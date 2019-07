Käytämme ympäristölle vaarallista kosmetiikkaa, joka ei kelpaa edes tavalliseen roskikseen – opettele kierrättämään kylppärin kaapin sisältö oikein

Kodista löytyy paljon kosmetiikkaa, joka on käytössä jokapäiväisessä arjessa, mutta jonka kierrättäminen vaatii vaivannäköä.

Raivoisa painallus, mutta puolillaan oleva hiuslakkapullo ei pihahdakaan. Tavaraa pullossa on, mutta suutin on tukossa. Suuttimen huuhtelu veden alla tai muut vippaskonstit eivät tuota toivottua lopputulosta, joten ei auta muu, kuin hyväksyä väistämätön. Painepakkaus on roskiskamaa, lakkoineen kaikkineen.

Tavallisen kuivajätteen keskelle hiuslakkapullolla ei kuitenkaan ole mitään asiaa.

En tiedä miten hiuslakat yms. kosmetiikka pitäisi kierrättää, siksi joutuvat sekajätteeseen. Pyrin käyttämään tuotteet loppuun, mutta osa aina vanhenee ja menee sisältöineen roskiin. Kauneusvinkit-kanavan käyttäjä

– Kuivajätteet päätyvät nykyään poltettavaksi jätevoimaloihin ja siellä ne ovat ihan oikeasti aiheuttaneet räjähdys- ja tulipalovaaratilanteita. Väärin lajitellut aerosolit ovat painepakkauksia. Siellä on sisällä herkästi syttyvää ainetta, kertoo asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan Jätehuollosta.

Jos purkki on täysin tyhjä, voi pullon suuttimen irrottaa muovinkeräykseen ja itse purkin sijoittaa metallinkeräykseen. Hiuslakan lisäksi painepakkauksissa myydään muun muassa deodorantteja, muotovaahtoja ja muita hiustuotteita.

Pakkaus on varmuudella tyhjä, kun purkki ei päästä pihaustakaan painaessa ja hölskyteltäessä.

Miten kosmetiikka kuuluu kierättää?

Selvitimme, miten kosmetiikasta syntyvät jätteet tulee kierrättää. Kysyimme myös kosmetiikan käyttäjiltä, miten tunnollisia kierrättäjiä he ovat.

Vastaukset kerättiin Jodel-viestipalvelun kauneusvinkit-kanavalta. Kanavalla tuhannet kosmetiikkaan ja meikkeihin vihkiytyneet vaihtavat ahkerasti kauneusvinkkejä.

Metallinkeräys: Varmuudella tyhjät metalliset painepakkaukset, pinsetit ja ripsentaivuttimet.

Kynsilakka kuuluu vaarallisen jätteen keräykseen. Silva Laakso / Yle

Iholle, mutta ei roskikseen

Kylpyhuoneen kaapista löytyy lukuisia purkkeja, joiden sisältöä läträämme huoletta iholle, hiuksiin ja kynsiin. Moni purkki kuitenkin on käytöstä poiston jälkeen vaarallista jätettä.

Niistä tulee ongelma, josta ei pääse eroon oman taloyhtiön jätekatoksessa. Vaarallinen jäte luokitellaan ihmiselle ja ympäristölle haitalliseksi, ja sellaisia ovat esimerkiksi hiuslakat, partavaahdot, kynsilakat ja hajuvedet.

Aivan vaivatonta vaarallisen jätteen kierrättäminen ei ole, sillä keräyspisteet sijaitsevat useimmiten keskustojen ulkopuolella sijaitsevilla lajitteluasemilla.

Tiedän miten pitää kierrättää ja jos en ole varma, niin etsin tiedon. Pyrin täyttämään tuotteet loppuun ennen kuin osan uutta. Jos jokin tuote ei sovi, annan sen eteenpäin mieluummin kuin heitän pois. Kauneusvinkit-kanavan käyttäjä

Jotkut kosmetiikkamerkit ja kosmetiikkaa myyvät kaupat ottavat vastaan omien merkkiensä tyhjiä purkkeja, joita vastaan voi saada ilmaistuotteita tai alennusprosentteja. Ainakin Sokos kertoo verkkosivuillaan ottavansa vastaan myös vanhoja hajuvesiä ja kynsilakkoja.

Lajitteluasemalta vaarallinen jäte päätyy poltettavaksi.

― Meiltä ne lähtevät Riihimäelle Fortumille, jossa ne käsitellään erilaisissa käsittelyprosesseissa. Niistä saadaan hyödynnettyä lämpöenergiaa lämmöksi ja sähköksi, kertoo Mari Ilvonen.

Vaarallinen jäte: painepakkaukset, joissa tuotetta on jäljellä, kynsilakat, kynsilakan poistoaine, muotovaahto, hajuvedet.

Tyhjä hiuslakkapurkki kuuluu metallinkeräykseen, täysi vaaralliseen jätteeseen. Silva Laakso / Yle

Onko kierrättämisellä merkitystä?

Kierrättämisen tarkoitus on säästäää ympäristöä ja vähentää myös jätteiden hävittämisestä aiheutuvaa saastetta.

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston jätehuoltojärjestelmien professori Mika Horttanainen on avannut kierrättämistä esimerkiksi Suomen kuvalehden Energiamurros-blogissa (siirryt toiseen palveluun). Horttanainen havainnollistaa asiaa nelihenkisen esimerkkiperheen kautta. Hän kertoo, että suomalainen tuottaa vuodessa keskimäärin 12 kiloa metallijätettä ja 39 kiloa muovijätettä vuodessa.

Tiedän miten kierrätetään ja pyrin niin tekemään. Kaappeihin jää kaikenlaista, mutta yritän vähitellen käyttää loppuun. En ole kovin nuuka jonkun rasvan päiväyksistä. Mutta hirveästi on kosmetiikkaa. Kauneusvinkit-kanavan käyttäjä

Jos nelihenkinen perhe alkaisi kierrättää vuosittain metallijätteensä, säästäisi se kasvihuonepäästöjä saman verran kuin 1 000 kilometriä autolla ajoa. Se tarkoittaa lähes Helsingin ja Saariselän (1 063 kilometriä) välistä etäisyyttä.

― Jos taas sama keskimääräinen perhe saisi mahdollisuuden kierrättää muovijätteensä (noin 39 kiloa per henkilö) muovin valmistukseen, vähentyisivät kasvihuonekaasupäästöt vastaavasti 1 600 kilometrin vuosittaisen ajomatkan verran.

Muovinkeräys: tyhjät ja puhtaat muovipakkaukset, muoviset kannet ja suuttimet.

Vaarallisen jätteen kierätys vaatii vaivannäköä. Osa kaupoista on onneksi alkanut ottaa vanhoja tuotteita vastaan myös myymälöihin. Silva Laakso / Yle

Muovia, lasia ja muita aineksia

Päivittäiskosmetiikassa on paljon myös tuotteita, jotka hävitetään sekajätteen mukana. Oleellista on usein se, onko tuote tyhjä vai täysi. Tyhjän purkin voi huuhdella ja kierrättää oikeaoppisesti.

Muovinen rasvatuubi kuuluu muovinkeräykseen ja metallikorkki metallinkeräykseen. Puhtaus on tärkeää, sillä likainen tuote voi homehtua, mikä voi vaikuttaa uusiopakkauksen laatuun. Jos kosmetiikkapurkki on hankalasti puhdistettava, on se järkevin viedä kuivajätteeseen.

– Jos kovin paljon alkaa vedellä pesemään, niin se ympäristöhyöty kärsii siitä, sanoo laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo Etelä-Karjalan Jätehuollosta.

Minulla on aina seuraava tuote valmiina, en jotenkin kestä sitä, että jokin tuote on loppu. Kauneusvinkit-kanavan käyttäjä

Kosmetiikkapakkauksissa käytettävä lasi on useimmiten käsiteltyä opaalilasia, joka ei kuulu normaaliin lasinkeräykseen, vaan kuivajätteeseen.

– Lasipurkeissa harvoin on mitään merkintöjä, mutta sellainen nyrkkisääntö on, että keräykseen kelpaavat elintarvikelasit, joissa on ollut syötävää tai juotavaa. Lasin värillä ei ole merkitystä, Ilvonen sanoo.

Kuivajäte: Ripsivärit, luomivärit, huulipunat ja muut meikit. Peilit, likaiset muovipakkaukset, opaalilasiset pakkaukset, vanupuikot.

Paljon kosmetiikkapakkauksia päätyy myös sekajätteeseen. Jos purkki ei ole puhdas, ei sen paikka ole muovinkierätyksessä, vaikka materiaansa puolesta se sinne sopisikin. Silva laakso / Yle

Arvokkaita raaka-aineita

Paljon kosmetiikkaa huuhdotaan myös viemäriin. Vaaralliseksi luokiteltavat nesteet, kuten hajuvedet, eivät viemäriin kuulu. Mutta viemäriin päätyy päivittäin saippuaa, meikkiä ja kuorintavoidetta.

Jätevetenä ne kulkevat jätevedenpuhdistamolle, jossa suurimmasta osasta moskasta hankkiudutaan eroon. Ei kuitenkaan kaikesta, sillä edistyneimmätkään tekniikat eivät pysty puhdistamaan kaikkea jätevettä.

Erityistä huolta luonnolle aiheuttavat haitalliset mikromuovit, joita on myös kosmetiikasta. Suomalaisessa kosmetiikassa mikromuovittomuudesta kertoo Joutsenmerkki.

Hiuslakan osalta selvää, muuten menee sekajätteeseen. Pitäisi perehtyä tähän. Käytän tuotteet loppuun. Kauneusvinkit-kanavan käyttäjä

Mikromuoveja sisältävää kosmetiikaa tullaan tulevaisuudessa myös rajoittamaan. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on suunnitellut EU:n laajuista mikromuovien rajoittamista. Rajoitukset tulevat voimaan asteittain.

Kosmetiikan osuus mikromuovien päätymisestä vesistöön on noin prosentin luokkaa kaikesta mikromuovista. Kosmetiikan sisältämän muovin voi tarkistaa kosmetiikan tuoteselosteesta tai erityisten kännykkäsovellusten avulla.

Moni kosmetiikka sisältää ympäristölle haitallisia mikromuoveja. Niiden käyttöä tullaan tulevaisuudessa rajoittamaan. Silva Laakso / Yle

Alan asiantuntijoilla on selvä näkemys siitä, miksi jokaisen pitäisi kierrättää.

― Nykyään jätteet nähdään arvokkaana raaka-aineena. Kone ei koskaan pysty samaan lajittelutasoon kuin ihminen, muistuttaa asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen Etelä-Karjalan jätehuollosta.

Biojäte: Pumpuli. Huomioi kuitenkin, että esimerkiksi pumpuli, jolla on poistettu kynsilakkaa, kuuluu kuivajätteeseen.