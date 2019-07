SuomiAreenan uusi urheilulaji Ikethon – yritimme laskea, kuinka monta ihmistä Ilkka Kanerva tervehtii 100 metrin matkalla

Turkulaisella Ilkka Kanervalla (kok.) tuli keskiviikkona täyteen 16 000 päivää kansanedustajana. Testasimme Porin SuomiAreenassa, kuinka paljon ihmisiä konkariverkostoituja tuntee.

Radio Suomen lounaissuomalaisessa iltapäivässä kuultiin torstaina, kun Kanerva asettui 100 metrin lähtöviivalle Porin kävelykadulle. Maaliviiva oli Eetunaukiolla.

Moikkauskarkelot selosti Ylen Ari Welling – voit kuunnella selostuksen Yle Areenasta.

– Minulla on sellainen tapa, että mieluummin tervehdin kuin käännän katsettani pois ihmisistä, Ilkka Kanerva sanoo. Johanna Manu / Yle

Toimittaja Welling pohjustaa lähtöä esittämällä laskelman, jonka mukaan Ilkka Kanervan pitäisi tuntea ainakin 16 000 ihmistä. Oletuksena on, että hän on tutustunut edes yhteen uuteen ihmiseen jokaisena päivä kansanedustajanurallaan.

– Tulipa yllättävää matematiikkaa. Ehkä ei joka päivä tutustu sellaiseen uuteen ihmiseen, joka jää muistivarantoon, Kanerva puntaroi.

– Se (tutustuminen uusiin ihmisiin) tulee vähän ryppäissä ja on sattumankauppaa. Luonnollisesti on paljon sellaisia, jotka jäävät vähän ohuemmalle tuntumalle. En ihan allekirjoita tuota sääntöä, että yksi per päivä.

Kanerva arvioi etukäteen, että sadan metrin matkalle matkalle osuu tusinan verran tuttuja.

Heinon pariskunta (kuvassa vasemmalla) on Kanervan hyvänpäiväntuttuja urheilupiireistä Raumalta. Johanna Manu / Yle

Ikethon starttaa. Tervehdyksiä ja nyökkäyksiä alkaa kertyä heti, mutta Kanervan pariskunta etenee pysähtymättä joitakin kymmeniä metrejä.

– Ensimmäiset jutusteltavat, kaksi pariskuntaa, toisella miehellä on punainen pipo. Nyt jutellaan ja naureskellaan, selostaja supattaa.

Mistä yhteydestä Raumalta tulleet Hannu Heino ja Hannele Osmonen-Heino tuntevat Ilkka Kanervan?

– Kyllä melkein täytyy sanoa, että kasvoista tunnetaan. Ilkka tuntee ihan kaikki. Eihän hänkään ole turkulainen vaan Lokalahdelta, sehän on melkein Rauman esikaupunki, Hannu Heino valaisee kohtaamisen jälkeen.

Aika moni tuttavuus on syntynyt urheilun ympäriltä.

Taas edetään moikkaillen, kunnes Kanerva puikahtaa telttaan, Minun kirkkoni -osastolle jutustelemaan. Sillä aikaa pohjatyönsä tehnyt radioselostaja pudottelee triviaa.

Kanervien toukokuussa solmittu avioliitto mainitaan, samoin ministerin arvonimi ja toisaalta myös valinta Suomen turhimmaksi julkkikseksi 25 vuotta sitten.

Salainen kädenpuristus? Puoluetoveri Matti Niiranen on Kanervan puheissa "äijänpätkä". Johanna Manu / Yle

Kanerva kaappasi tutun naisen halaukseen. Johanna Manu / Yle

– Olen jo seonnut laskuissa ihan täysin, mutta tusina oli ihan paperia. Kyllä tässä on jo tullut pari–kolmekymmentä tervehdystä ja tusinan verran ollut juttusilla, selostaja Ari Welling ynnäilee.

Kanervat alkavat jo lähestyä Eetunaukiota. Pikkupoika kiipeilee lastenvaunuissaan. Kanerva käy juttusilla ja varoittelee putoamasta.

Hyväntuulisuus tarttuu monissa kohtaamisissa Kanervan kanssa. Mari Kaunistola on porilainen kokoomusaktiivi. Johanna Manu / Yle

Lyhyenkin kävelymatkan aikana kaupungilla riittää käteltäviä kuin Linnan juhlissa. Johanna Manu / Yle

Taas on aika pistäytyä esittelijöiden pakeille, tällä kertaa Fingridin osastolle. Löytyykö kartalta Lokalahti?

– Siinä on valtakunnalliset voimakartat, katsoin kuinka tarkat ne ovat. Hyvät kartat tuntui pojilla olevan, ajantasaiset, Kanerva kehaisee.

Haastematka on lopuillaan. Kymmeniä tuttuja osui matkalle, mutta tarkkaa lukua ei valitettavasti saatu.

Kanerva kertoo rakastavansa ihmisten kohtaamista. Ajatus keskeytyy, sillä jälleen osuu juttusille tuttuja kasvoja. Nimiä ei äkkiä tule mieleen, asiayhteyksiä kylläkin.

– Muistan sen toisen kaverin urheilun kautta kyllä. Sen hyvin auringossa olleen kaverin persoonan muistan hyvinkin.

Ilkka Kanerva halaa, kättelee, taputtaa olalle ja lähestyy muutenkin ihmisiä välittömän lämpimästi. Johanna Manu / Yle

Kanervan mukaan SuomiAreenassa otetaan rennosti. Ihmisten tapaaminen on kesällä muutenkin aivan toista kuin muulloin, jolloin aikataulut on nakutettu tiukasti kalenteriin.

– SuomiAreenassa kun olet knaftin (vajaan) viikon verran, ei siitä mitään tule, jos olet pönötysasennossa.

Seuraavaksi Kanervan ohjelmassa on tapaaminen ulkoministeriön korkean virkamiehen kanssa. Perjantaina hän on jo lentänyt Ukrainaan johtamaan vaalitarkkailijoita.

– Täällähän tietysti tapaa näiden tapahtumien ulkopuolellakin... Moi, kato! Mitä äijänpätkä, Kanerva tervehtii taas ja ottaa vastaan onnitteluja.

Pitkän miehen nimi muistuu mieleen pienen kaivelun päätteeksi.

– Joo, hän on kokoomusaktiivi, jonka kesämökki on Pyhärannan Rihtniemessä ja hän on Suvi Rihtniemen aviopuoliso... Hän on Niiranen Matti nimeltään, helsinkiläiskaveri, hän on Helsingin kaupunginvaltuutettu muistaakseni.

Mitään erityistä muistitekniikkaa Kanerva ei käytä, mutta arvioi nimi- ja kasvomuistinsa melko hyviksi. Eikä tervehtiminen toisaalta mitään maksa.

– Olen vähän avomielinen ihminen, avoin luonne. Mieluummin tervehdin kuin jätän tervehtimättä. On huonompi tapa, jos joku kokee, että onpas se tullut koppavaksi kun ei edes morjensta.