoo ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Hän muistuttaa, että pikkulasten rokotuskattavuus on Suomessa hyvä, ja siitä saadaan kiittää neuvoloiden tekemää työtä vanhempien ja lasten kanssa.

– Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät halua rokotteita esimerkiksi maailmankatsomuksensa perusteella. Rokotuspakko on käytössä Italiassa, Australiassa ja osassa Yhdysvaltoja, mutta silti tuota rokotuksia vastustavaa yhtä prosenttia väestöstä ei ole niissäkään saatu rokotettua, Nohynek kertoo.

THL:n mukaan 96 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä vauvoista (siirryt toiseen palveluun) on saanut tuhkarokkorokotteen sisältävän MPR-rokotteen. Rokote on kaikille maksuton ja se kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan.

Hallitus haluaa rokotuskattavuuden paremmaksi

Ylen tavoittama perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) katsoo pakottamisen sopivan kehnosti suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

– Samaan aikaan on huolestuttavaa, kuinka monet ihmiset käyvät keskustelua siitä, että rokotemyönteisyydestä voitaisiin tinkiä.

Ministeri muistuttaa, että hallitusohjelmansa mukaisesti uusi hallitus aikoo entisestään parantaa rokotuskattavuutta ja suomalaisten suopeaa suhtautumista tartuntataudeilta rokottamiseen.

– Rokotemyönteisyyden edistäminen on erityisen tärkeää niillä tietyillä alueilla Suomessa, joissa lipeämistä on tällä saralla on tapahtunut, Kiuru muotoilee.

Tilanteen edistäminen tarkoittaa esimerkiksi vanhempia opastavien keskustelujen lisäämistä neuvoloissa. Täältä voit lukea lisää keinoista, joilla rokotuskattavuus pyritään saamaan entistä aukottomammaksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmä esitteli ne toukokuussa.

Talven tuhkarokkotapaukset säikäyttivät rokotevastaiset piikille

Suomessa säikähdettiin viime talvena, kun useampi rokottamaton pikkulapsi sairastui tuhkarokkoon. Lasten sairastuminen sai monet aiemmin rokottamattomat ottamaan tuhkarokkorokotuksen.

Suomessa diagnosoitiin viime vuonna yhteensä 16 tuhkarokkotapausta. Se on hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin riski laajemmalle epidemialle on Pohjanmaalla, jossa on rokotuskriittisyyden takia enemmän rokottamattomia lapsia kuin muualla Suomessa.

Tuhkarokko on tautina yleensä lievä, mutta siihen voi liittyä vakavia lisätauteja (lähde: Terveyskirjasto (siirryt toiseen palveluun)). Tuhkarokkovirus voi vaurioittaa keskushermostoa tai aiheuttaa aivotulehduksen. Jälkitautina on usein keuhkokuume, ja sairastamisen jälkeen vastustuskyky pysyy alentuneena jopa vuosia.

Noin joka tuhannes tuhkarokkoon sairastunut kuolee tautiin. Suurimmassa vaarassa ovat pienet, rokottamattomat lapset. Tuhkarokko leviää äärimmäisen herkästi.

Korkea rokotuskattavuus on tärkeää, jotta väestölle saadaan niin sanottu laumasuoja. Kun riittävän suuri osa väestöstä on rokotettu, tauti ei pääse tarttumaan eteenpäin ja rokottamattomatkin ovat suojassa. Tuhkarokon kohdalla 95 ihmistä sadasta tulee rokottaa laumasuojan saavuttamiseksi.

