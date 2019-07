Ranskassa vaaditaan yhä kahta yhtiötä vastuuseen Estonian turmasta 25 vuotta uppoamisen jälkeen – tuomioistuin antaa ratkaisunsa tänään

Estonialta pelastettuja ihmisiä pelastuslautalla, joka on ankkuroitu matkustajalautta Silja Symphonyn kylkeen Utön ulkopuolella 28. syyskuuta 1994.

Ranskalaisen tuomioistuimen on määrä antaa tänään perjantaina tuomio Estonia-aluksen uppoamista koskevassa, pitkään venyneessä oikeudenkäynnissä.

Laivaonnettomuuden uhrien omaiset ja turmasta selviytyneet ovat käyneet oikeutta kahta yhtiötä vastaan: Estonialle laivaluokituksen myöntänyttä Bureau Veritasia ja aluksen rakentanutta Meyer-telakkayhtiötä.

Tapausta on käsitelty tuomioistuimessa Pariisin esikaupungissa Nanterressa, koska Bureau Veritas on ranskalainen yhtiö. Se teki Estonialle merikelpoisuustarkastuksia aluksen rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Meyer on puolestaan saksalainen varustamo.

1 116:ta omaista ja selviytyjää edustavat yhdistykset vaativat noin 40 miljoonan euron korvauksia psykologisista haitoista. Turmasta selviytyneet perustelevat vaatimusta lähestyvän kuoleman aiheuttamalla tuskalla, kertoo yksi jutun asianajajista, Maxime Cordier uutistoimisto AFP:lle.

AFP:n haastatteleman Cordier'n mukaan (siirryt toiseen palveluun) aluksen suunnittelussa ja käytössä on tehty virheitä, joiden tekijät on saatava vihdoin vastuuseen.

Tapaus on pyörinyt ranskalaisen oikeusjärjestelmän rattaissa niin kauan, ettei osa kantajista edes tiennyt sen olevan enää käsittelyssä. Omaisten edustajat nostivat kanteen vuonna 1996, mutta tapauksen ottamisessa oikeuslaitoksen käsiteltäväksi kesti yli 20 vuotta.

Keulavisiiri jälleen keskiössä

Huhtikuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä ovat olleet osallisina myös laivanvarustamot Estline ja Tallink. Le Point -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) Bureau Veritas -luokitusyhtiö toivoo saavansa niiltä rahaa mahdollisiin vahingonkorvauksiin.

Laivaluokittaja Bureau Veritasin näkemys on, että Estline ja Tallink eivät olleet ilmoittaneet sille joistain aluksen vioista. Bureau Veritasin asianajajan mukaan laivaluokittajalle ei ollut kerrottu esimerkiksi puutteista Estonian keulavisiirin huollossa. Le Point kertoo, että Estline ja Tallink kiistävät tehneensä virheitä.

Estonian keulavisiiri irtosi turmayönä rajun aallon voimasta ja vesi pääsi virtaamaan autokannelle, minkä jälkeen alus upposi nopeasti. Turmaa tutkinut komissio totesi loppuraportissaan, (siirryt toiseen palveluun) että keulavisiirin kiinnitykset olivat liian heikkoja.

Estonia upposi rajussa myrskyssä syyskuun lopussa 1994 matkalla Tallinnasta Tukholmaan. Laivalla oli yhteensä 989 ihmistä, joista 852 kuoli.

Osa uhrien omaisista ja selvinneistä sai pian turman jälkeen 130 miljoonan euron korvaukset aineellisista vahingoista Estline-lauttayhtiöltä.

