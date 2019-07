Yhdysvaltain kahtiajako kasvaa – yhä useampi republikaani pelkää kansakunnan identiteetin katoavan siirtolaisuuden myötä

Lapset osallistuivat Yhdysvaltain lippupäivän paraatiin New Yorkissa kesäkuussa.

Lapset osallistuivat Yhdysvaltain lippupäivän paraatiin New Yorkissa kesäkuussa. AOP

Valtaosa yhdysvaltalaisista pitää yhä kansakunnan kirjoa oleellisena osana Yhdysvaltoja, mutta näin ajattelevien määrä on laskenut viime syyskuusta kuusi prosenttiyksikköä.

Pew tutkimuslaitoksen tuore selvitys (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että 62 prosenttia amerikkalaista pitää avoimuutta ja muualta tulevien vastaanottoa tärkeänä kansakunnan identiteetille. Viime syyskuussa määrä oli kuusi prosenttiyksikköä korkeampi eli 68 prosenttia.

Muutos on tapahtunut republikaanien ja heidän laillaan ajattelevien mielissä alle vuoden aikana.

Vielä syksyllä 2018 republikaanien tukijoista 44 prosenttia katsoi, että Yhdysvallat menettää kansakunnan luonteensa, jos maa on liian avoin muualta tuleville. Nyt vastaava luku on 57 prosenttia. Muutos tiukempaan suuntaan on peräti 13 prosenttiyksikköä.

Demokraattien asenteet ennallaan

Demokraattisen puolueen ja sitä myötäilevien asenneilmapiirissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Tässä ryhmässä 86 prosenttia pitää Yhdysvaltojen myönteistä asennetta muualta tuleviin tärkeänä osana kansakunnan rakennetta.

Ennallaan on myös se tieto, että naiset, mustat ja vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat avarakatseisia.

Pew tutkimuslaitos teki mittauksensa heinäkuun puolivälissä. Siihen osallistui 1500 aikuista.

Presidentinvaalien asetelmat alkavat selkiintyä

Presidentinvaalikamppailussa kampanja perustuu siihen, että ehdokas hakee kannatusta myös perustukijajoukkonsa ulkopuolelta.

Silloin ehdokas pyrkii keskittymään asiaan, joka yhdistää äänestäjiä.

Presidentti Donald Trump hakee jatkokautta keskittymällä äänestäjiä jakaviin mielipiteisiin. Trumpin kampanjateemaksi ovat nousemassa rotukysymykset, vaikka ne jakavat syvästi kansakuntaa.

Terry Sullivan, republikaanisenaattori Marco Rubion vaalikampanjapäällikkö pohtii, että Trump on kannanotoillaan karkottanut osan tukijoistaan, mutta toisaalta myös onnistunut yhdistämään hajanaista äänestäjäjoukkoa.

Edellisen kerran Yhdysvalloissa rotujen asema nousi näyttävästi vaaleissa vuonna 1968, kun Alabaman kuvernööri George Wallace pyrki Valkoiseen taloon.

New York Times (siirryt toiseen palveluun) muistuttaa, että sekä Wallace että Trump vetoavat kampanjoissaan Keskilännen valkoisiin miehiin, jotka kärsivät jo 60-luvulla teollisuustyöpaikkojen katoamisesta osavaltioistaan.

Republikaanien vaaliasiantuntijat pitävät vuoden 2020 vaaleissa haasteellisina esikaupunkialueita, joissa asuu hyvin koulutettuja naisäänestäjiä. Heitä siirtyi jo viime syksyn kongressin välivaaleissa demokraattien tukijoiksi, klirjoittaa uutistoimisto AP.

