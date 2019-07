Miljoonien arvoinen jugendlinna vedettiin pois aktiivisesta myynnistä – asiakkaat löysivät venäläisen prinssin entisen asunnon myynti-ilmoituksen myötä

Ruokolahdella sijaitseva Rantalinna on erottuva ja vaikuttavan näköinen rakennus.

Ruokolahdella sijaitseva Rantalinna on erottuva ja vaikuttavan näköinen rakennus. Ville Toijonen / Yle

Rantalinnan omistaja haluaa vielä katsoa, jatkuuko hotellin piristyminen. Rantalinna on myynnissä yli kuuden miljoonan euron hintaan.

Tästä on kyse Ruokolahdella sijaitseva Rantalinna-niminen jugendlinna ehti olla myynnissä vuoden verran.

Nyt asiakasmäärä on kasvanut niin, että omistaja on keskeyttänyt Rantalinnan aktiivisen myynnin.

Aiemmin Rantalinnan yhteyteen suunniteltu kylpylähanke on yhä voimissaan.

Remontoidun päärakennuksen lisäksi Rantalinnan tontilla on muun muassa entinen tohtorinhuvila, rantasaunoja sekä historiallinen uimahuone.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, Ruokolahdella sijaitsevan jugendlinnan Rantalinnan aktiivinen myynti on lopetettu. Saimaan rannalla sijaitseva, vuonna 1912 valmistunut Rantalinna ehti olla myynnissä vuoden verran.

Hotelliliiketoiminta jugendlinnassa oli osoittautunut vaikeaksi ja linnan pietarilainen omistaja, liikemies Ramis Deberdejev kertoi, että hän haluaa Rantalinnan sijaan keskittyä muihin bisneksiinsä.

Yksi Rantalinnan aktiivisista vuokraajaryhmistä ovat venäläisperheet. Tommi Parkkinen / Yle

Rantalinnan ensimmäinen asukas oli myös venäläinen, prinssi Aleksander Oldenburg.

Jugendlinna alkoi kuitenkin kiinnostaa asiakkaita, sen jälkeen kun linna tuli taas julkisuuteen myynti-ilmoituksen yhteydessä vuosi sitten.

Rantalinnan hotellivastaava Aljona Kähar kertoo käyttöasteen parantuneen, sillä yritykset ovat aktivoituneet järjestämään Rantalinnassa tapahtumia. Kalenteria täyttävät myös yksityisten ihmisten hääjuhlavaraukset.

– Hääjuhlia järjestävät erityisesti suomalaiset, ja erityisesti eteläkarjalaiset parit. Hääjuhlia on myyty jo pitkälle eteenpäin, Kähar kertoo.

Myös venäläisperheet ovat innostuneet varaamaan huoneita aiempaa aktiivisemmin.

– Huoneen hinta on 1 500 euroa yöltä, eli toki se on hieman kallis. Mukaan kuuluu kuitenkin koko hotellin käyttö. Henkilökuntamme on myös paikalla. Saamme tällaisia huonevarauksia juuri erikoistilauksia eli esimerkiksi juhlia varten, Kähar sanoo.

Rantalinna kuuluu niiden arvokiinteistöjen joukkoon, joita varakkaat venäläiset alkoivat ostaa Suomesta kymmenen vuotta sitten. Odotukset olivat korkealla, mutta ruplan romahduksen jälkeen Rantalinna on monien muiden kiinteistöjen ohella kärsinyt vajaakäytöstä.

Rantalinna on remontoitu alkuperäistä tyyliä kunnioittaen. Tommi Parkkinen / Yle

Kylpylän menestymistä selvitetään

Museoviraston ohjeiden mukaisesti remontoidussa Rantalinnan päärakennuksessa on 13 hotellihuonetta, oleskelutilat ja alakerran ravintola.

Päärakennuksen lisäksi Rantalinnan tontilla sijaitsevat muun muassa entinen tohtorinhuvila, yksityinen kappeli, kaksi rantasaunaa, kesäpaviljonki ja uimalaiturit sekä historiallinen uimahuone.

Rantalinnaan on aiemmin suunniteltu kylpylää ja vanhaa suunnitelmaa ei ole täysin kuopattu. Rantalinnalla on runsaan yhdeksän hehtaarin tontille lupa kylpylälle, joka rakennettaisiin osittain maan alle.

– Päätös kylpylästä tehdään seuraavien parin vuoden kuluessa, kun Rantalinnan suosion jatko selviää, Kähar kertoo.

Rantalinnan omistaja liikemies Ramis Deberdejev osti Rantalinnan vuonna 2008. Deberdejev sanoi jo aiemmin, että jos ostajaa ei löydy, hän olisi valmis toteuttamaan kylpylän itse.

Hääsviitin käyttöaste on noussut, kun hääparit ovat löytäneet Rantalinnan. Yle

Rantalinnasta on pyydetty kuusi ja puoli miljoonaa euroa. Kulut eivät rajoitu rakennuksen hintaan, sillä esimerkiksi nykyiset öljy- ja sähköjärjestelmät syövät rahaa.

Rakennus ja tilukset ovat edelleen hiljaisessa myynnissä. Ostajaa tavoitellaan erityisesti Venäjältä, mutta myynnillä ei siis ole tässä vaiheessa kiire.

– Voi olla, että Rantalinna jääkin tämän hetkiselle omistajalleen. Haluamme vielä katsoa mahdollisuuksiamme, Rantalinnan hotellivastaava Aljona Kähar sanoo.