Britannian budjettitoimisto: Brexit ilman sopimusta toisi äkillisen talouslaman

Britannian talous supistuu kaksi prosenttia seuraavan vuoden aikana, jos maa eroaa Euroopan unionista ilman erosopimusta ja siirtymäaikaa.

Ennusteen on laatinut puolueettomasti toimiva Budjettitoimisto (The Office for Budget Responsibility, OBR) Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n talouslukujen perusteella.

Toimiston mukaan seurauksena olisi talouslama, jonka takia valtion olisi lainattava rahaa huomattavasti aiempaa enemmän. Toimisto arvioi, että lisävelan tarve olisi ensi vuodesta alkaen 30 miljardia puntaa eli 33 miljardia euroa vuodessa.

Viidessä vuodessa valtionvelka kasvaisi 12 prosenttia.

Talouden heikkeneminen johtuisi ennen muuta siitä, että Britannia joutuisi maksamaan viennistään EU-alueelle neljän prosentin tullia.

– Kasvanut epävarmuus ja heikkenevä luottamus vähentävät investointeja samaan aikaan, kun kaupan esteet vähentävät vientiä. Yhdessä nämä työntävät talouden lamaan, jossa omaisuuden arvot ja punnan kurssi laskevat nopeasti, OBR:n ennusteessa todetaan.

Verotulojen lasku olisi huomattavasti suurempi kuin maan saama hyöty EU:n maksuosuuksien lakkaamisesta.

OBR huomauttaa myös, että maan pääministerin paikasta kilpailevat konservatiivipoliitikot Boris Johnson ja Jeremy Hunt ovat kumpikin tehneet "ilman kustannusarvioita ehdotuksia veroleikkauksista ja uusista määrärahoista, jotka toteutuessaan todennäköisesti kasvattaisivat valtion velanottotarvetta kymmenillä miljardeilla punnilla".

Britannian on määrä erota EU:sta 31. lokakuuta. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä, että maa tekisi EU:n kanssa erosopimuksen.

OBR:n tehtävänä on antaa puolueettomia arvioita maan budjetin vaikutuksista. Sen on otettava arvioissaan huomioon kaikki tiedossa olevat julkista taloutta uhkaavat tekijät.

Nyt julkaistu arvio sisältyy kaksi kertaa vuodessa laadittavaan raporttiin fiskaalisista riskeistä.

Lähteet: AFP, AP