Uusi metsäpolku Repoveden alueella liittää yhteen kaksi ulkoilureitistöä – huomioi myös maastopyöräilijät: "Uusi reitti on suunniteltu monikäyttöiseksi"

Kouvolan Repoveden ja Mäntyharjun välisen ulkoilureitin avajaistilaisuutta on tarkoitus viettää marraskuussa.

Kouvolan Repoveden kansallispuiston lähialueen ulkoilumahdollisuudet monipuolistuvat uuden ulkoilureitin myötä. Repoveden alueelle valmistuu uutta metsäpolkua yhteensä noin 12 kilometriä.

Uudet ja vanhat reitit muodostavat kaikkiaan reilun 20 kilometrin mittaisen Reporeitin, joka kulkee Etelä-Savon Mäntyharjulta Repoveden kansallispuistoon. Reitti alkaa Etelä-Savon rajalla sijaitsevasta Mouhun kylästä ja haarautuu sieltä Orilammelle ja Riuttaan.

Parhaillaan uudella Reporeitillä tehdään kunnostus- ja uusintalinjaustöitä.

Reittien rakentamisessa ja kunnostamisessa on huomioitu myös maastopyöräilijät ja talviliikuntamahdollisuudet.

– Uusi reitti on suunniteltu monikäyttöiseksi, jotta alueelle saataisiin enemmän muitakin liikkujia kuin vaeltajia. Entinen reitti kiersi niin jyrkissä kallioissa, että esimerkiksi maastopyörillä ja erämaasuksilla olisi ollut vaarallista liikkua, Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Kinnunen kuvailee.

Elo-syyskuun aikana pystytetään kaksi uutta taukopaikkaa Pitkälammelle ja Murjanvuorelle.

Reporeitin suunnittelussa on huomioitu esimerkiksi maastopyöräilijät. Mikko Vaurula

Maastopyöräilijöitä yhä enemmän

Repoveden alueen ulkoilijoiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Viime vuonna Repoveden kansallispuisto ylitti 134 000 kävijän määrän.

Ulkoilijoista yhä useampi liikkuu maastopyörillä, minkä takia Reporeitin rakentamisen lähtökohtana on maastopyöräilyn ja ympärivuotisen käytön mahdollistaminen.

Uuden reitin on tarkoitus houkutella vaeltajien lisäksi esimerkiksi maastopyöräilijöitä ja erämaasuksilla hiihtäjiä. Mikko Vaurula

Toiminnanjohtaja Jukka Kinnusen havaintojen mukaan suurin osa Reporeitin käyttäjistä on nimenomaan maastopyöräilijöitä.

Tämän takia hankkeen yhteydessä Reporeitiltä on poistettu kaikki vanhat pitkospuut.

– Pitkospuut ovat maastopyöräilyn kannalta ongelmallisia, koska märkinä ne ovat liukkaita kumisen pyörän alla. Reitti on siirretty kuivalle maalle mahdollisimman paljon, mutta kohtiin, jotka kulkevat kosteikon yli, on tehty maavallit, Kinnunen kertoo.

Repoveden kansallispuiston suosituin harrastus on kuitenkin edelleen kävely, ja alueella patikoidaan kävijöiden toimesta noin 1,5 miljoonaa kilometriä (siirryt toiseen palveluun) vuodessa.

Uusi ympyräreitti Repoveden kansallispuiston ympäri

Reporeitti-kunnostushanke jatkaa vuonna 2014 Mäntyharjulta aloitettua ulkoilureitin kunnostamista. Reittiä on pyritty siirtämään metsäteiltä maastoon metsänomistajien sallimissa rajoissa.

Varsinaiset käytännön toimet alkoivat koneellisilla maastotöillä kesäkuussa. Lisäksi alueella tehdään kesän aikana muun muassa siltojen rakentamista ja asennustöitä.

Metsäpolun varrelle tulee siltoja helpottamaan kulkua maastossa. Mikko Vaurula

Uudet reittiopasteet tulevat syyskuun tienoilla ja viimeistelytöitä jatketaan vielä syksyyn saakka.

Repoveden alueen reitti jakautuu Haimijärventiellä Orilammen läntiseen haaraan ja Riutan itäiseen haaraan, jota pitkin pääsee suoraan Repoveden kansallispuistoon. Tämä reitti mahdollistaa uuden noin 40 kilometrin mittaisen ympyrälenkin Repoveden kansallispuiston ympäri myös maastopyöräilijöille.

– Tämä meidän tekemä pohjoinen lenkki liittyy Repoveden kansallispuistoon ja kiertää siellä Saarijärven, Tervalammen ja Ketunlossin kautta takaisin Orilammelle. Lisäksi tässä on liittymäura Mäntyharjun reitistöön eli Reporeitti-hanke yhdistää kaksi ulkoilureitistöä yhteen, Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Kinnunen kertoo.

Uusi reitti on jo nyt kulkukelpoinen, mutta varsinaiset avajaiset on tavoitteena pitää marraskuussa.

– Reittiä pystyy kyllä kulkemaan jo, mutta varovainen täytyy olla, koska sitä ei ole vielä viimeistelty. Tavoitteena on, että hankekansio menee kiinni, kun marraskuu koittaa. Silloin olisi tarkoitus viettää avajaisia, Kinnunen huomauttaa.

Uusi reitti on kulkukelpoinen, mutta opasteet polulle tulevat myöhemmin syksyllä. Mikko Vaurula

Hintalappu reitille yli 107 000 euroa

Reporeitti-hankkeen pääasiallinen rahoitus on saatu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Ely-keskukselta ja kolmasosa on tullut Kouvolan kaupungilta. Kokonaisbudjetti hankkeelle on yli 107 000 euroa.

Hankkeessa on mukana 11 maanomistajaa, joista isoimmat ovat UPM-Kymmene Oyj ja Oy Woikoski Ab. Kouvolan kaupunki solmi sopimukset uuden reitin kulusta maanomistajien kanssa vuosina 2015–2019.

Kymenlaakson virkistysalueyhdistys vastaa Kymenlaakson alueella virkistyskohteiden ja ylimaakunnallisten ulkoilureittien kehittämisestä ja ylläpidosta. Yhdistys on myös laatinut Reporeitin suunnitelman ja vastaa sen toteuttamisesta.

