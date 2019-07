Suuret talousmediat ennakoivat IMF:n pääjohtajaa: Olli Rehn neljän parhaan joukossa

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n seuraavan pääjohtajan valinnassa ehdokaskaarti on kutistunut neljään nimeen, kirjoittaa Wall Street Journal. Lehden mukaan kärkiehdokkaiden joukossa on Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Muut esillä olleet nimet ovat eurooppalaisten lähteiden mukaan Hollannin entinen valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloem, euroryhmän nykyinen puheenjohtaja ja Portugalin valtiovarainministeri Mario Centeno sekä Espanjan talousministeri Nadia Calvino.

The Financial Times -lehti puolestaan kertoo (siirryt toiseen palveluun), että Euroopan investointipankin EIP:n varapääjohtaja Alexander Stubb on edelleen mukana ehdokasjoukoss. The Financial Timesin mukaan on mahdollista, että Stubb on kärkiehdokkaiden joukossa Dijesselbloemin sijasta.

Aiemmin esillä ollut Britannian keskuspankin pääjohtaja Mark Carney ei sitä vastoin ole enää kärkikahinoissa mukana.

Nykyinen pääjohtaja Christine Lagarde siirtyy Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi.

Valinnoista on keskusteltu eurooppalaisten G7-maiden valtiovarainministerien kesken. Ryhmän valtiovarainministerit ovat olleet koolla Ranskan Chantillyssä. IMF:n johtopaikka on epävirallisesti mutta perinteisesti ollut läänitetty Euroopalle.

WSJ:n mukaan Dijsselbloemin ehdokkuus voi kaatua siihen, että hänen tiukka linjansa euroryhmän johdossa ärsytti eteläisiä euromaita. Centeno ja Calvino ovat etelässä suositumpia. Rehnin ehdokkuus voisi saada enemmän tukea pohjoisilta euromailta, kuten Saksalta.

IMF:n sääntöjen mukaan pääjohtaja ei saa olla nimittämishetkellään yli 65 vuotta vanha.

