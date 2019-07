Sukupuoleen viittaavat sanat siivotaan virkakielestä Yhdysvaltain Berkeleyssä: "manhole" muuttuu "maintenance holeksi"

San Franciscossa sijaitseva Berkeleyn yliopisto on yksi Yhdysvaltojen suosituimmista yliopistoista.

Cheryl Rinzler / Alamy Stock Photo / AOP

Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitseva Berkeleyn kaupunki on päättänyt tehdä suursiivouksen virkakieleen. Ongelmana ei tällä kertaa ole liiallinen virkakielisyys, vaan kielen sukupuolittuneisuus.

Kaupunginvaltuuston ilman vastaväitteitä hyväksymällä päätöksellä sanastosta tehdään sukupuolineutraali, kertoo uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

– Mieskeskeinen sanasto ei vastaa todellisuuttamme, perustelee kaupunginvaltuutettu Rigel Robinson.

– Kielessä on voimaa. Tämä on pieni askel, mutta sillä on merkitystä Robinson painottaa.

Yksi vaihtoon menevistä sanoista on viemäri- tai huoltoaukkoa tarkoittava manhole. Miehen mentävä aukko on jatkossa maintenance hole eli huoltoaukko. Manpower eli miestyövoima on jatkossa kaikkien ihmisten työpanokseen viittaava human effort.

Naista tarkoittavan she-pronominin ja miestä tarkoittavan he-pronominin sijaan Berkeleyn virkahenkilöt käyttävät jatkossa sanaa they eli he.

San Franciscon kupeessa sijaitseva Berkeley tunnetaan varsinkin yliopistostaan.