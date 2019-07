Burmalaiset keräsivät vuosikausia rahaa buddhalaisluostarin perustamiseksi Savoon – munkki Ven Pannasami: "Me tavoittelemme myös suomalaisia"

Kuopion Syvänniemellä sijaitsevalta katetulta terassilta kuuluu tasainen vuororukous. Paikalla on useita kymmeniä ihmisiä, lapsia, naisia ja miehiä, jotka kaikki ovat asettuneet polvilleen kullanvärisen Buddhan patsaan eteen.

Patsaan edusta on täynnä kukkia ja kynttilöitä, joita ihmiset ovat tuoneet Buddhan patsaalle. Sitä ennen ihmiset ovat kiertäneet terassin ja sen takana olevan keltaisen omakotitalon kolmesti ympäri.

Kuopion burmalaisyhteisöön kuuluu kolmisensataa ihmistä, joista satakunta on buddhalaisia. Sami Takkinen / Yle

Omakotitalo on uusi buddhalainen Ratanasukhan luostari, jossa on meneillään Kuopion burmalaisyhteisön waso pan -juhla.

– Me buddhalaiset tarvitsemme buddhalaisen luostarin, jotta voimme saada lisää tietoa buddhalaisuudesta, selittää kuopiolainen Wine Wine.

Burmalaisyhteisö joutui aiemmin vuokraamaan kokoontumistilat aina erikseen. Nyt Wine Wine toivottaa luostariin tervetulleeksi myös buddhalaisuudesta kiinnostuneet suomalaiset.

– Tänne voi tulla ja esittää kysymyksiä buddhalaisuudesta.

Viiden vuoden keräys

Suomessa on arviolta 10 000 buddhalaista, joilla on nelisenkymmentä eri yhteisöä.

Suomen buddhalaisen unionin puheenjohtajan Irma Rinteen mukaan kaikilla maahanmuuttajayhteisöillä on oma temppeli, joka on samalla luostari. Thaiyhteisöllä esimerkiksi on temppeli Nurmijärvellä ja vietnamilaisilla Turussa, Vantaalla ja Keravalla.

Ratanasukhan luostarin perustamiseen Kuopiossa ovat osallistuneet eri puolilla maata asuvat burmalaiset eli nykyisestä Myanmarista tulleet. Rahaa on kerätty viiden vuoden ajan siten, että perheettömät ovat antaneet luostarirahastoon kuukausittain viisitoista euroa ja perheet kaksi kertaa enemmän.

Kuopiolaiset Wine Wine ja Chu Chu Kyaw osallistuivat burmalaisyhteisön waso pan -juhlaan Karttulassa. Sami Takkinen / Yle

Kuopiolaisen Chu Chu Kyawin mukaan lopputulos on hyvä. Hän on Wine Winen tavoin viime kevään ylioppilas.

– Minusta on tärkeää, että voin Suomessa kokea jotain omasta kulttuurista ja uskonnosta, Kyaw toteaa.

"Kaikki ovat tervetulleita"

Luostarin sielu on englantia puhuva, tohtoriksi väitellyt burmalainen munkki Ven Pannasami, jonka tehtävänä on opettaa ja kertoa buddhalaisuudesta.

– Me tavoittelemme kaikkia. Ei ainoastaan burmalaisia, vaan myös suomalaisia. Kaikki ovat tervetulleita, Pannasami hymyilee.

Munkki asuu luostarissa toistaiseksi yksin. Entisestä olohuoneesta on tehty vierashuone, jossa on tavallisesti esillä terassille väliaikaisesti sijoitettu Buddhan patsas.

Luostarin apotin Ven Pannasamin tehtäviin kuuluu kertoa Buddhan opetuksista. Sami Takkinen / Yle

Huoneen kirjahyllyssä on suuri määrä kirjoja, jotka sisältävät Buddhan opetuksia alkuperäisellä paalin kielellä.

– Kokoelma ei ole vielä täydellinen. Keräämme kirjoja pikkuhiljaa, Ven Pannasami sanoo.

Talosta löytyy myös sauna, mutta sen munkki jättää mielellään väliin.

– Olen täällä yksin. Kun olen ikävystynyt, en halua saunaan.

Suomalaismunkkeja Syvänniemelle?

Burmalaisyhteisölle oma munkki on välttämätön. Luostaria ylläpitävän Buddha Dhamma Ramsi -yhteisön sihteerin Win Zayyarin mukaan munkkia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun joku kuolee.

– Jos meillä ei ole Suomessa munkkia, hänet pitää hakea Burmasta. Siitä tulisi aika paljon kustannuksia, sillä meidän olisi kustannettava hänelle lentoliput ja ruoka.

Ratanasukhan luostari edustaa buddhalaisuuden theravada-suuntausta. Sami Takkinen / Yle

Luostarin apotti Ven Pannasami on syyskuussa lähdössä loppuvuodeksi takaisin Myanmariin. Hän haluaisi saada luostariin avukseen toisen munkin, sillä buddhalaisyhteisö kasvaa, eikä yhden munkin aika enää riitä kaikkeen.

Entä voisiko Syvänniemen luostarissa olla joskus tulevaisuudessa myös suomalaisia munkkeja?

– Jos he haluavat työskennellä kanssani, he ovat tervetulleita, Pannasami rohkaisee.

Naapurit toivottavat luostarin tervetulleeksi

Nyt luostarissa valmistaudutaan viikonloppuna vietettäviin virallisiin avajaisiin, joihin odotetaan satoja buddhalaisia ympäri maata.

Juhliin on tulossa Suomen ulkopuolelta myös munkkeja ainakin Ruotsista, Norjasta ja Britanniasta.

Luostaria vastapäätä asuvaa Matti Partasta uudet naapurit eivät hätkähdytä.

– Mukavaa, että tänne kylälle tulee lisää elämää, hän virnistää.

Matti Partanen on käynyt opettamassa naapureille raivaussahan käyttöä. Sami Takkinen / Yle

Partasen mukaan naapurit ovat ahkeria ja iloisia ihmisiä. Hän on myös itse aikoinaan käynyt työkomennuksella Burmassa, eli nykyisessä Myanmarissa.

Uusien naapureiden luona Partanen on sen sijaan toistaiseksi käynyt vain kerran.

– Kävin neuvomassa raivaussahan käyttöä. Se oli heille ilmeisesti vähän tuntemattomampi väline.