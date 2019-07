Kuivuus on viemässä osan sadosta Keski-Pohjanmaalla – "Pellonpohja halkeilee kuin autiomaa"

Kaura on kasvanut epätaisesti ja pelto osin kuivahtanut Lohtajalla. Keski-Pohjanmaalla kuivuus on vienyt osan vilja- ja säilörehusadosta. Sateet eivät enää osalla lohkoista satoa pelasta.

Kaura on kasvanut epätaisesti ja pelto osin kuivahtanut Lohtajalla. Keski-Pohjanmaalla kuivuus on vienyt osan vilja- ja säilörehusadosta. Sateet eivät enää osalla lohkoista satoa pelasta. Kalle Niskala / Yle

Jo viikkoja Keski-Pohjanmaalla jatkunut kuivahko kausi koettelee vilja- ja nurmipeltoja, arvioidaan ProAgria Keski-Pohjanmaasta.

Tilanne on vaikea erityisesti rannikon hiekka- ja hietamailla. Esimerkiksi Lohtajalla joillain lohkoilla osa viljasadosta on menetetty. Toisesta säilörehusadosta on paikoin jopa puolet menetetty.

Viime vuosina viljelijöitä on koeteltu vuoroin kuivuudella, vuoroin märkyydellä.

– Useampi kehno nurmisato aiheuttaa tiloille lisäkustannuksia ja tuo loven kannattavuuteen, jos rehua on ostettava muualta, harmittelee ProAgria Keski-Pohjanmaan kasvintuotannon asiantuntija Otto Hihnala.

Viime kesänä kuivuus koetteli etenkin eteläistä Suomea. Ennätyksellisen kuuma heinäkuu verotti viljasatoa myös Keski-Pohjanmaalla. Sato jäi tuolloin maakunnassa noin 80 prosenttiin normaalista.

Lohtajalaisen Tapani Orjalan kaurapelloilla osa sadosta on jo menetetty. Kalle Niskala / Yle

"Sadekaan ei enää täysin pelasta"

Lohtajalainen viljelijä ja koneurakoitsija Tapani Orjala myöntää, että hänen pelloillaan paras sato on mennyt, vaikka vielä keväällä näytti hyvältä.

– Kaurapellolla varsi on nilkkaan asti, kun normaalisti vilja ulottuu lanteille saakka. Sadekaan ei enää satoa täysin pelasta, mutta ainakaan ei tule lisävauriota, pohtii Orjala.

Alueelliset vaihtelut ovat suuria. Orjalalla on peltoja myös sisämaassa Toholammilla, sieltäkin löytyy lohkoja, joilla kuivuus on jatkunut pitkään.

– Pellon pohja halkeilee kuin autiomaa, harmittelee Orjala.

Keski-Pohjanmaalla viljasato on jäämässä sekä laadullisesti että määrällisesti normaalia pienemmäksi.

– Huippusatoon ei enää päästä, kohtuulliseen on vielä mahdollisuudet, toteaa ProAgria Keski-Pohjanmasta teknologian ja kasvintuotannon asiantuntija Jouni Huhtala.

Muualla maassa tilanne on parempi

Muualla maassa tilanne ei ole yhtä huono. ProAgrian johtavan asiantuntijan Sari Peltosen mukaan kesäkuun kuivuus leikkasi parhaat sadot, mutta yleisesti kasvustojen näkymät ovat hyvät.

– Myös toinen nurmisato on lähtenyt valtaosin hyvään kasvuun. Sateita on saatu vaihdelle 50–150 millimetriä heinäkuun ensimmäisen viikon jälkeen, mutta vaihteluahan on paikallisesti, kertoo Peltonen.

Vähäiset sateet ovat harventaneet keskipohjalaispeltojen kasvustoa ja lisänneet myös tautiriskiä.

Osin vilja on myös versonut, eikä sivuversoista muodostu jyviä. Osa tähkistä saattaa jäädä kokonaan tyhjiksi.

Keski-Pohjanmaalla tuotetaan pääasiassa rehuviljaa, mutta myös jonkin verran ohraa, kauraa ja vehnää elintarviketeollisuuden käyttöön.