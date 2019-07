Metsä Fibre aikoo saada biotuotetehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin valmiiksi parissa kuukaudessa

Metsä Fibren suunnitelmissa on saada Kemin biotuotetehtaalle ympäristölupa jo ensi keväänä.

Metsä Fibren suunnitelmissa on saada Kemin biotuotetehtaalle ympäristölupa jo ensi keväänä. Antti Ullakko / Yle

– Me olemme tottuneet tiukkoihin aikatauluihin, sanoo Metsä Fibren YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala.

Metsä Fibren mukaan Kemin biotuotetehtaan ympäristöarvioinnin aikataulu on sen kireydestä huolimatta realistinen. Yhtiö aikoo saada arviointiselostuksen valmiiksi syyskuun puoliväliin mennessä.

Tavoitteena on, että yhtiö saisi ympäristöluvan jo ensi vuoden huhtikuussa.

Metsä Fibren YVA- ja ympäristölupavastaava Kaisu Annala toteaa, että yhtiöllä on kokemusta suurista hankkeista.

Yhtiö toivookin, että Kemin tehtaan YVA- ja lupaprosessi saataisiin vietyä läpi yhtä joustavasti kuin Äänekosken tehtaalla viitisen vuotta sitten.

– Meillähän on Äänekosken biotuotetehtaalta hyvät kokemukset siitä, kuinka joustavasti virkamiehet saivat YVA- ja lupaprosessin menemään läpi, Kaisu Annala sanoo.

Hänen mukaansa Äänekoski oli hyvä esimerkki myös lupaprosessien sujuvoittamisesta.

– Oleellinen asia on, että ympäristövaikutusten arviointi ja lupa ovat rinnakkaisia prosesseja eikä niitä tehdä peräjälkeen. Me olemme tottuneet tiukkoihin aikatuluihin. Useita kymmeniä ihmisiä on tekemässä töitä tämän ympärillä.

ELY: Aikataulu on tiukka, mutta mahdollinen

Yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus huomautti YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossaan Metsä Fibren YVA-menettelyn aikataulun olevan erittäin tiukka.

ELY-keskus esitti myös useita tarkennuksia, jotka Metsä Fibren on huomioitava YVA-selostuksessa. Täysin uutena asiana ELY esitti, että selostukseen on selvitettävä vaikutukset metsän monimuotoisuuteen ja hiilinieluun.

Lapin ELY-keskuksen ylitarkastaja Matti Prakkula sanoo, että YVAn valmistuminen suunnitellussa aikataulussa on silti mahdollisuuksien rajoissa.

– Kyllä se vielä realistinen on, mikäli yhtiö toteuttaa ripeästi ELY-keskuksen vaatimat tarkennukset.