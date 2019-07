Afganistanilainen naisorkesteri soitti konsertin Slovakiassa – sitten osa naisista katosi

Slovakian poliisi on aloittanut etsinnät löytääkseen neljä afganistanilaisen Zohra-orkesterin jäsentä.

Zohra on Afganistanin ensimmäinen kokonaan naisista koostuva orkesteri. Siihen kuuluu 35 naista ja teini-ikäistä tyttöä.

Orkesteri esiintyi viime lauantaina Trencinin musiikkifestivaaleilla Bratislavan lähellä. Poliisin tietojen mukaan kaikki orkesterin jäsenet palasivat hotelliin, mutta tämän jälkeen neljä heistä katosi jäljettömiin.

Neljästä kadonneesta kahden kerrotaan olleen täysi-ikäinen ja kaksi vielä teini-ikäisiä.

Slovakian sanomalehdet kertovat orkesterin jäsenten puhuneen, että yhdellä kadonneista olisi serkku, joka asuu Saksassa.

Zohra-orkesteri on saanut mainetta, sillä se on omalla alallaan uranuurtaja. Afganistania hallinneen Taliban-liikkeen aikana vuosina 1996 – 2001 musiikki oli kokonaan kiellettyä ja naisten asema äärimmäisen rajattu. Muusikot ovat saaneet tappouhkauksia, koska osa maan väestä on hyvin vanhoillisia.

Osa Zohran jäsenistä on orpoja tai hyvin köyhistä perheistä.

Kaksi vuotta sitten Zohra esitti perinteistä afganistanilaista musiikkia Davosin talousfoorumin päätöstilaisuudessa.

Slovakiassa he aikovat esiintyiä useissa konserteissa, vaikka osa soittajista puuttuu.

Lähteet: AFP