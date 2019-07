Viron ja Latvian viinaverotaistelu näkyy myös Tallinnan-laivoilla – "Kuluttajat hyötyvät"

Viron ja Latvian välinen viinaveronokittelu sai uusia kierroksia keskikesällä. Ensin Viro laski alkoholiveroaan 25 prosenttia heti heinäkuun alussa. Ei mennyt kuin viikko, kun Latvia päätti laskea omaa veroaan 15 prosentilla.

Suomenlahtea edestakaisin kyntävät laivayhtiöt eivät jääneet odottamaan sormi suussa, miten kahden maan viinataistossa käy.

Esimerkiksi Tallink Silja vastasi huutoon ja kertoi heinäkuussa laskevansa lähes 700 alkoholituotteen hintoja heinäkuussa. Laivayhtiöt käyttävät Viron valmisteverotusta alkoholin hinnoittelussaan.

Ensimmäiset merkit vaikutuksista ovat nähtävillä.

– Alustavat myyntiluvut alkoholin suhteen näyttävät hyviltä. Meillä on muutenkin vilkkain matkustuskuukausi meneillään:laivat ovat täysiä ja ihmiset tekevät paljon ostoksia. Vielä on vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, mikä johtuu hintojen alennuksista ja mikä korkeasta sesongista, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Suomen hallitus suunnittelee alkoholiveron nostoa samaan aikaan kun Viro ja Latvia painavat hintoja alas. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Hänen mukaansa alkoholin hinnanalennusten todelliset vaikutukset nähdään luultavasti vasta syksyllä, kun huippusesonki on ohi ja normaali arki palaa.

Nöjd uskoo, että moni suomalainen ei välttämättä tiedä, että alkoholin hinta on muuttunut, jos ei ole kovin valveutuneesti seurannut uutisointia.

– Varmasti on se porukka, joka on tästä tilanteesta hyvin perillä, ja sitten on niitä, joille alennukset eivät merkitse mitään. He kyllä huomaavat, että tuote on halvempi laivalla kuin maissa.

Viking Line: Viron veronalennus pitää laittaa oikeaan perspektiiviin

Myös Tallink Siljan kilpailija Viking Line hilasi vajaan 200 alkoholituotteen hintoja alaspäin Viron veroalennuksen aikaan heinäkuun alussa.

Viking Linen markkinointijohtaja Kaj Takolander sanoo, että alkoholin myynti kesällä on pysynyt suunnilleen samoissa luvuissa kuin vuosi sitten. Mitään suurta ostoryntäystä ei ole havaittavissa.

– Tulemme näkemään plusmerkkisen myynnin meidän laivoilla kesällä, mutta se on vaatimatonta kasvua. Kilpailu Helsingin ja Tallinnan välillä on todella kovaa asiakkaista. Se on kuluttajien etu, koska kilpailu pitää hinnat alhaalla.

Alkoholijuomien matkustajatuonti nousi nykyisiin mittasuhteisiin 2000-luvun alussa. Juha-Matti Mäntylä / Yle

Takolander muistuttaa, että Viro on parin vuoden aikana lähinnä nostanut radikaalisti alkoholiverotustaan ja sitä kautta hintoja.

Hänen mukaansa alkoholijuomien valmistevero on loppujen lopuksi pieni osuus hinnan muodostuksessa ja nyt tehty veronalennus on vaatimaton.

– Oluttölkin kohdalla puhutaan noin kymmenen sentin laskusta hinnassa. Kymmenen senttiä ei vielä vallankumouksesta tee.

Kokenut markkinointijohtaja on huomannut vuosien aikana, että alkoholin merkitys Baltian matkailussa on vähentynyt.

– Ihmisillä on paljon muita motiiveja matkustaa Viroon kuin alkoholi. Jos parikymmentä vuotta sitten Viron matkailu on ollut votkaturismia, niin nyt maa on enemmän perhematkailukohde.

Samaa mieltä ollaan Tallink Siljalla.

– Olemme tutkineet asiaa, jaylivoimaisesti selkein syy laivalle lähtöön on irtiotto arjesta. Hyvin harvalla perimmäinen syy matkaan on alkoholin ostaminen, kuvailee viestintäjohtaja Marika Nöjd.

