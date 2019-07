Tiedätkö mitä tehdä, jos mehiläsparvi pölähtää pihaasi? Parvia liikkuu poikkeuksellisen paljon tänä kesänä

Parveiluun vaikuttavat sääolosuhteet sekä mehiläishoidon suosion kasvu. Parvien kiinniottajilla on pitänyt kesällä kiirettä.

Hannu Luukisen puhelin on soinut tänä kesänä vilkkaasti. Ja kun puhelin soi, on soittajalla ollut usein suuri huoli.

Limingassa asuva Luukinen on mehiläistarhaaja ja Suomen Mehiläishoitajain Liiton hallituksen puheenjohtaja, mutta myös yksi monista tarhaajista, jotka ottavat kiinni karanneita mehiläisparvia.

Parvia on ollut tänä kesänä koko maassa liikkeellä poikkeuksellisen paljon, kertoo Suomen Mehiläishoitajain Liiton mehiläishoidon neuvoja Maritta Martikkala, mutta muistuttaa samalla, että vuosittainen vaihtelu on suurta.

Syitä runsaalle parveilulle on monia.

Alkukesän suotuisa sää antoi vauhtia mehiläispesien nopealle kehitykselle ja parveiluinnolle. Lämmin kevät ja pajun hyvä kukinta saivat pesät vahvistumaan nopeasti, mutta sen jälkeen tullut kylmempi jakso pysäytti medenkeruun. Kun sää taas muuttui lämpimämmäksi, alkoi myös parveilu.

Hannu Luukisen autossa on paljon tavaraa. Suojapuku, tikkaat, parven kiinniottoastia ja pesätarpeet ovat eniten käytetyt varusteet. Hanna Juopperi / Yle

Sään lisäksi myös harrastuksen suosion kasvu on voinut vaikuttaa parvien määrään. Luukisen mukaan Suomessa on enemmän pesiä kuin koskaan, ja myytävästä pesäkalustosta on ollut hetkittäin pulaa. Uudet tarhurit eivät aina myöskään hallitse kaikkia konsteja parveilun ehkäisemiseksi.

– Parveilu on pari vuotta ollut vähäisempää, mutta kyllä tämä kesä on ollut kokeneellekin tarhurille työläs, Luukinen pohtii.

Mehiläishoidon neuvojan Maritta Martikkala korostaa mehiläishoitajan kokemuksen merkitystä. Pesää on osattava lukea, ja esimerkiksi lisätilan oikea-aikainen antaminen on tärkeää, sillä ahtaus on yksi tekijä, joka saa mehiläiset suunnittelemaan parveilua.

Pyydystys kannattaa jättää ammattilaiselle

Kun parvi ilmestyy pihamaalle, se on vaikuttava näky. 10 000–15 000 tuhannen mehiläisen parvi voi säikäyttää pahemman kerran.

Parveilu on mehiläisten luontainen tapa lisääntyä. Mehiläisyhteiskunta jakautuu kahtia, kun pesä tekee itselleen uuden emon ja vanha emo lähtee etsimään uutta pesää parven mukana.

Mehiläistarhauksessa ei kuitenkaan haluta mehiläisten parveilevan vapaasti, vaan tarhaaja pyrkii jakamaan pesät hallitusti etukäteen.

Jos parvi ilmestyy pihaan, on viisainta soittaa mehiläistarhaajalle, joka voi tulla hakemaan parven talteen. Lista parvia kiinniottavista tarhaajista löytyy Suomen Mehiläishoitajain liiton sivuilta.

Suojapuvulla varustettu tarhaaja voi parhaimmillaan napata parven talteen muutamassa minuutissa, Hannu Luukinen sanoo.

– Maallikon ei kannata yrittää myrkyttää, savustella eikä hätyytellä parvea. Tilanteesta selviää helpoimmin, kun pyytää ammattilaisen paikalle.

Mehiläistarhaajat eivät saa palkkiota parvien hakemisesta, mutta pelastetusta ja laatikkoon saadusta parvesta voi saada lisäpesän omaan tarhaan.

Siikajoen Paavolan kylästä tulleen hälytyksen perusteella parvi oli viihtynyt savupiipussa. Sen ympärillä pörräsi tiedustelumehiläisiä, mutta varsinaista parvea ei enää näkynyt. Mehiläistarhaaja Hannu Luukinen viritti paikalle houkutuspesän. Hanna Juopperi / Yle

Mehiläisparven kiinniottamisesta puhutaan myös laissa, ja laki mehiläisistä on lähes kolmesataa vuotta vanha. Hannu Luukisen mukaan se on peräisin Ruotsin vallan ajalta, vuodelta 1734. Parven kiinniottajalla on lain mukaan yllättävänkin suuria oikeuksia.

Esimerkiksi puun, johon parvi on asettunut, saa kaataa, jos se ei ole rauhoitettu tai hedelmäpuu. Tietoja siitä, onko lakia enää viime vuosien aikana sovellettu, ei esimerkiksi Maritta Martikkalan korviin ole kuulunut.

