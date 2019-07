Sähköbussit mullistavat paikallisliikennettä nopeasti Ruotsissa ja monissa muissa maissa – Suomessa jumituttiin testausvaiheeseen

Ruotsi ja Norja kiihdyttävät Suomen ohi kaupunkien bussiliikenteen sähköistämisessä. Ruotsin isoista kaupungeista Göteborgissa liikenteeseen tulee ensi vuonna (siirryt toiseen palveluun) 160 sähköbussia ja Tukholma edellyttää pian liikenteensä kilpailutuksessa 200 sähköbussin tuloa.

Pohjoisempana Uumajan liikenteeseen tilattiin viime vuonna 25 sähköbussia. Norjassa Oslo vaatii tänä vuonna niitä liikenteeseen 70.

Suomessa vauhti on ollut rauhallisempaa. Tampereella on ollut kokeilussa viime vuosina neljä Puolasta tullutta sähköbussia. Turussa ja Helsingissä on käytetty kotimaisen Linkkerin valmistamia autoja.

Sähköbussien määrä jää kuitenkin pariin kymmeneen. Syksyllä ja talvella määrä kasvaa, kun Pohjolan Liikenne ja Tammelundin Liikenne tuovat pääkaupunkiseudulle käyttöön yhteensä 37 uutta sähköbussia.

Mutta miksi Ruotsi ja Norja ovat satsanneet kaupunkibussien sähköistykseen Suomea enemmän?

Suomen Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Minna Soininen näkee, että varsinkin Ruotsissa ympäristötietoisuus on ennenkin ollut Suomea edellä.

– Ruotsi on ollut koko ajan edellä bussikaluston ympäristöystävällisyyden miettimisessä. Heillä on ollut biodieselvaatimuksia ja kaasubusseja, ja nyt enenevässä määrin sähköä, Soininen toteaa.

Bussivalmistaja VDL:n kehitysjohtaja Sami Ojamo toteaa, että vielä joitain vuosia sitten Suomi oli läntisiä naapureitaan jopa hieman edellä.

– Suomessa on vähän jääty testaamisen ja kokeilemisen vaiheeseen. Ruotsissa ja Norjassa taas todettiin, että tämä näyttää toimivan muualla, joten hyppäämme osin kokeiluvaiheen yli suoraan normaaliin liikennöintiin, Ojamo miettii.

Hollantilainen VDL on toimittanut sähköbusseja Ruotsiin ja Norjaan, ja Ojamo vastaa niiden myynnistä myös näissä maissa.

– Ruotsissa on viimeisen kahden vuoden aikana todettu, että sähköbusseilla voidaan korvata kokonaan dieselbussien liikennettä ja voidaan ajaa kuten perinteisilläkin busseilla. Uusi tekniikka ei ole siellä enää testaamista ja ihmettelemistä, Ojamo kuvailee.

Sähköä busseihin vain varikolla vai päätepysäkeiltä pitkin päivää?

Ruotsissa sähköbussien liikennettä on kilpailutettu siten, että kilpailutukseen osallistuva yritys lupaa toimittaa myös latausjärjestelmän päätepysäkeille, jos se sellaista aikoo käyttää. Suomessa esimerkiksi HSL on rakentanut pysäkkien latauspaikkoja itse.

Ruotsissa käytössä on niin latausta päätepysäkeillä pitkin päivää, kuin myös koko päivän akkujen varassa liikennöiviä busseja, jotka ladataan vain yöaikaan varikolla.

– Päätepysäkeillä virroittimella muutaman minuutin ladattavat autot sopivat runkolinjoille, joilla on tiheä liikenne vaikka aamuneljästä yöhön saakka. Busseilla voi näin ajaa päivän aikana todella paljon ja esimerkiksi lämmitys hoituu ilman ongelmia kasvavasta sähkönkulutuksesta, Ojamo sanoo.

Pienemmissä kaupungeissa käytetään useammin autoja, jotka ladataan vain yöaikaan varikolla. Näin reittien varrelle ei tarvitse tehdä hinnakkaita latauspaikkoja.

Paikallisliikenneliiton Soininen toteaakin, että suurin mielenkiinto kohdistuu tällä hetkellä lataus- ja akkutekniikan kehitykseen, eli kuinka pitkälle yhdellä latauksella pääsee.

– Siihen katseet alalla nyt kohdistuvat: käytetäänkö virroittimella latausta päätepysäkeillä vai enemmän pelkkää öisin lataamista varikoilla, Soininen toteaa.

Isot Länsi-Euroopan kaupungit innostuneet sähköbusseista

Osa bussivalmistajista näkee, että päätepysäkkien latauslaitteet ovat välivaihe, johon he eivät kehitä kaikkea sähkökalustoa. Pysäkkilatausten sijaan siirrytään suoraan busseihin, joilla voi ajaa koko päivän yhdellä latauksella.

– Muutama vuosi sitten ajateltiin, että busseissa on pienet akut, joita ladataan linjalla ja niillä ajetaan muutama kymmenen kilometriä kerrallaan. Mercedes-Benz taas on lähtenyt siitä, että sähköbussilla voidaan liikennöidä samalla tavalla kuin dieselbussilla, ja sitä ladataan yöllä varikolla, toteaa tuotepäällikkö Juha Mäenpää Vehon linja-autopuolelta.

Mäenpää arvelee, että varikkolatauksen suuntaan ollaan menossa entistä enemmän.

– Mersun sähköbussin akkukapasiteetti riittää nyt reiluun 150 kilometriin, mutta lähivuosina bussiin on tulossa lisää akkukapasiteettia siten, että se riittää 300 ja myöhemmin 400 kilometrin ajoon, Mäenpää kertoo.

Läntisen Euroopan suurissa kaupungeissa mennään paikoin kovaa vauhtia kohti sähköistä bussiliikennettä. Berliinissä sähköbusseihin ja niiden vaatimaan infraan aiotaan käyttää reilun kymmenen vuoden aikana noin 2 miljardia euroa.

Ensi keväänä Berliinissä pitäisi olla liikenteessä noin 140 sähköbussia. Isoja hankintoja on menossa myös esimerkiksi Pariisissa ja Milanossa. Vauhtia tuonee myös EU:n direktiivi, joka edellyttää puhtaan bussikaluston lisäämistä lähivuosina.

Soinisen mukaan Suomessa keskisuurten kaupunkien ratkaisuihin vaikuttaa myös se, että liikennettä on kilpailutettu monessa kaupungissa ensi kertaa vasta viitisen vuotta sitten.

Yhdellä latauksella jopa 300 kilometriä

Mersun sähköbussimalli eCitaro oli Helsingissä koeajossa huhtikuussa. Bussi ajoi osan päivästä Helsingin linjalla 23. Tuon päivän kulutuksen perusteella autolla olisi voinut liikennöidä jopa 211 kilometriä yhdellä latauksella. Testibussissa oli 243 kWh:n akut. Kylmällä säällä ajomatka lyhenee merkittävästi.

Pohjolan Liikenne on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että sille elokuussa tulevat, kiinalaisen bussijätti Yutongin sähköbussit voivat liikennöidä yhdellä latauksella jopa 300 kilometriä. Bussien ilmastointi toimii ilmalämpöpumpulla, pakkasilla lämmitystä tuetaan biopolttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä.

Pohjolan Liikenteen ohella Tammelundin Liikenne tuo elokuussa käyttöön kaksi VDL:n sähköbussia (siirryt toiseen palveluun) Vuosaaren liikenteeseen. Näitä 216 kWh:n akuilla varustettuja autoja ladataan päätepysäkeillä päivän aikana. Täyteen ladatulla bussilla voisi ajaa jopa 150 kilometriä ilman välilatauksia.

Suomalaisyritys Linkkerin valmistamissa sähkölinja-autoissa käytetään 55 kWh:n akkukapasiteettia, ja latausta tehdään päätepysäkeillä.

